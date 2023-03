North Porth, Florida.- Carlos Correa no estará presente con Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial Béisbol, pero sí le dejó saber a sus compatriotas que piensa y apoya al equipo.

El campocorto de los Twins de Minnesota envió un obsequio a los 30 integrantes del “Team Rubio” al regalarles correas para sus uniformes.

El regalo del santaisabelino fue confirmado por el cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz.

“Es superespecial. Carlos no está aquí por las situaciones que está pasando porque sé que si no la tuvieras estaría aquí. Es patriota. Con gusto nos representa. Estamos agradecidos y contentos con el regalo que nos hizo. Me hubiera gustado que estuviera aquí. Sé que nos va a estar apoyando desde allá”, dijo Díaz.

Correa, quien en un principio expresó su disponibilidad para volver a jugar con la novena boricua, tuvo que darse de baja el mes pasado debido al nacimiento de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Daniella Rodríguez, la próxima semana en Houston, cuando la escuadra nacional estará activa en la primera ronda del Clásico en Miami.

De igual forma, los Twins expresaron preocupación a lo que iba a ser una agenda cargada para el siore, de 28 años, si se presentaba con Puerto Rico. Minnesota firmó a Correa por seis años y $200 millones luego de que boricua no pudiera cerrar pactos de $350 millones y $315 millones con los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York, respectivamente, tras fallar exámenes físicos por una vieja lesión en la pierna.

Emmanuel Rivera debe cubrir la tercera base por Puerto Rico ante la ausencia de Correa.