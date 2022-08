El lanzador Marcus Stroman conversó de forma contundente con uno de los principales medios de comunicación de Chicago sobre sus intenciones de vestir la camiseta de Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

El controvertible lanzador de raíces puertorriqueños habló sobre el deseo de representar al país que vio nacer a su madre y sobre la forma en que se siente identificado con la pasión con la que juegan el béisbol varios de los principales deportistas de la novena boricua.

Stroman, quien representó a los Estados Unidos en el Clásico Mundial del 2017, habló con Chicago Tribune este miércoles y reiteró que su deseo es estar en el bando boricua en el evento que se celebrará en marzo del 2023.

“Mi mamá es mi corazón. Ella es mi sangre”, dijo Stroman al Tribune refiriéndose a Adlin, nacida en la isla.

“Así que tener la oportunidad de jugar para los dos países es muy especial para mí. Mi familia está emocionada, todos lo estamos. Es simplemente otra oportunidad de continuar agregando cosas a mi resumé”.

Stroman, quien pertenece a los Cubs de Chicago, despertó una gran controversia en Puerto Rico en el 2017 cuando inicialmente manifestó que estaría vistiendo el uniforme de boricua pero a último momento se decidió por el de Estados Unidos.

En aquella ocasión mediante un mensaje en la red social Twitter le pidió perdón a su progenitora por cambiar su decisión. Su madre estaba deseosa de que su hijo representara a Puerto Rico.

Esto desató una lluvia de mensajes insultantes hacia el fogoso lanzador nacido en Nueva York y hacia su propia madre, según manifestó Stroman al diario de Chicago.

“ Siempre siento ese sabor, ese pavoneo del lado de los puertorriqueños como juegan en el terreno de juego. Me identifico con Lindor (Francisco), Báez (Javier) y Carlos (Correa) ” Marcus Stroman/lanzador de los Cubs de Chicago

“Nunca he tenido sentimientos de rencor. No soy de las personas que viven en el pasado aunque sé que muchas personas sí. Así que voy a ir con el corazón y la mente abierta. Estoy emocionado. No me quedo con resentimiento”, expresó.

“Estoy realmente emocionado por competir por Puerto Rico”.

Stroman lanzó en dos ocasiones ante Puerto Rico. Cedió en la primera ocasión en la ronda de campeonato y luego en el partido final donde guió a los Estados Unidos al título del Clásico Mundial.

Fue escogido el Jugador Más Valioso.

“Soy de las personas que se deja llevar por mis cojo.... y con mi intuición. Es maravilloso que pueda jugar para los dos países. Yo realmente represento a las dos culturas”, insistió.

Marcus Stroman admite que le encanta la forma en que los boricuas se desempeñan en el terreno de juego. (Archivo)

“Siempre siento ese sabor, ese pavoneo del lado de los puertorriqueños como juegan en el terreno de juego. Me identifico con Lindor (Francisco), Báez (Javier) y Carlos (Correa)”, señaló al mencionar a los principales jugadores del llamado “Team Rubio”.

“Amo a esos chicos. Amo jugar con ellos y de la forma en el que juegan este juego. Me gusta lo apasionado que son”.