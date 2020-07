Este podría ser el año de los Tigers de Detroit o el de los Padres de San Diego. ¿Por qué no el de los Rangers de Texas o el de los Reds de Cincinnati?

Bajo el nuevo formato estipulado para la clasificación de equipos a la postemporada de las Grandes Ligas, las franquicias más desventajadas podrán tener este año mejores oportunidades de entrar a la contienda de los playoffs.

Tan reciente como hace una semana, a horas de que se inaugurara la temporada acortada por la pandemia del coronavirus, fue aprobada una medida para aumentar a 16 los equipos que participarán en los playoffs de este año. Significa un aumento sustancial comparado con los 10 de los últimos años, cinco por liga.

Con el nuevo formato, ocho clubes de la Liga Americana y ocho de la Nacional, podrán continuar jugando en octubre durante los playoffs.

Esta temporada clasificarán como de costumbre los tres campeones divisionales de cada liga al concluir la fase regular. Pero también se sumarán los tres que arriben segundos en cada división, completando así seis equipos por liga. El séptimo y octavo lo ocuparán los otros dos equipos con mejor marca. Entonces, en la primera ronda se jugarán series cortas al primero que gane dos. Le seguirán las series divisionales a un máximo de cinco juegos, las Series de Campeonato de cada liga, a siete, y la Serie Mundial a siete.

En la serie de primera ronda jugará el de mejor récord en la liga contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto versus el quinto.

La medida fue implementada por Major League Baseball (MLB) en parte para añadirle brillo a una campaña que se ha visto afectada al perder cuatro de sus seis meses de acción de la etapa regular debido a la pandemia, y que tuvo que ser acortada de 162 a solo 60 partidos.

Hasta la acción del miércoles, San Diego, por ejemplo, empataba con los Dodgers en la segunda posición del Oeste de la Nacional con 4-2, y Detroit también marchaba segundo en la Central de la Americana con 4-2.

“Sinceramente nosotros no estamos mirando tan lejos para allá”, admitió el dirigente de los Blue Jays de Toronto, el boricua Charlie Montoyo, a El Nuevo Día. “El éxito es un paso a la vez. No puedes brincar… es un juego a la vez y eso es lo que estamos pensando. No que si hay chance porque añadieron dos o tres equipos”.

Toronto, una organización que se está reconstruyendo y apostando a su talento joven desarrollado en su sistema finca de ligas menores, presentaba marca de 3-3 hasta el miércoles ocupando la tercera posición en la dura División Este de la Americana junto a los Yankees de Nueva York, Tampa Bay y Boston.

“Es más preocuparse por los equipos que tenemos al frente de nosotros”, dijo Montoyo. “Creo que a última hora la pelota va a seguir siendo igual. Todos esos equipos con mejor pitcheo son los que van a llegar a playoffs. Eso es seguro. Y lo mismo va a pasar ahora. Pero por supuesto, como son 60 juegos, van a haber equipos más cerquita”, prosiguió Montoyo.

Charlie Montoyo y los Blue Jays están en una temporada de reconstrucción. (Nick Wass)

Y a juicio del boricua Edwin Rodríguez, quien labora para la organización de San Diego como dirigente de su filial Triple A, la expansión de los playoffs, ciertamente, aumentará la posibilidad de que equipos incluso con récord negativo se metan a la pelea en la postemporada.

“San Diego de por sí estaba listo para tener una buena temporada este año. Quizás para terminar en un segundo puesto en la división de ellos (Oeste), porque obviamente los Dodgers son los Dodgers. O sea, que independientemente de lo que hubiera pasado este año, ya San Diego estaba listo para competir de tú a tú con cualquiera de la Liga Nacional, por el pitcheo y por los muchachos jóvenes que venían subiendo”, opinó Rodríguez.

En la temporada pasada, los campeones divisionales en la Americana fueron Nueva York, Minnesota y Houston, mientras los ganadores de los dos wild cards fueron Oakland y Tampa Bay.

Los Red Sox, que llegaron terceros en el Este de ese circuito con marca positiva de 84-78, hubieran jugado en los playoffs bajo las circunstancias actuales. El año pasado, no obstante, se quedaron fuera una temporada después de haber ganado la Serie Mundial bajo el mando del boricua Alex Cora.

Igual hubiera pasado con los Rangers de Texas, que llegaron terceros en el Oeste aunque tuvieron marca negativa de 78-84. Por su lado, los Indians de Cleveland, también hubieran clasificado. Por irónico que suene, en 2019 no pudieron avanzar a playoffs a pesar de que tuvieron el sexto mejor récord de la Americana con 93-69, y llegaron segundos en su División Central detrás de los Twins de Minnesota. Con una sexta posición a nivel de la liga, este año estarían sembrados en la competencia de octubre.

En la Nacional, los campeones divisionales en 2019 fueron Atlanta, San Luis y Los Angeles (Dodgers), mientras Washington y Milwaukee se quedaron con los comodines. Washington eventualmente llegó por la vía del wild card hasta la Serie Mundial y se adueñó del título al vencer a los Astros de Houston. Pero bajo las reglas que aplicarán este año, también hubieran clasificado los Mets, terceros en el Este con 86-76; los Cubs, terceros en la Central con 84-78; y los Diamondbacks, segundos en el Oeste con 85-77.

“Sigue siendo la misma mentalidad”, dijo el coach de bateo de los Astros, Alex Cintrón, cuando se le preguntó si la planificación del equipo cambia por el hecho de que este año potencias como la de Houston tendrá más fácil la clasificación. “Todo el mundo quiere ganar su división. Eso de 16 equipos le da más oportunidades a otros equipos de experimentar lo que es entrar a los playoffs. Al ser una temporada corta están buscando darle un poquito más de emoción al béisbol. Pero la mentalidad sigue siendo la misma, ganar la división, y no conformarse con entrar a los playoffs y ya”, dijo Cintrón.

Según el coach boricua Alex Cintrón, los Astros se mantendrán enfocados en ganar su división. A la derecha, el siore boricua Carlos Correa. (David J. Phillip)

Pero Rodríguez, por el contrario, cree que el personal técnico de los equipos más poderosos, pueden darse el lujo de administrar a sus jugadores, e incluso darle descanso en una temporada que aunque corta, será más atropellada por el hecho de haber comenzado tan tarde y en la que incluso habrá jornadas de doble juego.

“Ya lo estamos viendo. Hay equipos que las oportunidades que tienen entre esos 16 son bien altas. Ellos van a jugar para quedar entre esos 16 y eso quiere decir que si tienen que darle un día libre a un iniciador (lanzador), lo harán para que descanse el brazo”, analizó Rodríguez.

“Podrías decirle a un Giancarlo Stanton (Yankees) que tendrá un día libre en esta serie, y otro en la próxima. Sería bueno para ellos y así vas a tener peloteros más productivos porque van a estar descansados, especialmente cuando van a haber muchos dobles juegos. Llegar primero esto está bien. Pero vamos a trabajar más inteligente. Y si hay que darle el día libre a un ‘closer’ (lanzador cerrador) porque ha tirado tres días corridos, hay que hacerlo. Tuvieron solo tres semanas de entrenamiento y mira todas las lesiones que están pasando. No es coincidencia. Estaban en condición física, pero no en condición de juego”, culminó Rodríguez.