El debutante dirigente José ‘Cheo’ Molina vio el martes en la noche cómo sus Atenienses de Manatí desperdiciaron una sólida ventaja de 7-1 ante los Indios de Mayagüez para caer derrotados de forma dramática en el estadio Cholo García.

A unas 64 millas de distancia, el novel mánager Andy González fue testigo del primer revés de su expansionista novena RA12 en un final interesante ante los Criollos de Caguas en el Estadio Pedro Montañez de Cayey.

Todo ello ocurrió durante la primera jornada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en la que ambos dirigentes debutaron con sus respectivas franquicias en el torneo invernal.

“No fue la mejor forma como terminamos, pero son cosas que pasan en los juegos. Hay que seguir para adelante. Como le dije a los muchachos: hay que doblar la página y venir a jugar pelota hoy otra vez”, dijo Molina sobre su primera experiencia como mánager en el béisbol invernal puertorriqueño.

“Yo me siento bien. Este es el mismo deporte que he jugado por muchos años, lo entiendo. Pues hay que pensar un poquito más en la cuestión de estrategias que una tenga que hacer, pero el mismo juego te la va a dictar. Estamos bien y estamos tranquilos. Estoy contento”.

Los Atenienses dominaban el partido 7-1, pero la casa se les vino encima en la novena. Cuatro imparables, un doblete, un jonrón y tres errores más un lanzamiento salvaje permitieron que Mayagüez dejara sobre el terreno a su rival.

“Son cosas que van a pasar. Les ha pasado a otros equipos de pelota. No estaba pensando que nos pasara, pero nos pasó. Como dije: hay que doblar la página, ese juego ya pasó. Concentrarnos en el juego de hoy -miércoles- y venir a ganar”.

Molina, miembro de la destacada familia de receptores doradeños que completan Bengie y Yadier, destacó que tiene una plantilla aguerrida y competitiva y lo demostró el martes aún en la derrota.

“Los periódicos y la televisión se enfocaron en Caguas, Mayagüez y el equipo de Alomar (RA12). Yo sé que nuestro equipo es capaz de hacer eso (dominar el juego) y mucho más. Sigan viendo el juego de esa forma que nosotros lo haremos a la forma de nosotros. Jugando nuestra pelota y haciendo las cosas bien. Yo no tengo duda de que vamos a hacer un buen papel”.

El derecho Jason García fue el abridor el martes por los Atenienses de Manatí ante los Indios de Mayagüez.

Buena nota al final para RA12

Por otro lado, González destacó que su inexperta novena pudo terminar con una buena nota el partido del martes luego de ser dominado totalmente por la poderosa novena de Caguas.

RA12, una novena compuesta en su mayoría por jugadores en desarrollo y jugadores fuera del béisbol organizado, estaban recibiendo un juego sin hits al llegar a la novena entrada, pero quebraron el mismo y cerraron con cuatro carreras producto de un jonrón de Ángel López. Finalmente cayeron 7-5.

“Sí, pudimos terminar en una buena nota. En la última entrada pudimos romper el no hitter y anotar cuatro carreras. Eso fue lo mejor que pudo pasar para que los muchachos puedan venir hoy con mucha más confianza”, dijo González en su primera experiencia como dirigente en propiedad en el béisbol invernal.

“Se notó que los muchachos estaban peleando y demuestra que venimos a competir. No se puede tapar el cielo con la mano. Somos un equipo bastante joven. Apenas están tomando la experiencia ahora. En eso estamos, en mucha desventaja, pero eso no quiere decir que no haya que jugar la pelota dentro del terreno. Ellos van a ir mejorando poco a poco. Y que esas debilidades que se notan a leguas temprano en la temporada ya verán que tarde en la temporada se va a ver la diferencia”.

González, un exjugador del cuadro con experiencia en Grandes Ligas, indicó que el desempeño de sus lanzadores fue aceptable, no así el de sus bateadores.

Los integrantes de los Criollos de Caguas celebran tras anotarse el martes un triunfo sobre RA12.

“Para mí los lanzadores lo hicieron mucho mejor de lo que esperaba. Hicieron buen trabajo atacando la zona. Buscando ese contacto temprano en el conteo”.

“En el otro lado de la moneda, los bateadores no fue lo que esperaba. Sé que era el primer juego y los muchachos estaban nerviosos, pero eso es parte del juego”, concluyó.