“Creo que podemos vencerlos”: Lindor, Díaz y los Mets se van confiados a Los Ángeles tras obligar un sexto juego

Luego de la derrota del jueves para caer 3-1 frente a los Dodgers de Los Ángeles, el campocorto puertorriqueños de los Mets Francisco Lindor expresó que quien no crea en su equipo no debería estar aquí.

Los Mets no se poncharon en nueve entradas y anotaron la mayor cantidad de carreras para un equipo en esta postemporada de las Grandes Ligas en la victoria, 12-6, frente a los Dodgers de Los Ángeles para extender la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Lo dije en serio: si no crees, no deberías estar aquí. Tienes que hacerlo. No hay otra manera de lograr el objetivo final”, declaró Lindor tras el partidos a los medios estadounidenses.