Carlos Correa dijo que el legendario Derek Jeter no merecía ganar ninguno de los cinco Guantes de Oro que conquistó durante su carrera de 20 temporadas en las Mayores y el excampocorto de los Yankees de Nueva York dijo que no le ha dado mucho pensamiento a los comentarios del santaisabelino.

Durante una actividad de la organización de los Marlins de Florida, donde Jeter funge como CEO, el periodista Craig Mish le preguntó hoy, viernes, al exjugador sobre las expresiones de Correa, las cuales han creado una polémica en el ámbito del béisbol.

“No he pensado mucho sobre eso”, respondió Jeter primeramente. “No sé cómo mi nombre llegó a esa conversación. Mi español no es tan bueno. No lo he visto. No sé cómo mi nombre surgió. Mi respuesta es que podría ir en varias direcciones acerca de eso”, prosiguió el miembro del Salón de la Fama en Cooperstown.

El tópico generó controversia tras las declaraciones que realizó el campocorto boricua en el programa Me Gustan los Deportes, que conduce el exjugador de Grandes Ligas Carlos Baerga junto a Arnold “Palillito” Santiago a través de Instagram, un espacio que se transmite a diario en directo con entrevistas a diversas figuras.

El comentario en cuestión que realizó Correa, quien acaba de ganar el primer Guante de Oro de su carrera con los Astros de Houston y se convirtió en agente libre al concluir la temporada con la Serie Mundial, fue cuando dijo que Jeter no merecía ninguno de los cinco Guantes de Oro que ganó en su trayectoria.

“Déjame poner un ejemplo: Derek Jeter. ¿Cuántos Guantes de Oro ganó?”, le cuestionó Correa a los moderadores. Santiago no recordaba en el momento cuántos exactamente y Correa le aclaró que cinco.

Acto seguido, Santiago afirmó que a su parecer los cinco le fueron regalados, y Correa ripostó que “Derek Jeter no se merecía ninguno. ¿Sabes cuántos defensive runs saved tiene en su carrera? Negativo 165 (-165). Pero el ojo te puede mentir”.

Y su comentario le ha ganado críticas pero también ha suscitado un debate. Si por un lado Correa ha sido criticado por la manera en que lo dijo y por señalar a un jugador en particular, en este caso un miembro del Salón de la Fama, el fundamento de su argumento no es incorrecto.

De hecho, los mismos analistas que lo han criticado por señalar a Jeter, reconocen que el argumento por el que Correa hizo el señalamiento es acertado, y es que se refería a que las métricas que hoy día se utilizan para la entrega de los premios de los Guantes de Oro, hubieran dejado rezagado a Jeter.