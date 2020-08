De una manera típicamente incómoda, las Grandes Ligas se han visto envueltas en la discusión estadounidense sobre la injusticia racial.

Algunos equipos están jugando. Algunos no. Algunos han jugado sin jugadores.

Pero en todo el deporte, un tema quedó claro: el béisbol no debe evitar conversaciones y decisiones potencialmente difíciles con respecto a problemas sociales. Aunque el proceso puede ser imperfecto, hubo acuerdo en que los entrenadores, jugadores y equipos deberían decir lo que piensan.

“Esta está a la vanguardia ahora”, dijo el jugador de cuadro de Oakland Tony Kemp, quien es negro.

“Al no participar en el juego de esta noche, siento que es solo un pequeño bloque de construcción de lo que queremos ver. Estos dos días son tiempos históricos en el deporte. Un día, nuestros hijos mirarán hacia atrás y nos preguntarán qué estaba pasando y qué hicimos para ayudar a crear conciencia sobre estos problemas en el mundo y vamos a decir: ‘Un juego que simplemente decidimos no jugar’. "

El juego de Oakland en Texas fue uno de los seis que se pospusieron el jueves por la tarde, junto con Filadelfia en Washington, Minnesota en Detroit, Baltimore en Tampa Bay, Colorado en Arizona y Boston en los Blue Jays en Buffalo.

Algunos jugadores, incluido el as de los Cardinals de San Luis, Jack Flaherty, se sintieron frustrados porque no había una respuesta más unificada.

“Es difícil porque ayer habría sido el día para la acción de toda la liga, y ayer no pudo suceder en toda la liga”, dijo Flaherty. “Ojalá pudiera suceder hoy, pero no parece que pueda suceder hoy”, agregó.

La decisión de no jugar el jueves por la noche se produjo un día después de que se pospusieran tres partidos de la MLB en respuesta al tiroteo policial de un hombre negro, Jacob Blake, de 29 años, en Wisconsin el fin de semana pasado.

“Respetamos la decisión de los jugadores de Oakland de posponer el juego de esta noche”, dijeron los Rangers en un comunicado menos de tres horas antes del primer lanzamiento programado.

“Apoyamos a todos aquellos que condenan la injusticia racial y estamos comprometidos a ayudar a lograr un poner fin al racismo sistémico “ añadió.

Una declaración de The Players Alliance, que consta de más de 100 jugadores negros actuales y anteriores, dijo que los jugadores actuales donarán sus salarios del jueves y viernes para “apoyar nuestros esfuerzos para combatir la desigualdad racial y ayudar a las familias y comunidades negras profundamente afectadas en el tras los acontecimientos recientes “.

El béisbol se ha enfrentado a una lenta disminución en el número de jugadores negros durante décadas. En las últimas temporadas, el porcentaje de jugadores negros ha rondado el 8%. Para un deporte que reconoce con orgullo a Jackie Robinson, quien rompió la barrera del color de las Mayores en 1947 con los Dodgers de Brooklyn, el declive ha sido frustrante para algunos.

El béisbol celebrará el Día de Jackie Robinson el viernes. Normalmente es el 15 de abril, pero se trasladó debido al calendario modificado de COVID-19 al 28 de agosto, que es el aniversario de la Marcha en Washington en 1963 y también el día en 1945 cuando el gerente general de los Dodgers Branch Rickey se reunió con Robinson para discutir la ruptura de la barrera del color.

“Creo que se sorprendería de la falta de progreso en sus ojos”, expresó Lorenzo Cain de Milwaukee

“No sé personalmente por lo que pasó, pero conozco las historias. Sé a ciencia cierta que no fue fácil. No es fácil para él estar en la situación en la que estaba. Allanó el camino para que muchachos como yo salieran y jugaran este juego y estuvieran en esta posición hoy. Siempre le agradeceré por eso. El hecho de que estemos hablando de esto en 2020, no veo el progreso en eso. Es casi como si estuviéramos retrocediendo”, resaltó.

El manager de Texas, Chris Woodward, indicó que hubo algunas conversaciones individuales con sus jugadores antes del partido del miércoles y que tomaron la decisión de jugar. Dijo entonces que los Rangers iban a “apoyar plenamente” a cualquiera de sus jugadores que decidieran no jugar, y lo mismo para los Athletics si decidían no jugar.

Los tres juegos pospuestos el miércoles (los Reds y Brewers de Cincinnati en Milwaukee, los Mariners y Padres de Seattle en San Diego y los Dodgers y Giantsde Los Ángeles en San Francisco) se estaban recuperando como parte de las doble jornada del jueves.