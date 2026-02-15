Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comisionado de MLB sobre la ausencia de estrellas en el Clásico por la falta de póliza: “No estoy seguro de que haya una solución”

Rob Manfred reconoce las dificultades para cubrir a los jugadores

15 de febrero de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa dijo en pasados días que MLB no le dio el visto bueno a la propuesta de Bad Bunny de pagar su póliza de seguro, junto a los Astros y a su agente Scott Boras. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El comisionado de Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, afirmó que probablemente no haya forma de evitar los problemas de seguro que han surgido para los jugadores de las Mayores, que planean jugar en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes.

RELACIONADAS

Varias estrellas, como los boricuas Francisco Lindor y Carlos Correa, quedaron fuera de las listas de sus países porque la aseguradora del Clásico no los cubrió.

Nos gusta que digan que quieren jugar, obviamente”, dijo Manfred.

“Pero luego, tener un problema con el seguro y que el jugador no pueda jugar, lo reconocemos. Simplemente no estoy seguro de que haya una solución”.

El torneo es propiedad conjunta de MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol. El seguro lo proporciona National Financial Partners.

Lindor (Mets) y Correa (Astros) fueron dos bajas sensibles en el roster de Puerto Rico.

Correa dijo recientemente que el artista Bad Bunny se ofreció a pagar su póliza de seguro.

Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta.Carlos Correa tampoco jugará por la falta de póliza, según dio a conocer el propio jugador.Nelson Velázquez declinó la invitación para permanecer en los campos primaverales de los Cardinals de San Luis.
1 / 8 | En imágenes: conoce los bajas de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta. - Carlos Giusti/Staff

Sin embargo, el jugador de los Astros señaló que la organización de Houston, Major League Baseball (MLB) y su agente Scott Boras no le dieron el visto bueno a la propuesta del artista.

Todos me dijeron que era una mala idea”, dijo Correa a la prensa.

“Todos me dijeron que la compañía de seguros que me propusieron tenía casos en los que no les pagaba a los jugadores. Como no fue aprobada por la MLB, ni por la organización, ni por mi agente, no podía firmar mi vida con algo que tres personas en las que confío me dicen que no haga”, agregó Correa.

Bad Bunny junto a su socio Noah Assad, manejan una agencia de atletas, Rimas Sports.

Mientras, Lindor fue operado de la mano izquierda en pasados días, cuando venía de una limpieza en el codo derecho.

“Para que los clubes se sintieran cómodos con la idea de que los jugadores deberían jugar antes en partidos que de otra manera no jugarían, tuvimos que protegerlos financieramente”, dijo Manfred.

Christian Vázquez (receptor)Martín Maldonado (receptor)Ángel Reyes (lanzador)
1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Christian Vázquez (receptor) - Ramon "Tonito" Zayas
Clásico Mundial de BéisbolFrancisco LindorCarlos CorreaMLBGrandes Ligas
