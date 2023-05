El estelar campocorto puertorriqueño Carlos Correa atraviesa por uno de los peores arranques ofensivos de su destacada carrera en las Grandes Ligas en el inicio de su contrato de $200 millones por seis años con los Twins de Minnesota.

Al momento, el santaisabelino, de 28 años, se encuentra por debajo de la denominada “línea Mendoza” al acumular promedio de bateo de .193 con cinco jonrones y 15 carreras remolcadas en 31 partidos.

La “línea Mendoza” es un término del béisbol utilizado para señalar a aquellos jugadores que su promedio de bateo no supera los .200. Está asociado al exjugador Mario Mendoza.

El porcentaje en base de Correa es de .271 y su OPS es de .649, cuando nunca en su carrera ha terminado por debajo de .700. El pasado año, por ejemplo, terminó con .834.

Tampoco ha registrado un porcentaje en base menos de .300. Mientras, su OPS+ (el OPS ajustado a estadios y a la liga donde el pelotero juega) está en 79, 48 menos de su promedio en su carrera con 127.

Y su WAR es de apenas 0.2.

Abril fue un mes frío para el boricua. Terminó con promedio de bateo de .202, tres cuadrangulares, 10 carreras remolcadas y un OPS de .647. No jugó cuatro partidos en el mes por un espasmo en la espalda.

En términos de promedio de bateo fue el peor abril de su carrera desde 2017, cuando bateó para .233. Su mejor abril fue en 2018 cuando tuvo promedio de bateo de .315.

El inicio de mayo tampoco ha sido alentador para Correa, cuando ha sido uno de los meses más productivos de su carrera en las Mayores.

Hasta ahora, promedia .160 con dos vuelacercas y cinco carreras impulsadas. Su peor mayo fue en 2018, cuando tuvo promedio de .192.

El año pasado en su primer año con los Twins, Correa tronó el madero en mayo con promedio de .318. El mejor fue en 2017, con un sólido .386, siendo galardonado como el Jugador del Mes de la Liga Americana.

En declaraciones a la prensa en Minnesota luego de acabar una gira de seis partidos en Chicago y Cleveland, el ganador de Guante Platino de 2021 confía en un resurgir ofensivo en las próximas semanas.

“Soy demasiado talentoso para hacer ajustes temprano”, dijo Correa. “Me está tomando un poco más de tiempo, pero me siento bien. Tengo cinco meses más para compensarlo”.

El Novato del Año de la Liga Americana 2015 y campeón de la Serie Mundial en 2017, con los Astros de Houston, viene de una agitada temporada muerta al viajar Estados Unidos, de este a oeste, en busca de un contrato multianual.

Tras no materializar los pactos de $350 millones y $315 millones con los Giants de San Francisco y Mets de Nueva York, respectivamente, debido a preocupaciones por su pierna derecha, Correa decidió volver a los Twins, equipo con el cual había firmado en 2022 por tres años y $105.3 millones.

El estrés e inquietud por asegurar su futuro financiero privaron a Correa de comenzar temprano a prepararse para la temporada 2023, según dijo el boricua.

“Tuve que apresurar mi preparación antes de los juegos de primavera con un mes más o menos. Esa no es la preparación ideal para mí. Me he estado preparando durante, qué, 11 años desde que me reclutaron en 2012 antes de cada temporada, y no fue nada como las dos últimas”, apuntó.

Los Twins abren hoy, martes, una serie en casa contra los Padres de San Diego como líderes de la División Central de la Americana, con marca de 19-16, con 2.5 juegos de ventaja sobre Cleveland.