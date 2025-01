Carlos Beltrán no necesariamente sintió decepción luego reunirse con su familia la noche del martes en su residencia en Dorado, en espera de una llamada que nunca llegó, y que hubiera encendido verdaderamente la fiesta.

Más bien parece enfocarse en los hechos y en lo positivo que ve del proceso.

El otrora jardinero de Grandes Ligas reaccionó en entrevista con los medios del país este miércoles, un día después de la noticia de que no resultó escogido entre los expeloteros que habrán de ser exaltados este año al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Nueva York.

El japonés Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner sí recibieron la llamada del presidente del Salón de la Fama, Josh Rawitch, felicitándoles y dándoles la bienvenida al recinto de inmortales. Una que no llegó a la casa de los Beltrán.

Beltrán, en el tercero de un máximo de 10 años de elegibilidad en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés), obtuvo un 70.3% del total de los votos emitidos, quedándose por debajo del mínimo exigido de 75% para poder ser exaltado.

Cuestionado si se sintió desilusionado al conocerse los resultados, sobre todo por lo bien que lucían sus números entre los votantes que hicieron públicas sus boletas hasta solo horas antes del momento del anuncio oficial, Beltrán se expresó con un tono de paz en su semblante.

“Estoy bien, me siento bien. No puedo decir que estoy decepcionado porque al final del día, cuando trato de analizar mi carrera y mis números, estoy satisfecho con eso. Pienso que esta parte de la votación es algo que ya no está en mis manos. Le pertenece a los reporteros expresarse de la manera como ellos determinen o entienden que debe ser considerado un jugador del ‘Hall of Fame’”, respondió Beltrán a preguntas de El Nuevo Día durante una videoconferencia con varios medios del patio.

Es que a juzgar por los porcentajes recibidos en sus primeros dos años en la boleta, 46.5% en 2023 y 57.1% en 2024, la mayoría de los entendidos del béisbol tenían la certeza de que en 2025 el puertorriqueño tampoco haría su entrada al Salón de la Fama. Sí esperaban un incremento a su favor en las votaciones, muy cercano a lo que finalmente ocurrió, con el 70.3% que obtuvo.

Sin embargo, el hecho de que en los dos días previos su porcentaje de votos entre las boletas publicadas era de entre 80% y 81%, llegando incluso a un 81.5% a solo horas del anuncio oficial pasadas las 7:00 de la noche del martes, daba cierta esperanza de un cambio respecto a lo que ha sido la tendencia en el pasado, específicamente por el voto conservador que es el de los periodistas que nunca hacen públicas sus votaciones, al menos no antes del anuncio oficial. Ese voto conservador, a su vez, suele ser el del ala radical de la membresía de la BBWAA al que se le atribuye incluso decisiones inexplicables como la de negarle el voto unánime a estrellas del pasado como Derek Jeter, y en esta votación a Ichiro Suzuki.

Carlos Beltrán intenta atrapar un batazo durante un partido en el 2000. (JOHN SLEEZER)

En segmento del electorado, no es extraño tampoco que hayan votantes que entregan papeletas en blanco porque consideran que ni uno solo de los candidatos en determinado año merece ser exaltado al Salón de la Fama.

Pero Beltrán parece haber pasado la página y no oculta su esperanza para el próximo año.

“Pienso que todos los años, pues siempre ha habido un incremento en cuestión de lo que son las votaciones. Estando tres años en la boleta, pues nada más eso es un privilegio para cualquier pelotero que jugó este deporte y lo hizo por los años que yo lo hice. Me siento contento de ser considerado un posible (miembro del) Salón de la Fama. Y lo que nos toca en este momento, sobre todo, es esperar al año que viene, a ver qué sucede”, agregó Beltrán.

Mirada al 2026

Así las cosas, como anticipaban varios entendidos, el por ciento que recibiera en 2025 sería lo suficientemente alto como para que el manatieño aspire a ser seleccionado de seguro en la Clase 2026, cuando la boleta no tenga candidatos de tanta fuerza aparte del puertorriqueño.

Beltrán está consciente de eso, pero reconoce también como un candidato de fuerza al curazoleño Andruw Jones, quien irá a su noveno año en la boleta, tras obtener el 66.2% en esta votación de 2025.

Carlos Beltrán, a la derecha, posa con el Guante de Oro que ganó por su gestión defensiva en la temporada 2008 con los Mets de Nueva York. A su lado, el antesalista David Wright.

Beltrán concluyó su carrera en 2017 con 1,587 empujadas y 1,582 anotadas, con promedio de bateo de por vida de .279 con 435 cuadrangulares. También se robó 312 bases.

En sus 20 temporadas en las Mayores, jugó de 1998 a 2004 para los Royals de Kansas City, con quienes ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana en 1999. También vistió los uniformes de los Astros de Houston en 2004 y en 2017; de los Mets de Nueva York entre 2005 a 2011, cuando fue cambiado a los Giants de San Francisco; de los Cardinals de San Luis entre 2012 y 2013; y de los Yankees de Nueva York entre 2014 y 2016, cuando salió en cambio para terminar la campaña con los Rangers de Texas.

¿Con la gorra de los Royals o de los Mets?

Sobre ese particular se le cuestionó con qué gorra piensa hacer su entrada al Salón de la Fama cuando finalmente, si como se espera, recibe el voto mayoritario para su exaltación.

“Honestamente, quiero esperar a que cuando el momento pase, a mí se me den opciones. Y una vez que me den esas opciones, pues yo poder determinar. No hay duda de que mis años más grandes fueron en Kansas City y con los Mets. Pienso que los números más sólidos fueron con los Mets de Nueva York. En ese caso, si fuese a comparar, pues los Mets tienen más chance que cualquier otro equipo”, indicó.

Corto por 19 votos

Beltrán se quedó corto de ser exaltado en esta ocasión por apenas 19 votos. Necesitaba 296 del total de 394 que se emitieron, para llegar al 75%. Pero el boricua obtuvo 277.

Un año antes, en 2024, le faltaron 69 votos, por lo que se ha visto su aumento sostenido. En ese sentido admitió estar consciente de que el voto conservador todavía no le perdona su participación en el escándalo del robo ilegal de señales de los Astros en 2017.

“Bueno, sí, no hay duda de que ese voto conservador tiene un impacto en lo que es el porcentaje de las votaciones. Cuando tú miras los votos públicos y miras tu posición, y después miras el 48% (restante) como voto conservador, pues son dos polos opuestos; de la manera como el voto conservador vota, comparado con el voto público”.

Carlos Beltrán durante una entrevista con un medio estadounidense tras ganar la Serie Mundial de 2017. (Suministrada / MLB)

“Yo pienso que sí. Lo de los Astros es un factor. Me he encontrado a muchos reporteros que en el primer año no votaron por mí. Y en el segundo y en el tercer año, antes de que han pasado las votaciones, ellos me dicen ‘mira, Carlos, este año voté por ti’. Fueron personas que fueron bien vocales en aquel momento, en el 2017, pero pienso que de alguna manera u otra la gente también ha pasado la página”, agregó sobre el tema.

En total, antes de los resultados oficiales anunciados la noche del martes, las boletas públicas llegaron a 216, de las cuales Beltrán recibió el voto en 176, para un alto 81.5%.