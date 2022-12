Ponce - Con los adornos que ya engalanan y alumbran los entornos de la plaza de recreo Las Delicias, en Ponce se empiezan a respirar los aires navideños desde hace días, pero más recientemente, en el ámbito deportivo es otro el aroma que aprecian deportistas y fanáticos.

Con una racha de cinco victorias en sucesión los Leones de Ponce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) acaban de meterse en una seria lucha por la primera posición, y con nadie más que con los bicampeones defensores Criollos de Caguas.

Con récord de 12-9 la renaciente franquicia subió el miércoles al segundo lugar de la liga, con su triunfo 6-3 sobre el sotanero RA12 en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce. La victoria hace de esta la racha más larga de los Leones en lo que va de la campaña que arrancó el 4 de noviembre, pero sobre todo los colocó a apenas un juego de diferencia de los Criollos (14-9).

Nada mal para un equipo que no existía antes de esta temporada, y que fue armado para hacer posible el regreso como franquicia de los Leones, una organización que desapareció del circuito profesional tras recesar dos temporadas después de jugar por última vez en el torneo 2013-2014. Fueron ocho campañas de ausencia en total, y casi nueve años en los que para esta época festiva, las torres de alumbrado del Montaner estuvieron apagadas y mantuvieron en una triste penumbra deportiva al sector.

Y así como las luces se volvieron a encender marcando un contraste con lo que ocurrió en la última década, las expectativas de la fanaticada ponceña se han tornado en algo mucho mayor, luego de una pobre arrancada de 0-4, que no debía sorprender a nadie luego de que la ‘novata gerencia’ tuviera que armar un roster desde cero, y en el que la mayoría del talento es joven sin mucha experiencia en el béisbol profesional.

“Bueno, nosotros confiábamos en el talento. Y lo estoy diciendo tratando de ser objetivo. Pero como los muchachos, especialmente los jóvenes, con la ayuda de los veteranos, han engranado y podido sobrellevar tantos inconvenientes de parque, de falta de entrenamiento y todo eso, eso es lo que me sorprende; cómo han podido absorber todos esos inconvenientes. Pero en cuestión de talento, yo confiaba en ese talento”, dijo el dirigente y gerente general de los Leones, Edwin Rodríguez.

Con un edad promedio de poco más de los 20 años, han sido los veteranos Iván de Jesús, hijo, Jesmuel Valentín y Fernando Cabrera, a juicio de Rodríguez, los responsables de darle identidad y unidad de propósito a un grupo que se formó de la nada, aunque sí muchos hubieran jugado en la LBPRC en distintos equipos.

No obstante, la gerencia pudo arreglárselas para conseguir el material humano durante el tiempo muerto previo a la temporada. Fueron otras circunstancias, como la falta de un parque permanente donde practicar en lo que se culminaba la remodelación del Montaner, las que complicaron el panorama para los jugadores.

No tuvieron ni un partido de fogueo

“Ellos practicaron en canchas de baloncesto, ellos nunca tuvieron oportunidad de celebrar un juego de fogueo ni dentro de la escuadra ni con otro equipo. Nunca tuvieron un parque completo para practicar y nunca pudieron practicar más de media hora en el terreno de juego (del Montaner). Nuestros primeros cuatro juegos fueron nuestros fogueos y cogimos cuatro roscas”, dijo riendo por su parte el propietario de los Leones, Oscar Misla, refiriéndose a la pobre arrancada con cuatro reveses seguidos. “Pero sirvió para caer en juego”.

Y bien que sí. Desde entonces, aunque por rachas, los Leones fueron levantándose, primero con tres triunfos en sucesión para mejorar a 3-4, y luego sorteando una que otra victoria y derrota hasta encenderse con el rally actual que los catapultó a las puertas de la cima.

Los Leones apenas pudieron practicar en el Estadio Paquito Montaner previo al inicio de la temporada, porque las obras de remodelación no habían concluido y la lluvia complicó el panorama. (David Villafane/Staff)

Ponce está de líder de bateo colectivo

Lo que es más, Ponce mejoró estadísticamente en lo que respecta al bateo colectivo, al tiempo que lleva días en la primera posición con promedio de .237, y su pitcheo es el tercero mejor con una efectividad grupal de 2.77.

Empero, ni Misla ni Rodríguez están cegados por el éxito momentáneo, al reconocer que la diferencia entre los seis equipos, cuando resta más de un mes de temporada regular, es ínfima. Y con una racha negativa, que no tiene que ser muy prolongada, es fácil amanecer en el sótano de nuevo con dos o tres derrotas.

Con la arrancada de cuatro fracasos, todo parecía un mal augurio para una afición que esperó tantos años por el retorno del béisbol a la Perla del Sur. Ni antes, ni mucho menos después de ese inicio, los seguidores de los Leones esperarían tener un récord como el actual, y ni pensar en aspirar a la primera posición. Y Misla concuerda en cierto sentido.

“No, no, definitivamente que no. Pero no me esperaba el cariño de la región. Apostábamos a él, pero no esperábamos que llegara así tan rápido. Y nosotros abrazamos muy bien, tanto en el baloncesto como en la pelota, la responsabilidad de ser el equipo profesional del sur y suroeste. La marca (Leones) sirve para eso. En el baloncesto ahora también… con la partida de los Brujos (Guayama) hay razón para hablarle a la región”, dijo Oscar, quien también es copropietario junto a su hermano Gerardo Misla, de los Leones del Baloncesto Superior Nacional (BSN). En ese caso, Gerardo figura como el apoderado.

Oscar dio crédito al cuerpo técnico encabezado por Rodríguez, por mantener el temple y preservar el enfoque de la plantilla cuando parecía derrumbarse desde el inicio.

“Así que no me sorprende el resurgir del equipo en ganados y perdidos. Me sorprende el abrazo de la región al proceso, que lo ha cogido con mucha paciencia y lo está apoyando. Pero por último la química del camerino. Lo que hay allá adentro es una fiesta, pierdan o ganen, no tengas parque o lo tengas... Cuando esos muchachos entraron al Paquito, que pensaron que por fin se acababa el sufrimiento, encontraron que no estaba listo todavía. Pero era lo mejor que teníamos. Añádele la lluvia, tres cancelaciones… se rompe el más lindo. Poder atender eso y levantarse…”, agregó Misla resaltando el espíritu competitivo de los jugadores.

Necesario reforzarse

El tenedor de la franquicia está consciente que con la demostración del equipo, la gerencia está forzada en dar aun más la milla extra para llevar el equipo lo más lejos posible, aunque sigue pensando que es un franquicia confeccionada para el futuro.

En ese sentido, dijo que los espacios para jugadores importados no se llenaron todos, de manera adrede, con la intención de sumar talento en la recta final si hace falta.

“Se dejaron los espacios por si olíamos sangre, pues tirar a matar… en el sentido bonito y competitivo. Pero no es una decisión que es mía, es del ‘coaching staff’. A nosotros nos toca apoyarlos”, dijo Misla.

Rodríguez, hablando del aspecto técnico, reconoció los factores que elevaron el juego de Ponce.

“Han engranado ofensivamente y también pitcheando. Pero la velocidad ha estado ahí. Lo que me sorprende es que son muchachos que no solo tienen velocidad sino que saben correr las bases. Y eso pues ha ayudado mucho, especialmente en los primeros juegos de la temporada. La velocidad podía sustituir la ofensiva, de la que estábamos careciendo al momento”, destacó.

Clave la agresividad en las bases

Esto se demuestra en el hecho de que incluyendo los juegos hasta el miércoles, los Leones tienen a tres de sus jugadores entre los primeros cuatro de la liga en bases robadas, con el jardinero cubano Dairon Blanco a la cabeza con 12 estafadas. Colectivamente, el robo de bases ha sido la marca de fábrica de Ponce en su renacer como franquicia. Tiene 35, casi el doble que el segundo equipo en ese renglón, Santurce, que tiene 18 robadas.

En cuanto a bateo individual, el campocorto y jugador de cuadro Trei Cruz, nieto de la leyenda de los Leones José “Cheo” Cruz, está cuarto en promedio con .284, y segundo en carreras anotadas con 12. Además ha empujado cinco en su año de novato en la LBPRC.

El novato Trei Cruz está cuarto en bateo en la liga y segundo en carreras anotadas. (David Villafane/Staff)

Valentín, quien promedia .269 con dos cuadrangulares, es líder del equipo en carreras empujadas con 11, seguido en ese renglón por Blanco, quien tiene 10.

El pitcheo de Ponce está encabezado por el veterano Cabrera, un exlanzador de Grandes Ligas que tiene marca de 3-0 (líder de la liga en victorias), con efectividad de 2.00. Alexis Rivero es colíder de juegos salvados con Ricardo Gómez (Caguas), ambos con cinco.

Con ese cuadro no es de extrañar que la fanaticada ponceña se haya acostumbrado a ganar más temprano de lo que quizás esperaba la gerencia. De hecho, los Leones juegan para el mejor porcentaje de la liga como locales, un .750, producto de seis victorias y solo dos derrotas. Solo Caguas tiene más victorias en su parque (9-4), pero su porcentaje es de .692.

La afición piensa en el primer lugar y más

Así que Rodríguez, como dirigente oriundo de Ponce, sabe que su gente esperará y exigirá más ahora que sabe que el equipo puede ganar.

“Yo entiendo que sí, eso es parte del ser fanático. Primero estaban contentos con que volvíamos, después contentos que podíamos clasificar, y ahora quieren llegar primeros y campeones”, dijo riendo. “Pero no digo que sea solamente la fanaticada de Ponce. Cualquier fanaticada es así. Creo que están entusiasmados. Los coaches hablábamos de unos análisis y evaluaciones de peloteros (antes de la temporada), pero la fanaticada nunca los había visto jugar. Solo estaba viendo los nombres. Pero ahora están empezando a creer en el equipo”.