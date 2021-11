¿Debió o no debió recibir Derek Jeter los cinco Guantes de Oro que ganó a lo largo de su brillante carrera de 20 temporadas con los Yankees de Nueva York?

Fue el tema de discusión caliente que se generó la semana pasada tras el anuncio de los reconocidos premios Rawlings Gold Glove Awards tanto en la Liga Americana como la Nacional, que se otorgan anualmente por la excelencia defensiva en las distintas posiciones del juego.

El tópico generó controversia tras las declaraciones que realizó el campocorto boricua Carlos Correa en el programa Me Gustan los Deportes, que conduce el exjugador de Grandes Ligas Carlos Baerga a través de Instagram, un espacio que se transmite a diario en directo con entrevistas a diversas figuras.

El comentario en cuestión que realizó Correa, quien acaba de ganar el primer Guante de Oro de su carrera con los Astros de Houston y se convirtió en agente libre al concluir la temporada con la Serie Mundial, fue cuando dijo que Jeter no merecía ninguno de los cinco Guantes de Oro que ganó en su trayectoria.

Y su comentario le ha ganado críticas pero también ha suscitado un debate. Si por un lado Correa ha sido criticado por la manera en que lo dijo y por señalar a un jugador en particular, en este caso un miembro del Salón de la Fama, el fundamento de su argumento no es incorrecto.

De hecho, los mismos analistas que lo han criticado por señalar a Jeter, reconocen que el argumento por el que Correa hizo el señalamiento es acertado, y es que se refería a que las métricas que hoy día se utilizan para la entrega de los premios de los Guantes de Oro, hubieran dejado rezagado a Jeter.

Y no hay que ir muy lejos; la realidad es que aunque a las métricas que se utilizan hoy día para los premios, no se le daban validez para la época de Jeter, al menos en sus inicios, sí ya se estaban computando. Es precisamente por el hecho de que Jeter terminó su carrera con un índice negativo de ‘Defensive Runs Save’, de -165, que Correa hizo el comentario.

Por ejemplo, Jeter comenzó su carrera en Grandes Ligas en 1995. Y en sus estadísticas, esa métrica aparece registrada por primera vez en la campaña de 2003, cuando el campocorto de los Yankees tuvo un -13. Y la realidad es que nunca en adelante en su carrera tuvo un saldo positivo en ese renglón, salvo en 2009 cuando concluyó con 3.

Al abordar ese tema, Correa -en su conversación con Baerga y el otro moderador del programa, Arnold “Palillito” Santiago- comenzó estableciendo un ejemplo hipotético para comparar lo que es el voto subjetivo por un jugador en la contienda para los Guantes de Oro, versus el voto objetivo basado en las métricas o famosas Sabermetrics (su nombre sale de las siglas SABR, que es la Society for American Baseball Research).

“Si tú eres un coach votando, y ponle que fuiste a verme a mí (jugando)... Tuve una serie espectacular e hice siete jugadas increíbles. A lo mejor me gané tu voto ahí. Pero vengo en las próximas dos series y hago un reguero. Pero como tu me viste a mí meter mano (en una serie) pues tú votaste por mí”, estableció Correa.

“Pero los números (Sabermetrics) no van a metir. Los números van a decir lo que el jugador hizo el año completo”, agregó el campocorto santaisabelino para defender la exactitud de estas métricas, que en el caso de las utilizadas para la votación de los Guantes de Oro, son específicamente tres según mencionó el propio pelotero: Defensive Runs Saved (carreras que el jugador defensivo evita que lleguen al plato), Ultimate Zone Rating, y Runs Effectively Defended. Las tres se unen bajo el nombre Sabr Defensive Index (SDI), que es el critero utilizado para la votación del Guante de Oro. Según aclaró, en la votación sigue estando presente el elemento subjetivo pues el voto de los dirigentes y coaches tiene un 75% de peso, mientras el SDI un 25%.

Importante establecer que Correa ganó este año su primer Guante de Oro porque tuvo el mejor Índice defensivo de sabermetría (SDI, por sus siglas en inglés) no solo entre los campocortos de la Liga Americana, con un 15.8. Su SDI fue el mejor de todo el béisbol de Grandes Ligas en 2021, según consta en el sitio oficial de la SABR (https://sabr.org).

Y de paso, fue lo que ayudó al campocorto de los Astros en su último año de contrato con ese equipo, a ganarse también el Guante de Platino, que se otorga al mejor jugador defensivo de la Liga Americana, y al mejor de la Nacional, indistintamente de la posición. Este año Correa lo ganó en la Americana y el tercera base Nolan Arenado, en la Nacional.

Derek Jeter fue exaltado al Salón de la Fama en una ceremonia este año, aunque pertenece a la Clase 2020.

“Déjame poner un ejemplo: Derek Jeter. ¿Cuántos Guantes de Oro ganó?”, le cuestionó Correa a los moderadores. Santiago no recordaba en el momento cuántos exactamente y Correa le aclaró que cinco.

Acto seguido, Santiago afirmó que a su parecer los cinco le fueron regalados, y Correa ripostó que “Derek Jeter no se merecía ninguno. ¿Sabes cuántos defensive runs saved tiene en su carrera? Negativo 165 (-165). Pero el ojo te puede mentir”.

En defensa de Correa

Es en ese aspecto que el reconocido historiador y escritor de béisbol Jorge Colón Delgado, quien también es investigador de béisbol y pertenece al capítulo de Puerto Rico de la SABR, que por un lado lamentó las expresiones de Correa por la manera en que se refirió a Jeter, pero al mismo tiempo defiende al campocorto boricua porque las métricas no solo son certeras, sino que no comenzaron a emplearse hace poco.

Colón Delgado resaltó que desde 2013 es la firma Rawlings que otorga los premios, la que promulgó que para la votación se tomen en cuenta estas métricas modernas, versus las tradicionales que se basaban en el pasado en la cantidad de errores cometidos y el porcentaje de fildeo, entre otros renglones.

“Correa tiene razón en lo que dijo sobre Jeter, pero no debía haberlo mencionado. Debió generalizarlo (el análisis), porque Jeter es un inmortal del juego y no es común ver a un jugador hablar así de otro jugador. Para mí, a Correa no le hace falta eso”, opinó Colón Delgado en referencia a que no debe meterse en ese tipo de controversias. “Correa es un peloterazo”.

Pero para Colón Delgado, como historiador del béisbol, es importante que no solo la prensa y los analistas de este deporte, sino también los fanáticos, entren en la corriente de aprender y entender estas métricas, pues de lo contrario continuarán tragándose el cuento de que a tal o cual jugador “le robaron un premio”.

“Estas métricas modernas nos ayudan a evaluar mejor y más detalladamente a un pelotero. Las tradicionales lo que hacen es que agrupan. Es un estudio superficial. Esto (el SDI y las Sabermetrics en general) es más detallado y el béisbol cada día se está yendo por esa dirección. Y poco a poco, porque no es fácil, deberíamos leer y analizar para entrar en esa corriente de las métricas modernas. Porque las tradicionales van a ser cosa del pasado”, agregó el escritor e historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En qué fallan las métricas tradicionales

Como ejemplo adicional del desuso en que poco a poco han caído las métricas tradicionales, Colón Delgado usó el de promedio de bateo. Este explicó, como es conocido, que el promedio de bateo lo que mide es exclusivamente cuántos hits se conectan entre el número total de turnos al bate. Pero como aclaró, el promedio de bateo solo no determina ni da valor al tipo de batazo que conectó un pelotero.

“Si un jugador batea cuatro sencillos en cuatro turnos, y otro pelotero batea cuatro triples, al otro día el box score va a decir lo mismo de los dos. Que ambos batearon de 4-4 y tienen 1.000 de promedio”, agregó Colón Delgado defendiendo que el extrabase, en este caso un triple, tiene mayor valor que un sencillo. El mismo caso aplicaría a un cuadrangular, que para los efectos es también un hit, pero tiene mucho más valor que cualquier otro batazo pues con un jonrón se produce instantáneamente una carrera anotada y empujada.

Por otro lado, Colón Delgado usó otro ejemplo al comparar a los legendarios Hank Aaron y Roberto Clemente. Puso en perspectiva que en base a la estadística tradicional del porcentaje de fildeo, Aaron lució mejor que el astro boricua pues tuvo de por vida un .980 frente a .973 de Clemente.

“¿Cómo tú te explicas que Hank Aaron tenga un mejor porcentaje de fildeo que Clemente? Fácil. Porque la estadística tradicional lo que te cuenta es que cojas la bola. No cuenta cómo la cogiste. Para promedio (de fildeo) tradicional es lo mismo coger la bola aquí (a la altura del pecho) como cogerla de piconazo, que cogerla de espalda o para los lados. En la sabermétrica se le da un peso a la dificultad que tuvo el jardinero para coger la bola. Por eso es que Clemente es el número uno en Defensive WAR. Le hace justicia a Roberto Clemente, y es la realidad”, resaltó en su programa el historiador.

Fue el mismo elemento de juicio utilizado por Correa en su entrevista con Baerga, al decir que por eso es que un campocorto que comete 15 errores no necesariamente es peor que uno que comete solo ocho, pues como hipotetizó, si el que comete solo ocho pifias atrapa únicamente los batazos fáciles por su área, quiere decir que los que están un poco más lejos de su alcance serán batazos que se conviertan en hit.

De lo contrario, si un siore con más alcance va más lejos buscando atrapar una pelota, es posible que cometa más errores al tener que tirar hacia la inicial con más prisa. Pero en su análisis, estableció que ese campocorto con más alcance de seguro detendrá más batazos y dará más outs que los hits que pueda evitar el siore que comete menos errores.