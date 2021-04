Al llegar el día inaugural de la temporada 2021 de las Grandes Ligas sin poder negociar una extensión de contrato, el campocorto de los Astros Carlos Correa expresó el jueves que ayudará a la novena a volver y ganar la Serie Mundial en lo que puede ser su último año en Houston.

El torpedero puertorriqueño, de 26 años, puso el inicio de la campaña como fecha límite para lograr un pacto con la novena que lo seleccionó en el primer turno del sorteo de 2012. Las negociaciones no prosperaron luego de que el santaisabelino rechazara ofertas de $120 millones por siete años y $125 millones por cinco años.

“No estuvimos cerca para nada”, dijo Correa a mlb.com sobre las pláticas con el equipo.

“Lo que siento es que es un año más con los Astros de Houston y voy a salir y dar lo mejor de mí y tratar de traer un campeonato a la ciudad. No hay sentimientos encontrados. Es un negocio. Me dejaron saber claramente. Dijeron, ´no creemos en contratos largos, no creemos en contratos grandes´. Una vez llegue a la agencia libre, buscaré el contrato grande y largo, y ellos dejaron claro que no creen en eso”, agregó.

Así las cosas, Correa inició el jueves su séptima temporada con los Astros luego de un acuerdo de un año y $11.7 millones para evitar una vista salarial, última vez elegible para el proceso. El Novato del Año de la Liga Americana en 2015 ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial 2017, logro manchado por el escándalo de robo de señales destapado el año pasado que provocó las suspensiones y despidos del ahora dirigente de los Tigers A.J. Hinch y el puertorriqueño Alex Cora, entonces coach de banca de los Astros y actual piloto de los Red Sox de Boston.

Correa tuvo una discreta temporada acortada en 2020 con .264 de promedio, cinco cuadrangulares y 25 carreras impulsadas. Estalló en la postemporada con promedio de .362, seis jonrones y 17 carrera impulsadas en 13 partidos. Houston se quedó a un triunfo de regresar a la Serie Mundial al perder la Serie de Campeonato en siete juegos frente a Tampa Bay.

Ante las expresiones de Correa, el gerente general de los Astros James Click declaró que las puertas siguen abiertas para el boricua en la búsqueda de un acuerdo que le agrade.

“Él ha sido muy directo, obviamente, públicamente y con nosotros, que una vez que lleguemos al Día Inaugural, él quiere enfocarse en ganar otro campeonato para la ciudad de Houston, y lo respetamos. Con suerte, podemos retomarlo en el momento apropiado. Nuestra puerta está siempre estará abierta. Quiere concentrarse en ganar y, obviamente, nosotros también”

Los Astros abren la temporada 2021 con una serie ante los Athletics de Oakland.

Felicita a Lindor

Las expresiones de Correa sea dan un día después de que su compatriota, el también campocorto Francisco Lindor, llegara a un acuerdo histórico con los Mets de Nueva York de $341 millones por 10 años.

“Es un gran contrato. Se merece cada centavo. Hablé con él ayer como por una hora y lo felicité. Empujó el mercado para cada torpedero que venga después de él, y siempre es bueno ver a un gran jugadores ser recompensado de tal manera”