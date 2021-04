Chicago, Illinois - Con todos los teatros cerrados y la prohibición de conciertos, el deporte se ha convertido en un escape tras un año de encierro en la Ciudad de los Vientos debido al impacto del COVID-19.

Así lo pude confirmar en días pasados al asistir, como fanático junto a mi pareja, a uno de los partidos de los Cubs de Chicago en el mítico Wrigley Field. Allí tuve la oportunidad de ver sobre el terreno a dos de las máximas figuras del béisbol puertorriqueño: Javier Báez, con los Cubs, y Francisco Lindor, con los Mets de Nueva York, como parte del juego final de una serie de tres partidos entre ambas novenas.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció en marzo pasado que tanto el parque de los Cubs como la instalación de los White Sox podían recibir una limitada cantidad de fanáticos, siendo los primeros equipos profesionales de la ciudad en tener la presencia de aficionados desde que el virus arropó a Estados Unidos la primavera pasada. Esta decisión fue tomada ante la baja de contagios en la tercera metrópolis más poblada de la nación (más de 2,600,000 de habitantes).

Y es que al primer segundo de salir de la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional O’Hare uno nota que Chicago ya aprendió a vivir con el mortal virus. La ciudad se encuentra en la cuarta de cinco fases de reapertura. El uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el constante lavado y desinfección de manos continúan siendo obligatorios cuando su porcentaje de contagios está en 4.8, según el portal del ayuntamiento. (En Puerto Rico la tasa de positividad se ubica en 14.10%, según el más reciente informe del Departamento de Salud).

Los negocios, restaurantes y bares operan con normalidad (cierran a la 1:00 a.m.) y advierten en sus puertas con afiches de que el tapabocas hay que usarlo en el interior y mientras eres atendido por los meseros y meseras.

Se apreció a las personas en las aceras y estaciones de tren caminando enmascarados, con muy pocos sin portar la mascarilla en su rostro.

Este sentido de seguridad nos bañó de confianza para caminar unos 12 minutos desde nuestro hospedaje hasta el Wrigley Field en el vecindario de Wrigleyville de la comunidad de Lakeview.

Una pantalla del Wrigley Field en Chicago alerta a los presentes a usar mascarillas durante el partido de los Cubs.

A minutos de comenzar el partido, las calles -que rodean el mítico estadio fundado en 1904- latían de fanáticos con camisetas de los Cubs y Mets, caminando hacia las zonas designadas para entrar al parque con los boletos escaneados desde sus celulares, parte de las guías a seguir en la instalación para evitar contagios. No era el mar de gente que se acostumbraba a ver en el pasado. La cifra era más reducida, pero el entusiasmo parecía ser el mismo de siempre.

Algo de ansiedad nos invadió al pararnos en la entrada principal donde cuelga el famoso letrero rojo del estadio, que anuncia el partido y la hora de inicio debido a la aglomeración de personas para tomarse una foto. Vendedores ambulantes se ofrecían a capturar la imagen, pero se ganaron un ‘no’ automático para evitar el contacto.

Luego de un selfie fugaz, nos dirigimos a la entrada asignada a nuestras taquillas digitales por el jardín derecho. No hay personal para hacer la revisión de carteras y pequeñas mochilas para minimizar el contacto y, en su lugar, dos enormes detectores de metales se encargan de hacerlo.

Para comprar boletos, puedes separar hasta seis en las filas del parque con capacidad para 41,649. En la línea seleccionada, tres butacas amarradas con cintas negras separan la próxima “burbuja” de seis.

Abrigados debido a una temperatura nocturna de 55 grados °F, estar en los asientos nueve y diez de la novena fila de la sección 127 frente a la primera base se sintió como un parco personal al no tener fanáticos a los lados. Estirar las manos sin tocar a nadie fue un gusto y a uno le pasa por la mente que esta nueva normalidad de espacio extra debe ser permanente.

LIMITADA PRESENCIA DE FANÁTICOS

De un 20 por ciento de capacidad permitida (8,274), 10,343 personas de todas las edades dijeron presente. Con la mascota de los Cubs dibujada en todas partes luciendo una mascarilla, la única zona de terror fue la fila para el baño. Para la cuarta entrada, era más larga y lenta que la espera en las colas de la cantina y sin distanciamiento. No podía desplazarme a otro baño en la zona techada del parque ya que mi boleto solo estaba designado para el área del jardín derecho, y no permiten el cruce de público entre secciones. Mis ganas de ir al baño esperaron hasta la octava, cuando- de una manera inexplicable ya que el juego estaba empatado 3-3- el acceso estaba desierto.

De vuelta a la butaca, mis manos aguantando una bebida no estaban tan heladas como los bates de Báez y Lindor, quienes esa noche no le daban ni a un coco. Báez, quien venía de conectar un jonrón con las bases llenas la noche anterior, se ponchó tres veces. Lindor, quien también dio su primer cuadrangular de la temporada el día antes, se fue en blanco en cuatro turnos con un ponche para ver descender su promedio a .204.

Respecto los refrigerios como bebidas, chocolate caliente y hot dogs, los vendedores ambulantes enmascarados andaban con una máquina inalámbrica para el proceso de pago porque en el parque el efectivo está prohibido. Aquí, al parecer, viven en el año 2030 cuando los vendedores -que gritan a todo pulmón para vender sus productos- solo aceptan tarjetas de crédito.

Vista desde la sección 127 (Outfield Field Box) frente a primera base del Wrigley Field.

Pese a la limitación de fanáticos, el estadio se escuchó como si estuviese lleno cuando Kris Bryant, tercera base estelar de los Cubs, dio un doble de dos carreras en la tercera. Antes, el receptor Wilson Contreras dio un sencillo remolcador para la primera carrera de los locales ante los envíos del zurdo Joey Luchessi, quien abrió en sustitución del as Jacob deGrom, guardado para el partido siguiente en Citi Field (me perdí la joya de nueve entradas en blanco del viernes).

Los Mets empataron con bambinazo de dos carreras al jardín izquierdo de Pete Alonso en la cuarta y con un doble impulsador de una carrera del bateador emergente J.D. Davis en la séptima para el agrado de los seguidores de los Mets que dijeron presente. Incluso, uno de ellos fue expulsado del encuentro por creerse boxeador en las gradas.

Aunque estuvieron silenciosos ofensivamente, ver el comportamiento de Lindor y Báez cumplió con el precio de la taquilla. El campocorto de los Mets, con un contrato de $341 millones por los próximos 10 años, exhibe su liderazgo desde la primera entrada. Completados los tres outs de cada episodio, Lindor se para frente a la entrada del dugout y recibe a todos sus compañeros con chocadas de manos antes de meterse a la cueva.

Terminado el desfile, Lindor tiraba la bola a las gradas y un niño -que pedía con un cartel amarillo que los Cubs le regalaran una victoria en su cumpleaños número 10- anhelaba capturar la pelota que nunca viajó a su dirección. En el terreno, Lindor le hacía señas a los lanzadores para que mantuviera la compostura en cada lanzamiento.

Una pareja en el Wrigley Field se abriga y bebe chocolate caliente en el encuentro de los Cubs.

En el caso de Báez, no importa las veces que se ponche, es el querendón de Chicago. En la baja de la séptima entrada, bateó un bombo que picó entre el jardín derecho y central. El bayamonés dio unos pasos extras luego de tocar la inicial, pero tuvo que regresar de prisa porque el guardabosques central Kevin Pillar no perdió tiempo en tratar de fusilarlo. Inicialmente, Báez fue decretado out por el árbitro para la sorpresa del boricua y de los presentes, pero una revisión a su favor lo dejó en la primera.

El relevista Trevor May intentó sorprenderlo en primera para el disgusto de los locales que gozaban de tener al boricua en la almohadilla. Acto seguido, Matt Duffy bateó hacia Lindor para iniciar una elegante doble matanza.

En la novena entrada, el taponero puertorriqueño Edwin Díaz botó ‘fuego’ desde su brazo derecho al tirar rectas que no bajaban de las 98 millas por hora. Lució con dos ponchetes, uno frente a su compatriota Báez, para extender el desafío a entradas extras.

En la baja de la décima, Báez comenzó en la segunda base como parte de las reglas de episodios adicionales y compartió algo de calor por unos segundos con su pana Lindor.

En el montículo, Díaz se desplomó. Le dio la base a Eric Sogard y preparó el escenario para que el bateador emergente Jayson Heyward acabara el juego con una roleta al jardín derecho que impulsó a Báez a anotar la carrera ganadora que dejó a Díaz y los Mets en el terreno de juego (4-3)

Los fanáticos, de pie en los momentos cruciales, celebraron en grande con las personas de su núcleo y en los altoparlantes sonó “Go, Cubs, Go”, himno de la victoria del equipo, ganador de la Serie Mundial en 2016, coreado por todos los presentes.

Por las 3:41 horas que duró el encuentro, la vida se sintió normal y alegre en el estadio, sin preocupaciones del devastador impacto de la pandemia en el mundo entero. Se bebió y comió con tranquilidad, se disfrutó con la cámara que enfocaba a los presentes en pantalla grande, se bailó entre entradas y se gozó de un buen béisbol.

Con la experiencia vivida en Chicago, cabe preguntar: ¿era demasiado riesgoso abrir de forma limitada el estadio Hiram Bithorn en San Juan en diciembre pasado-aunque fuera para la serie final- para escaparse a un juego de la pelota invernal por par de horas y con el lujo de tener al receptor veterano de Grandes Ligas Yadier Molina en el torneo local? Aquí se demostró que es posible de una manera segura y ordenada.

La salud y prevención de brotes es, en estos momentos, la prioridad del gobierno local. No obstante, la asistencia a parques y canchas en la isla para gozar del deporte profesional en familia hace falta de forma urgente. Seguimos pacientes y esperamos reencontrarnos pronto en las gradas de Puerto Rico antes de que finalice el año si el panorama de la pandemia mejora.