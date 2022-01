El legendario toletero dominicano David Ortiz tiene el camino allanado para ser ingresado el próximo verano al Salón de la Fama de Cooperstown.

Barry Bonds, líder de jonrones de todos los tiempos, y el lanzador Roger Clemens, podrían finalmente recibir la llave para entrar al recinto de los inmortales.

Este mes, este trío conocerá oficialmente si tendrán los votos requeridos de parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica para formar parte de la clase del 2022 del Salón de la Fama. El anuncio oficial se hará el 25 de enero.

Ortiz, considerado el mejor bateador designado de su generación, está pisando suelo firme y se encamina a lograr la exaltación en su primer año de elegibilidad.

Según el conteo de Ryan Thibodeaux -especialista en boletas del Salón de la Fama-, Ortiz, quien se destacó con los Red Sox de Boston en una carrera de 22 temporadas, tiene 82.9% de los votos cuando se han contabilizado 104 boletas. Cabe destacar que el conteo de Thibodeaux no es uno oficial, sino un registro de los votos que, hasta el momento, se han hecho públicos. Las 104 boletas publicadas hasta el sábado por la tarde reflejan el 28.3% de los votantes.

PUBLICIDAD

“A lo que diga la tabla de Ryan Thibodaux siempre hay que quitarle entre un 3% a un 5% menos. Eso quiere decir que David Ortiz está en terreno firme”, dijo Jorge Colón Delgado, un reputado historiador de béisbol y autor de varios libros.

“David está bien. Dale entre tres a cinco por ciento de diferencia. Si le quitas 5% todavía terminaría en 78%. David se encamina a que lo exalten al Salón de la Fama el próximo año”.

Retirado del béisbol luego de la temporada del 2016 con los Red Sox, Ortiz finalizó su carrera de 20 temporadas con promedio de por vida de .286 con 541 jonrones y 1,768 temporadas. En su carrera ganó tres sortijas de Serie Mundial.

Ortiz, nacido en Santo Domingo, se convertiría en el segundo bateador designado en ser exaltado al Salón de la Fama desde que el boricua Edgar Martínez lo consiguió en el 2019.

“Sé que en Puerto Rico las métricas modernas no tienen aceptación. Pero las nuevas métricas modernas han dejado al descubierto la clase de pelotero que fue David Ortiz”, agregó Colón Delgado. “Cuando salga electo, todos nos dejaremos llevar y me incluyo, por las métricas tradicionales y veíamos esos jonrones y esas carreras empujadas y siempre pensábamos que iba a ser un ‘first time ballot’, que es lo que está sucediendo. Pero cuando lo pasas por las métricas modernas lo que te dice es que él fue un jugador unidimensional o sea que solamente bateó, no fildeó, no corrió y bateó para mucho doble play”.

PUBLICIDAD

“Esa es la importancia de esa métrica moderna (WAR) que nadie quiere aceptar”, abundó Colón Delgado.

Indistintamente si los escritores se dejaron o no llevar por las métricas modernas, lo cierto es que el poderoso bateador se encamina a tener su placa en el legendario museo ubicado en el pueblo de Cooperstown junto a sus compatriotas Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.

Última oportunidad para Bonds y Clemens

Los casos de Bonds y Clemens son particularmente interesantes. En su décimo y último año de elegibilidad, la controvertible pareja lleva un buen ritmo para alcanzar el 75% requerido.

Ambos peloteros fueron vinculados con el uso de sustancias para mejorar el rendimientos durante sus carreras, aunque nunca se les ha podido probar. Hasta el sábado, la tabla de Thibodaux ubicaba a Bonds con un 81.1% y a Clemens con 80.2%.

“En el caso de Bonds y Clemens tiene que subir y pasar esa marca de 81% u 82% para poder decir que ellos están seguros”, sostuvo Colón Delgado.

Barry Bonds, líder de jonrones de todos los tiempos, tiene buenas posibilidades de ser seleccionado en su último año de elegibilidad. (Archivo)

“Yo saqué el promedio de diferencia en las últimas votaciones de Clemens y Bonds. Este último tiene un promedio de diferencia de 3.5% de lo que se había informado y Clemens de 3.0%”.

“Eso significa que le tienes que restar 3.5% a Bonds y 3.0% a Clemens. Eso significa que están en 76% ahora mismo.Están sobre los 75% requeridos, pero raspando. Esa diferencia que te di puede ser menor o mayor. Ese es el promedio de los últimos tres años”.

Bonds posee la marca de jonrones de todos los tiempos con un total de 762 en sus 22 temporadas de servicio. Tiene, además, el record de cuadrangulares en una campaña con 73 (2001).

PUBLICIDAD

Por su parte, Clemens, uno de los lanzadores más dominantes e intimidantes en la historia del béisbol, ganó siete premios Cy Young y un Más Valioso. Su récord fue de 354-184 con efectividad de 3.12.

“La tabla de Thibodeaux está por debajo del 3.5 y 3.0. Por eso pienso que Bonds y Clemens tienen que pasar del 80% en esa tabla. Tienen chance pero ahora mismo están en tierra movediza”.

Por otro lado, el exdirigente puertorriqueño Edwin Rodríguez indicó que resultará interesante ver el comportamiento de los escritores en relación a Bonds y Clemens.

“Este año las posibilidades de David Ortiz de ser seleccionado en su primera inclusión en la boleta lucen muy bien. Selección que sería bien merecida. Por otra parte, tanto Bonds como Clemens van a buen paso en esta su última oportunidad de ser seleccionado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América”, indicó Rodríguez.

“Considero que la votación de este año va a definir más el carácter de los votantes que la calidad de los jugadores. De ser seleccionados Bonds y Clemens, será claro que lo que pretendían era ‘castigarlos’ por la presunción de ser usuarios de esteroides. Alegación que nunca se pudo evidenciar. Algo irónico en una sociedad y un sistema judicial en donde existe la presunción de inocencia de un acusado hasta que se le pruebe lo contrario”.

Al igual que Barry Bonds, Roger Clemens, con siete premios Cy Young, siempre han sido vinculados al uso de anábolicos. (Archivo)

Rodríguez recalcó que sería una injusticia de parte de los votantes dejar fuera a ambas legendarias figuras por el hecho de ser vinculados a los anábolicos sin haber sido probado.

PUBLICIDAD

El veterano entrenador fue más allá en señalar que sería un “circo mediático” seleccionar a Ortiz y no así a Bonds y Clemens.

“De no ser seleccionados Bonds y Clemens, se estará dejando fuera a los dos mejores jugadores de su era por ser considerados por la BBWAA como usuarios de esteroides, por lo menos por más de una cuarta parte de este grupo (de escritores). Sin duda alguna, actitud dictatorial”.

“De ser seleccionado David Ortiz y no Bonds y Clemens, entonces sería un circo mediático, en donde aquel candidato que pueda contratar a una agencia de publicidad para mantener una imagen ‘satisfactoria’ para los votantes entonces sería beneficiado”, añadió Rodríguez.

“Recalco, la votación de este año va a definir el carácter de los votantes. Todo puede pasar, y no me sorprendería, después de todo, el 96% de este grupo fue el que rechazó a Carlos Delgado en la misma primera papeleta”, recordó Rodríguez sobre el ex inicialista que quedó fuera de la papeleta al registrar apenas 3.8 en el 2015, en su primer y único año de elegibilidad.