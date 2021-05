La inquietud en un sector de la afición sobre si la oficina del comisionado de Grandes Ligas condujo un debido proceso antes de castigar al miembro del Salón de la Fama Roberto Alomar, tras ser señalado por acoso sexual, no debe llevar a perder de perspectiva que el otrora segunda base ya no es un jugador activo.

Indistintamente si hubo o no un debido proceso administrativo, el presidente de la Asociación de Jugadores del Béisbol de Grandes Ligas, Tony Clark, explicó en entrevista con El Nuevo Día cuáles son las diferencias básicas.

Alomar fue señalado por hechos que se remontan a 2014, y según el comisionado del Béisbol de Grandes Ligas (MLB), Rob Manfred, se condujo una investigación tras la cual MLB decidió retirarle el contrato que el otrora intermedista tenía como consultor de la liga. Una decisión similar tomaron los Blue Jays de Toronto, con quienes Alomar ganó las Series Mundiales de 1992 y 1993, y con quienes mantenía lazos de trabajo tras su retiro.

PUBLICIDAD

“En lo que respecta a los jugadores activos, hay un debido proceso en cualquier investigación. Eso significa que para que haya un acto disciplinario, para que haya algo que cambie el estado activo de un jugador en el terreno, debe llevarse a cabo el debido proceso”, dijo Clark.

De hecho, aunque en ese caso es la oficina del comisionado la que decide la sanción, en la política conjunta de Grandes Ligas sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil, se contempla que el comisionado puede reservarse el fallo hasta que una acusación formal sea presentada por la vía judicial. En esos casos MLB espera a lo que ocurra en los tribunales para tomar una determinación.

Eso no quiere decir que no hayan consecuencias inmediatas, pues MLB puede optar por dar de baja al pelotero en lo que se conduce y se completa una investigación.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Roberto Alomar debutó en las Mayores en 1988 en el uniforme de los Padres de San Diego, con quienes jugó hasta el 1990. (Archivo / GFR Media)

El ahora integrante del Salón de la Fama es considerado por muchos expertos como el mejor segunda base en la historia del béisbol. (AP / Ron Frehm)

El salinense se convirtió en un ídolo de Toronto, donde llevó a los Azulejos a ganar dos títulos de Serie Mundial. (AP / Mark Duncan)

Roberto Alomar no solo era un mago con el guante, sino que era una amenaza constante en la caja de bateo, como lo evidencia su promedio vitalicio de .300. (AP / Mark Duncan)

En Cleveland, Roberto hizo realidad su sueño de jugar en un mismo equipo con su hermano Sandy, quien era el receptor estrella de los Indios. (Archivo / GFR Media)

Alomar y el venezolano Omar Vizquel formaron, con los Indios, una de las parejas de doble matanza más recordadas del béisbol. (AP / Ron Schwane)

Alomar recopiló el segundo promedio ofensivo más alto de su carrera en el 1997, en uniforme de los Orioles de Baltimore, cuando bateó para .333 en todo el año. (AP / David Zalubowski)

Alomar participó en los entrenamientos primaverales del 2005 con los Rays de Tampa Bay poco antes de anunciar su retiro. (Archivo / GFR Media)

Alomar es aguantado por el dirigente Davey Johnson mientras discute con el árbitro John Hirschbeck, a quien Alomar escupió en el incidente. (AP / Moe Doiron)

Roberto Alomar comparte con su padre, Santos, en la conferencia de prensa del Salón de la Fama en el 2011 en Cooperstown, Nueva York. (Archivo / GFR Media)

Alomar posa con la bandera puertorriqueña en el camerino de los Azulejos de Toronto el 5 de enero de 2011, cuando recibió la llamada para notificarle que sería exaltado ese año al Salón de la Fama. (Archivo / GFR Media)

“Me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño. Siempre jugué por mi isla, por mi bandera y por todos los latinos”, dijo Alomar como parte de su discurso tras ser exaltado. (Archivo / GFR Media) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“En lo que respecta a los jugadores no activos, es una relación entre ese empleado del equipo o club, y la liga”, continuó Clark explicando las diferencias, sin entrar en emitir un juicio con lo ocurrido en el caso de Alomar. De hecho, el señalamiento contra Alomar no ha sido el único en tiempo reciente. Tan solo en 2021 han habido otros casos como fue el del gerente general de los Mets, Jared Porter, y el entrenador de lanzadores de los Angels, Mickey Callaway. Porter fue despedido y Callaway está suspendido por conducta inapropiada de índole sexual.

“La forma en que maneja ese proceso puede muy bien ser diferente al debido proceso que tiene que llevarse a cabo con un jugador activo. Así que no puedo hablar de ningún caso en particular, porque no conozco los problemas, particularmente los de los últimos casos”, aclaró Clark.

PUBLICIDAD

“Pero puedo decirles, en lo que respecta a los jugadores activos, que hay muchos pasos orientados al proceso, que tienen que suceder antes de que un jugador se encuentre disciplinado o en peligro. Y lo digo no solo en nombre del jugador, sino también en nombre del acusador o la víctima en ese caso. En otras palabras, el debido proceso está diseñado para proteger a ambas personas. Simplemente digo que representamos a los jugadores activos y nos aseguramos de que se siga el debido proceso, y se velen los derechos relacionados con ese debido proceso”.

“Así que no puedo hablar de lo que la gente piensa o puede suponer. Simplemente puedo destacar que el proceso, en lo que respecta a los jugadores activos, tiene que desarrollarse durante un período de tiempo antes de que se tome una determinación”.