Iván de Jesús Jr. no podrá defender este invierno el título de bateo que obtuvo en la temporada del 2019-2020 con los bicampeones Cangrejeros de Santurce.

Pero lo que sí el veterano jugador del cuadro podrá optar es por ser parte de otro equipo campeón en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico.

De Jesús Jr. dijo ayer sentirse listo para aportar con su veteranía a los Indios de Mayagüez, equipo que lo contrató como refuerzo para esta parte final de la temporada tras el receso de los Cangrejeros.

“Ya lo que quedan son cuatro juegos nada más. Ese título lo defendemos el año que viene”, dijo De Jesús Jr., quien en la campaña pasado lideró el torneo en bateo con .329.

“Me siento bien contento de poder volver a la liga aunque no sea con mi equipo los Cangrejeros de Santurce, pero voy a jugar con un equipo de buena tradición. Voy a tratar de llevar esa veteranía y esa experiencia que tengo en el beisbol -quince años- a los Indios para poder lograr la meta que deseamos que es representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe y levantar ese trofeo de campeonato”.

El martes, el gerente general de los Indios, Héctor Otero, anunció que había llegado a un acuerdo con De Jesús Jr. con la intención de activarlo para el próximo domingo.

Así el jugador de 33 años participaría en los últimos cuatro desafíos de la temporada regular y en la postemporada.

De Jesús Jr. indicó que luego de que el torneo de béisbol Doble A fuera suspendido debido a la emergencia por el COVID19, tuvo la oportunidad de jugar cerca de 30 desafíos en una liga independiente en Kentucky y Ohio.

“Yo estuve activo en una liga independiente en julio y agosto Kentucky y Ohio) de cuatro equipos nada más. Jugué casi 30 juegos por allá”.

Aunque son casi cuatro meses sin estar viendo pitcheo vivo, De Jesús Jr. indicó que se ha mantenido entrenando y haciendo cosas relativas al béisbol.

“Siempre me mantengo haciendo algo. Tengo desde verano un campamento y unas clínicas con diez niños y gracias a Dios me ha ido bien y me mantengo tirándole prácticas de bateo”.

Aunque se encuentra entusiasmado con la idea de volver a lanzarse al terreno de juego, De Jesús Jr. lamentó que los fanáticos no puedan asistir a los estadios a ver béisbol.

“Es una pena por la situación que estamos pasando ahora mismo que los fanáticos no puedan volver a disfrutarse un buen béisbol en lo que va de temporada. Es una pena que se pueda ver el apoyo a otros deportes y otras cosas y no se pueda ver en la pelota que es el deporte número uno de Puerto Rico”, concluyó.