No es una sorpresa que el coronavirus haya tenido un impacto en el comienzo de la acortada temporada de las Grandes Ligas.

Sin establecer una burbuja y con los 30 equipos viajando a los diferentes estadios de Estados Unidos, esta enfermedad iba a tener algún impacto en la campaña de 60 partidos y ya se ha visto en las primeras semanas de acción.

Hasta la fecha, el virus tiene a las Mayores en conteo de 0-2 con los brotes surgidos en los Marlins de Miami y Cardinals de San Luis. Un total de 24 juegos se han aplazado a causa de la enfermedad, apretando aún más el calendario. Incluso, ajustar el calendario llevó a las Mayores a implementar doble carteleras de siete entradas.

PUBLICIDAD

A pesar de esta situación, también hay buenas historias en el terreno.

A continuación, repasamos cuatro sorpresas en las primeras semanas de la atípica temporada.

Los sorpresivos Marlins (y Rockies)

¿Qué es lo peor que le pueda pasar a un equipo que perdió el año pasado 105 juegos? Que en el inicio de una temporada amenazada por una pandemia sea la primera organización atacada por el brote de COVID-19. No obstante, tras ver a 18 de sus jugadores contagiados, los Marlins de Miami parece que se vacunaron para erradicar las derrotas. Después de estar fuera por más de una semana, la novena suma seis triunfos al hilo para tener marca de 7-1, líderes en la División Este de la Liga Nacional y con el mejor porcentaje de victorias en las Grandes Ligas (.875).

Lo más impresionante de la racha de los Marlins, además de tener a un jugador de cuadro que fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno (Eddy Alvarez), es que todavía no han celebrado un partido como local. La clave, hasta la fecha, ha sido el pitcheo a pesar de tener a cinco lanzadores debutando en las Mayores. Registran la segunda mejor efectividad de la Liga Nacional (3.09), al igual que en juegos salvados (5). Los veteranos también han dado la cara en la ofensiva. Jesús Aguilar, quien en 2018 bateó 35 jonrones e impulsó 108 carreras con Milwaukee, atraviesa por un resurgir tras un decepcionante 2019. Francisco Cervelli y Jonathan Villar han sonado el madero y el jugador franquicia Brian Anderson continúa en mejoría (líder en impulsadas con ocho). El equipo que tendrá la oportunidad de frenar a Miami serán los Mets de Nueva York, con quienes juegan este mes en 10 ocasiones. También estarán a prueba con los Braves de Atlanta cuando los reciban el fin de semana que viene en una serie de tres juegos.

PUBLICIDAD

En el Oeste, los Rockies también atraviesan por un sólido arranque después de jugar para 71-91 en 2019. Están primeros (10-3) en la división por encima de los poderosos Dodgers, gracias a que su rotación compuesta por Kyle Freeland, German Márquez, Jon Gray y Antonio Senzatela acumula efectividad de 2.49 en las últimas 11 salidas. La mala noticia es que su mejor jugador Nolan Arenado no se ha encontrado en la caja de bateo (.204).

Bates apagados

Los mejores bateadores de las Grandes Ligas del año pasado al parecer se quedaron atrapados en la cuarentena respecto a su desempeño con el madero. Cody Bellinger, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de los Dodgers de Los Ángeles apenas batea para un pobre .175 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas. Mientras, el jardinero de los Brewers, Christian Yelich, marcha peor con cinco hits en 40 oportunidades para promedio de .125 con tres jonrones y seis impulsadas. Milwaukee juega para 5-6 y el dirigente de Craig Counsell tuvo que darle un “descanso mental”. “Lo necesitamos desesperadamente”, dijo recientemente.

El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional Cody Bellinger batea para .175 en lo que va de temporada. (Ross D. Franklin)

En Cincinnati, Eugenio Suárez- quien desapareció 49 pelotas en 2019- batea para .106 (47-5) con apenas un vuelacercas y tres remolcadas en una novena en la cual se espera grandes resultados por el dinero invertido durante la temporada muerta. En Nueva York, el Novato del Año de la Nacional, Pete Alonso, solo batea para .204 con un bambinazo y cuatro impulsadas después de una primera temporada de impacto de 53 cuadrangulares, récord para un novato.

PUBLICIDAD

No brillan los Astros

Después de una segunda aparición en tres años en la Serie Mundial y de los castigos recibidos por el escándalo de robo de señales que la pandemia ayudó a silenciar, los Astros no han despegado en la temporada, jugando por debajo de .500 (6-8). Han sufrido dos dolorosas derrotas en partidos que se han extendido hasta la decimotercera entrada frente a los Dodgers y Athletics. Aparte de que su estelares José Altuve y Alex Bregman batean para .183 y .220, respectivamente, el pitcheo ha tenido un pobre rendimiento. Houston está decimosexto en las Mayores en efectividad colectiva con 4.39 y sus iniciadores acumulan 5.34, número 22 en ambas ligas.

Carlos Correa suma seis partidos bateando al menos un hit y tiene el mejor promedio de bateo de los Astros. (Matt York)

Perder en la agencia libre a Gerrit Cole, Héctor Rondon, Will Harris y Joe Smith, más tener fuera por lesiones a Justin Verlander, Brad Peacock, Chris Devenski y Roberto Osuna está teniendo sus efectos. El veterano dirigente Dusty Baker no ha dudado en confiar en novatos abridores como Cristian Javier y Brandon Bielak para enderezar la nave y, hasta la fecha, no han decepcionado al combinarse para efectividad de 1.10. El boricua Carlos Correa también ha sido una buena noticia. Es el bate más caliente de la novena con promedio de .367 con dos jonrones y seis impulsadas.

Donovan Solano hace ruido

Con 32 años, el campocorto de los Giants de San Francisco, Donovan Solano, ahora mismo es el bate más caliente de las Grandes Ligas. El colombiano, de 5′8′' de estatura, lidera la temporada en bateo con un robusto promedio de .448, de 47-21. Suma un cuadrangular y 14 carreras impulsadas- quinto en las estadísticas- con 11 bases robadas. Solano, quien firmó como agente libre en 2005 con los Cardinals de San Luis, tuvo que esperar ocho años para debutar en las Mayores en 2012 con los Marlins de Miami.

Luego de 361 juegos en cinco temporadas, firmó con los Yankees y apenas jugó nueve encuentros. Estuvo fuera de las Mayores hasta 2019 tras pactar con San Francisco luego de estar en Triple A con los Dodgers. En la última parte de campaña 2019, comenzó a dar destellos de su mejoría al batear para .330 en 81 encuentros con 71 imparables. “Es uno de los mejores bateadores que he visto. No por nada le pusieron el mote de Donnie Barrels. Siempre encuentra un espacio, siempre le da duro a la pelota y es superclutch. Poder darle a una pelota que está a cinco pulgadas del plato para un cuadrangular, es algo insólito”, dijo el jardinero de los Gigantes Mike Yastrzemski.