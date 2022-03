El otrora inicialista de Grandes Ligas, Carlos Delgado, se sumó al grupo de ‘sorprendidos’ por el contrato de tres temporadas y $105.3 millones que firmó la semana pasada el campocorto Carlos Correa como agente libre con los Twins de Minnesota.

Pero a Delgado, que en su carrera de 17 temporadas amasó una fortuna de cerca de $150 millones y cuyo mejor contrato fue el firmado con los Blue Jays de Toronto por $68 millones y cuatro campañas, no le extraña del todo que cosas así hayan sucedido considerando las circunstancias. Delgado recordó el paro patronal de 99 días en Grandes Ligas, que alteró las negociaciones para los agentes libres que aún estaban sin equipo al momento de congelarse toda actividad en el béisbol el pasado 2 de diciembre.

“Bueno, sí sorprende un poco porque Minnesota nunca estuvo en el meneo”, dijo Delgado refiriéndose a que los Twins nunca sonaron como uno de los equipos que estaba detrás del boricua Correa, y sí otros clubes de mayor poder económico como los Cubs de Chicago, los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston, entre otros.

“Obviamente, las cosas cambiaron con la cuestión del ‘lockout’... el tiempo era un ‘issue’. Pero sigue siendo un contrato buenísimo. No era el contrato que él quería, pero tiene las herramientas en el contrato que puede salir el año que viene o el año de más arriba”.

En efecto, los reportes previos indicaban que Correa andaba en busca de un contrato de entre $330 millones a $350 millones por 10 temporadas. El acuerdo firmado con Minnesota por solo tres campañas le significará un promedio anual de $35.1 millones por temporada, el mayor para un jugador del cuadro interior en la historia.

Pero Correa tiene la opción de rescindir el contrato tan pronto como termine la campaña de 2022, gracias a una cláusula de salida que está contenida en el pacto con los Twins.

“Yo pensaba que él podía tener un contrato de un equipo de mercado más grande. Me imagino que él también piensa que puede tener esa oportunidad, y por eso tiene los ‘opt outs’ (cláusulas de salida). Lo que pasa es que a veces tú quieres ir ahí (a una ciudad en particular) pero otra cosa es cuánto te den y quién te lo de. En verdad que es de esas cosas que uno no tiene todos los elementos para decir que pasó“, expresó Delgado.

Correa viene de batear en 2021 para promedio de .279 en su última campaña con los Astros de Houston, y de establecer una marca personal de cuadrangulares con 26. Y en siete temporadas con el equipo que lo escogió en el primer turno global del sorteo de 2012, Correa fue a tres Series Mundiales y obtuvo un título en 2017.

Ahora habrá que ver si con Minnesota tendrá la misma oportunidad, ya que los Twins no parecen tener la profundidad en su plantilla para llegar tan lejos.

“Bueno, eso lo vamos a saber en octubre, pero obviamente Minnesota no se perfila como un equipo que tenga chance para ganar. Pero en la pelota nada se sabe. Él obviamente ha probado que en el playoff puede producir y que tiene el ‘clutch’. Eso no es una duda”, agregó Delgado luego de participar en un conversatorio junto a la campeona olímpica de 100 metros con vallas, Jasmine Camacho-Quinn, celebrado en el teatro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, como parte de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia.

Minnesota llegó último en 2021 en la División Central de la Liga Americana, y a 19 juegos del último de dos boletos para el ‘wild card’.

Houston, en cambio, llegó a su tercera Serie Mundial en cinco temporadas, aunque volvió a perderla al caer ante los Braves de Atlanta.