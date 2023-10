El siore boricua Carlos Correa volvió a ser protagonista en la postemporada de Grandes Ligas, algo que no es nuevo para él.

Sin embargo, a sus 29 años, sí está viviendo algo novedoso en octubre: dar batazos contra su exequipo, la franquicia que lo escogió en el sorteo de novatos en el 2012.

Correa bateó de 4-3 con tres carreras empujadas, y sus Twins de Minnesota derrotaron el domingo por 6-2 a los Astros de Houston en el Minute Maid Park para empatar a una victoria por bando la Serie Divisional de la Liga Americana. La serie continuará el martes en Minnesota a las 4:07 p.m.

Fue un impresionante partido de Correa, quien con sus tres carreras empujadas empató con David Justice en el tercer lugar histórico de la postemporada con 63, rebasando a Derek Jeter y David Ortiz. Igualmente, alcanzó los 90 hits, lo que lo posiciona en el ‘Top 10′ de todos los tiempos en playoffs.

Como si fuera poco, una jugada defensiva de su parte selló la victoria con el out 27.

“Es cool cuando lo haces contra tu antiguo equipo”, dijo Correa luego del partido, cuando fue preguntado sobre si su gran actuación era más especial por ser ante los Astros. “Pero, al mismo tiempo, el objetivo final es que ganemos la serie. Estoy concentrado en traer un campeonato a Minnesota, y para eso es lo que estamos trabajando en el clubhouse”, abundó Correa.

El boricua jugó sus primeras siete temporadas en las Mayores con los Astros, ganando la Serie Mundial en el 2017. Entró a la agencia libre tras la campaña de 2021 y firmó con los Twins para el 2022. Luego del 2022, ejecutó una opción en el contrato de Minnesota para volver a la agencia libre, para terminar de nuevo con los Twins con un contrato de seis temporadas y $200 millones.

“Todavía tenemos que ganar dos juegos más en esta serie. Va a ser una buena serie. Tenemos un gran equipo en el otro lado. Sé lo que pasa cuando pierden un juego. He estado en el otro lado y conozco los discursos, las reuniones y todo lo que sucede. Estarán listos para ir en el próximo partido, y nosotros también”, dijo Correa en la conferencia de prensa en Houston.

Sobre poder sobrepasar a Jeter y Ortiz en la lista histórica de carreras empujadas en la postemporada, Correa reconoció que eran dos jugadores que idolatró mientras daba sus primeros pasos en el béisbol en Santa Isabel.

“Crecí viéndolos jugar, idolatrándolos, practicando el tiro en salto como Jeter e intentando pegar jonrones decisivos como Big Papi y correr las bases allá en casa, en Puerto Rico. Superarlos en carreras impulsadas realmente significa mucho. Ellos son dos de los mejores jugadores que jamás hayan jugado este deporte, y es un gran logro para mi y mi familia”, comentó Correa.

Por otro lado, Correa dijo no tomar personal los abucheos que recibió por parte de los fanáticos de Houston.

“Están apoyando a su equipo, ¿verdad? Ya no estoy en su equipo. Después de todo lo que hice por la organización, eso está en el pasado. Ahora me he movido hacia adelante. Ellos también se han movido hacia adelante. Y yo lo entiendo. Quieren que su equipo gane y quieren que yo me ponche. Es totalmente normal”, sentenció Correa.