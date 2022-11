Ponce. La quinta exaltación del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño, y primera después de una pausa de 26 años, reconocerá a ocho figuras como parte de la Clase 2022, entre los que sobresalen el otrora guardabosque José “Cheo” Cruz, el exlanzador José “Palillo” Santiago y el dirigente más ganador en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Mako Oliveras.

El anuncio se hizo este miércoles en una conferencia de prensa celebrada en un hotel en Ponce, ciudad sede del Museo Francisco “Pancho” Coimbre donde hay una galería para todos los exaltados. No obstante, la ceremonia de exaltación se realizará el viernes, 16 de diciembre en el Complejo Ferial de Puerto Rico en la Ciudad Señorial a partir de las 3:00 de la tarde.

Completan el grupo de inmortales de la Clase 2022 los exjugadores Juan José “Tití” Beníquez, Francisco “Paquito” Montaner y Miguel Cuéllar, junto a los otrora dueños de equipos, Emigdio “Millo” Buonomo y Luis Gómez.

“Es un prestigio que nuestro deporte rey tenga un lugar donde perpetuar las ejecutorias de nuestros peloteros elites y de aquellas personas que aunque no fueron peloteros, fueron héroes de nuestro deporte”, dijo Juan Antonio Flores Galarza, quien además de presidente de la LBPRC, es presidente del Salón de la Fama.

PUBLICIDAD

Explicó que la razón para escoger a Ponce para el anuncio de la próxima clase a ser exaltada, es que fue precisamente en la llamada Perla del Sur donde se constituyó la liga invernal en 1938 a pocos pasos del Hotel Meliá donde se efectuó la conferencia. Además, destacó, que la fundación del Salón de la Fama fue iniciativa de un ponceño, Rafael Costas, en 1991.

Luego que se reconocieron y fueron exaltadas 44 figuras del béisbol profesional, a partir de 1996 se abandonó el proyecto.

Por esa razón, para el historiador deportivo Jorge Colón Delgado, gestor de la nueva iniciativa para rescatar el Salón de la Fama, estaba de plácemes.

“Se revive el Salón de la Fama, se revive la historia, se preserva la historia y se celebra. Este es un momento y un proyecto bien importante no tan solo para la liga, sino para el béisbol de Puerto Rico. Vamos a estar trabajando y trabajando para tratar de llevarlo a donde se merece la historia de nuestro béisbol”, dijo Colón Delgado, coordinador general del Salón de la Fama.

El exjardinero de las Mayores, Juan "Titi" Beníquez, durante la actividad del jueves en Ponce. (Suministrada / LBPRC)

Pero si había alguien emocionado a la máxima expresión, al punto de no contener las lágrimas durante la conferencia, ese fue Oliveras, quien como dirigente de varios equipos ostenta el récord de más campeonatos en la LBPRC con siete.

“Yo no soy un tipo de llorar, y si me emociono, es calladamente. Y hoy no tuve más remedio que soltar unas lágrimas, porque estoy en un grupo de personas elites, por haberme reconocido como dirigente, y unánime… me vinieron a la mente tantos recuerdos buenos y tanta gente buena que me ha ayudado en lo que he hecho, especialmente peloteros y coaches, porque muchas veces no se mencionan a los coaches”, dijo Oliveras, quien en efecto fue uno de tres figuras que recibieron la totalidad de los votos de todo el panel a cargo de la elección.

PUBLICIDAD

Además de Oliveras, también recibieron el voto unánime Cheo Cruz y Paquito Montaner, cuya nieta Carmen Frau Montaner estuvo presente en la conferencia.

Cruz, apodado durante su carrera en Grandes Ligas y en la isla como el “El pelotero de Puerto Rico” fue un guardabosque que en la liga local brilló con los Leones de Ponce y los Criollos de Caguas por 21 campañas. De por vida está segundo en cuadrangulares con 119 y quinto en carreras anotadas con 567, y en bases robadas con 152.

En el caso de Santiago, quien brilló al igual que Cruz en las Mayores, pero como lanzador, jugó 16 temporadas con Caguas, San Juan y Ponce y al sol de hoy figura en segunda posición en efectividad de 2.84 de por vida.

“Para mí es una gran emoción al oír esto, ya que hacía tanto tiempo que no se sabía de esto. Mi familia está contenta. Muy orgulloso de haber jugando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Me hace sentir orgulloso y complacido. Creo que esto es de inspiración para los jóvenes que están comenzando. Yo jugué por 22 años allá (en Grandes Ligas) y acá”, señaló por su lado otro de los que serán exaltados el 16 de diciembre y que presenció la conferencia, Beníquez.

Beníquez, miembro del selecto grupo de puertorriqueños que han ganado cuando menos un Guante de Oro en Grandes Ligas, tiene la distinción de haber sido uno de los mejores patrulleros centrales en términos defensivos en la historia de la Liga. A la ofensiva, todavía está tercero de por vida en dobletes conectados con 165 y quinto en hits con 1,039. También en las Mayores sobrepasó los 1,000 hits.

PUBLICIDAD

Mako Oliveras, a la izquierda, junto a Beníquez. (Suministrada / LBPRC)

Un panel de 20 periodistas puertorriqueños que viven y ejercen su profesión en la isla o fuera de ella, tuvieron a su cargo la votación relacionada a los jugadores, mientras otro comité de selección especial votó por figuras en otras siete categorías incluyendo dirigentes, dueños de equipos, propulsores del deporte y otros.

En el caso de los jugadores, la elección se dividía entre nativos e importados. Cada votante debía escoger un máximo de 10 peloteros nativos de su preferencia del total de 33 nominados que aparecieron en la papeleta. De los importados debía escoger cinco del total de 18 nominados.

Al igual que en las votaciones para el prestigioso Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Nueva York, los elegidos debían obtener como mínimo el 75% del favor de los votantes para poder ser exaltado.

Con los ocho de esta clase el total de miembros del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño se eleva a 52.

En el caso de Montaner, el estadio que lleva su nombre y que este año fue remodelado para el regreso a la pelota profesional de los Leones tras ocho temporadas de ausencia, se inauguró en 1949.

Montaner fue un lanzador que es considerado de los más grandes de la historia local. En una ocasión lanzó dos partidos en un mismo día sin permitirle anotación al equipo de la Escuela Superior Central de Santurce. Y en otro evento, ponchó a 15 bateadores en sucesión y blanqueó al equipo ‘All American’, compuesto por experimentados jugadores norteamericanos, en 1914.

PUBLICIDAD

Cuéllar, de su lado, fue el único importado que será exaltado en esta ocasión. En la temporada 1964-65 fue líder de victorias con 12 y Jugador Más Valioso, con los Lobos de Arecibo. Jugó en la liga por 14 años y es el lanzador extranjero con más victorias de por vida, con 59.

Cuéllar fue además el primer latino en lanzar en la isla y ganar un premio Cy Young en Grandes Ligas.

Entretanto, los otrora dueños de equipo, Buonomo y Gómez, ganaron cinco campeonatos cada uno como tenedores de las franquicias de los Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez, respectivamente.

Como parte de la celebración el día de la exaltación, luego de la ceremonia todos los homenajeados se trasladarán al Estadio Paquito Montaner, donde esa noche habrá juego con los Leones recibiendo a los Criollos. Allí se espera que Cruz haga el lanzamiento de la primera bola.