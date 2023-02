Puerto Rico tendrá una dura baja para el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

A un día de entregar el roster de 30 jugadores a Grandes Ligas, se anunció que el campocorto estelar de los Twins de Minnesota Carlos Correa no formará parte del equipo en el esperado torneo.

Según el periodista de The Athletic Dan Hayes, el boricua, de 28 años, llegó a un acuerdo con la organización de los Twins para no asistir a la competencia en Miami, Florida. La decisión fue tomada debido al embarazo de su esposa, Daniella Rodríguez, que espera el segundo bebé de la pareja.

El alumbramiento está en agenda para la semana del 11 de marzo, fecha que Puerto Rico inicia su participación en la primera ronda. Los boricuas tienen su primer partido contra Nicaragua en dicho día.

“Los Twins no quieren que Correa haga malabares con su familia y el Clásico”, escribió Hayes.

Minutos después, la Federación de Béisbol de Puerto Rico confirmó la baja de Correa.

“Luego de varios días de conversaciones con Carlos Correa y la organización Minnesota Twins, hoy se confirma que no podrá participar con el equipo de Puerto Rico en el venidero World Baseball Classic. El bienestar de Carlos y su familia están por encima de cualquier otra consideración”, declaró el gerente general del Team Rubio, Joey Solá, en un comunicado de prensa.

“Carlos es una de las principales figuras de ‘Los Nuestros’ y goza del cariño de la fanaticada puertorriqueña. Le deseamos lo mejor y confiamos en que en una próxima ocasión volverá a defender los colores patrios con la pasión que le caracteriza. Puedo asegurar que su compromiso y amor por este equipo es incuestionable”, agregó.

Correa acaba de firmar un contrato de $200 millones por seis años con los Twins luego de acuerdos fallidos de $350 millones con los Giants de San Francisco, y luego de $315 millones con los Mets de Nueva York.

Los Twins, por su parte, destacaron que les preocupaba que Correa no se preparara adecuadamente para la temporada.

“Fue decisión complicada para Carlos. Toma con mucho orgullo representar a su país y realmente consideró la forma de hacerlo funcionar”, reconoció el presidente de operaciones de los Twins, Derek Falvey, según publicó The Associated Press. “Todos reconocemos que el ir y venir de vuelos, así como tener varios días sin actividad de béisbol, no dejarían que Carlos tuviera juegos significativos”.

Correa debutó en el Clásico Mundial de 2017 militando en la tercera base con su compatriota Francisco Lindor en el siore. El equipo obtuvo en el subcampeonato, perdiendo la final 8-0 contra Estados Unidos.

En los pasados meses, el santaisabelino reiteró su compromiso de vestir nuevamente los colores de la isla en esta edición, reconociendo que su segundo varón, Kenzo, estaba en camino para nacer en marzo. La pareja tiene un primer hijo llamado Kylo, nacido en 2021.

“Nada ha cambiado. Quiero representar a Puerto Rico y estar ahí para mi gente. Todo el mundo sabe mi disponibilidad de representar a mi patria. Sí, vamos a estar ahí con el favor de Dios”, dijo Correa a El Nuevo Día el pasado enero.

El equipo de Puerto Rico será revelado el próximo jueves luego de las 8:00 p.m. por MLB Network. La Federación tiene que entregar mañana la lista de 30 jugadores para el certamen.

La baja de Correa en la antesala podría ser cubierta por José Miranda, también de los Twins, y Emmanuel Rivera, de los Diamondbacks de Arizona y activo en la Serie del Caribe en Venezuela con los Indios de Mayagüez.