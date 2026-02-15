Comisionado de MLB sobre la ausencia de estrellas en el Clásico por la falta de póliza: “No estoy seguro de que haya una solución”

El comisionado de Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, afirmó que probablemente no haya forma de evitar los problemas de seguro que han surgido para los jugadores de las Mayores, que planean jugar en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes.

Varias estrellas, como los boricuas Francisco Lindor y Carlos Correa, quedaron fuera de las listas de sus países porque la aseguradora del Clásico no los cubrió.

“Nos gusta que digan que quieren jugar, obviamente”, dijo Manfred.

“Pero luego, tener un problema con el seguro y que el jugador no pueda jugar, lo reconocemos. Simplemente no estoy seguro de que haya una solución”.

El torneo es propiedad conjunta de MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol. El seguro lo proporciona National Financial Partners.

Lindor (Mets) y Correa (Astros) fueron dos bajas sensibles en el roster de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Correa dijo recientemente que el artista Bad Bunny se ofreció a pagar su póliza de seguro.

1 / 8 | En imágenes: conoce los bajas de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta. - Carlos Giusti/Staff 1 / 8 En imágenes: conoce los bajas de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta. Carlos Giusti/Staff Compartir

Sin embargo, el jugador de los Astros señaló que la organización de Houston, Major League Baseball (MLB) y su agente Scott Boras no le dieron el visto bueno a la propuesta del artista.

“Todos me dijeron que era una mala idea”, dijo Correa a la prensa.

“Todos me dijeron que la compañía de seguros que me propusieron tenía casos en los que no les pagaba a los jugadores. Como no fue aprobada por la MLB, ni por la organización, ni por mi agente, no podía firmar mi vida con algo que tres personas en las que confío me dicen que no haga”, agregó Correa.

Bad Bunny junto a su socio Noah Assad, manejan una agencia de atletas, Rimas Sports.

Mientras, Lindor fue operado de la mano izquierda en pasados días, cuando venía de una limpieza en el codo derecho.

“Para que los clubes se sintieran cómodos con la idea de que los jugadores deberían jugar antes en partidos que de otra manera no jugarían, tuvimos que protegerlos financieramente”, dijo Manfred.