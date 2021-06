El pasado martes, el exjugador boricua José “Cheíto” Cruz cambió de uniforme.

Enganchó la camiseta de coach con los Tigers de Detroit en las Mayores y volvió a lucir la de la Universidad de Rice en el béisbol de la NCAA, esta vez, como mánager.

El ofrecimiento de estar al frente de uno de los programas más prestigiosos de la NCAA fue muy tentador para el exjardinero de las Grandes Ligas. También era la oportunidad de regresar a su alma mater y dirigir a su hijo Antonio.

Cheíto lo consultó con el dirigente de los Tigers, A.J. Hinch, y este lo impulsó a aceptar la oferta para continuar su desarrollo como entrenador. Firmó por cinco temporadas.

Cruz tiene la meta de llegar a las Mayores como mánager, pero antes deberá ‘producir’ en su primer turno a este nivel.

“Me gustaría algún día llegar a las Grandes Ligas, pero primero tengo el reto de ganar a este nivel”, dijo el puertorriqueño a El Nuevo Día.

“A.J. Hinch sabía cómo me sentía, porque él quiso ser coach de su universidad en Stanford. Me aconsejó y me dio su apoyo. Estoy agradecido por la oportunidad que me dio en Detroit. Tengo muy buena relación con él y aprendí mucho de él; a cómo comunicarse con la gerencia, con los jugadores, con la prensa... ha sido una gran influencia en esta etapa de mi carrera”, abundó Cheíto, quien como coach trabajaba con los jardineros y en otras áreas del juego con los Tigers.

Rice es un lugar muy familiar para la familia Cruz. Allí, Cheíto fue una estrella entre el 1993 y 1995. Ayudó a los Owls a llegar por primera vez en la historia al Torneo de la NCAA en su último año. Luego fue reclamado en el tercer turno por los Mariners de Seattle en el sorteo de 1995 y dos años después hacía su debut en las Mayores.

Cheíto Cruz, al centro, junto a su familia durante su presentación como dirigente de Rice. (Rice Athletics)

Su hermano Enrique también jugó en Rice y fue parte de la escuadra que conquistó el primer y único campeonato de la escuela en la Serie Mundial de la NCAA en 2003. Y su hijo Trei, igualmente, fue egresado de esta institución antes de ser seleccionado por Detroit en el pasado sorteo. Y por último, su otro hijo Antonio es actual integrante de los Owls y le restan dos años de elegibilidad. Es jardinero.

Así que Cheíto tenía muchas razones para aceptar este nuevo trabajo.

“Es algo tremendo. Lo veo como un logro. Hace tres semanas no sabía que iba a estar aquí. Es una universidad que significa mucho para toda la familia. Es un programa muy prestigioso y me entusiasma mucho esta oportunidad. Siempre he estado ligado a la universidad durante estos años. Se dio y no la podía rechazar”, dijo.

“También tendré la oportunidad de dirigir a mi hijo. Es algo que no le pasa a todo el mundo, aunque en mi caso, mi papá me dirigió en Puerto Rico y también fue mi coach en mi última temporada en las Grandes Ligas con Houston (2008)”, prosiguió.

Trei Cruz, hijo de Cheíto Cruz, también fue pelotero en la Universidad de Rice antes de ser reclamado por Detroit en el pasado sorteo.

Cheíto, de 47 años, tuvo una carrera de 12 temporadas en las Mayores con nueve equipos. Totalizó 204 jonrones, 624 carreras remolcadas, y 713 anotadas con un promedio de bateo de .247 en 1,388 juegos. También ganó un Guante de Oro en 2003. A su vez, estuvo ocho años en la Asociación de Jugadores de Béisbol antes de aceptar la oferta de Hinch para unirse a su cuerpo de trabajo esta campaña.

En Rice, Cheíto tendrá las manos llenas. En las últimas tres temporadas completas (sin incluir la de 2020 por la pandemia de COVID-19), la escuela no logró avanzar al Torneo de la NCAA, las últimas dos bajo el mandato de Matt Bragga, quien salió recientemente de la dirección. Rice tuvo 23 apariciones seguidas en el Torneo, desde el 1995 hasta el 2017, incluyendo siete participaciones en la Serie Mundial. Esta temporada, Rice jugó por debajo de .500 con 23-29.

“Iremos por paso; primero ganar la conferencia, luego llegar a los playoffs regionales y después a Omaha (para la Serie Mundial). Queremos ganarlo todo, pero es algo que va a tomar tiempo”.

Como parte de su filosofía en el programa, Cheíto dijo que buscará reclutar talento de Puerto Rico. Por tal razón, dijo que ya comenzó a contactar a figuras del béisbol local, incluyendo a Carlos Beltrán, quien dirige una academia de béisbol en Florida, y a Jesús “Motorita” Feliciano, quien funge como director ejecutivo de la Puerto Rico Baseball Academy & High School en Gurabo.

“Quiero tener peloteros de Puerto Rico y he hablado con algunas personas. Ellos ya lo saben”, concluyó.