Cleveland - Eddie Rosario y el mánager de los Indios, Terry “Tito” Francona, antes adversarios, ahora son aliados.

Entonces, cuando Rosario, quien pasó las últimas seis temporadas maltratando a los lanzadores de Cleveland mientras estaba en Minnesota, se sentó con Francona en el campamento de entrenamiento de primavera en Arizona por primera vez la semana pasada, el jardinero puertorrriqueño recibió una cálida, si no incómoda, bienvenida.

“Le dije que es tan bueno no odiarte más”, estalló Francona.

Bateando lanzamientos fuera de la zona de strike entre su cabeza y sus ganchos, Rosario atormentó a los Indians mientras estaba con los Twins Bateó .353 con 11 jonrones, 12 dobles y tres triples, su mayor cantidad en cualquier estadio de béisbol, en juegos en el Progressive Field, su nuevo hogar.

Como agente libre este invierno, Rosario, de 29 años, firmó un contrato de un año y $8 millones con los Indians en diciembre, uniéndose a un equipo con el que luchó regularmente y que estaba desesperado por llenar un vacío de poder en su alineación luego de la salida del campocorto estrella y compatriota Francisco Lindor, más el toletero Carlos Santana.

Francona ya no tiene que ponerse tenso cada vez que ve a Rosario caminar hacia la caja de bateo.

“Parecía causar estragos”, declaró Francona. “Y ahora adelante, hazlo todo lo que quieras. Te animaremos y te daremos una palmada en la espalda. Nos reímos mucho de eso. Parece un muy buen chico. Parece emocionado de estar aquí “.

Rosario está realmente entusiasmado de unirse a los Indians, quienes terminaron un juego detrás de Minnesota el año pasado en la División Central de la Liga Americana.

Es un nuevo comienzo, pero también familiar.

“Jugué mucho contra este club”, indicó Rosario. “Me encanta jugar en Progressive Field en Cleveland. Me encanta el estadio y le pego bien. Veo la pelota realmente bien. También me gusta el equipo. Tengo un par de amigos aquí. Me siento feliz de estar aquí”, agregó.

Después de que los Twins decidieran no volver a firmar a Rosario, quien conectó 13 jonrones en 57 juegos la temporada pasada y 32 en 2019, comenzó a buscar un equipo que se ajustara a sus necesidades. Quería jugar para un contendiente y con jugadores de ideas afines. LosIndians marcaron ambas casillas.

“Creo que para mí fue más como buscar una familia”, comparó Rosario. “Gente con la que estoy familiarizado; gente que me ha visto jugar. Tito me ha visto jugar durante un par de años, jugando contra mí mientras estaba en Minnesota. Tengo un par de compatriotas de Puerto Rico en este equipo, así que esta es una gran oportunidad para mí”, añadió refiriéndose al receptor Roberto “Bebo” Pérez.

“Estaba buscando un lugar donde me sintiera cómodo jugando, un estadio de béisbol que conozca, un lugar donde pueda tener mi mejor juego y sentí que los Indians eran el mejor encaje para mí”, admitió.

Rosario puede jugar en los dos puestos de los jardines de esquina, pero ha pasado más tiempo en el izquierdo y ahí es donde Francona intenta jugarlo. Si bien puede ser más conocido por su destreza ofensiva, Francona dijo que Rosario es más que adecuado a la defensiva.

“Lanza bien. Creo que hemos tratado de explicarle que a medida que lo conocemos, no es solo en la caja de bateo, es en las bases y en los jardines. Es un joven tan entusiasta. Es realmente apasionado que creo que a veces probablemente sus emociones, y lo hemos visto desde el otro lado, pero creo que estará bien en el jardín izquierdo “.

Rosario solo quiere estar en el campo.

“Estoy listo para jugar de izquierda o derecha o de segunda base o primera base”, dijo sonriendo. “Estoy listo para jugar en cualquier posición que me necesiten”.

Al crecer en Puerto Rico, Rosario soñaba con llegar a las Grandes Ligas, y una vez que llegó, cumplió otra fantasía de la infancia.

Con su familia en las gradas en Target Field en 2015, Rosario conectó cuadrangulares en el primer lanzamiento de su primer turno al bate en las Grandes Ligas para los Twins.

“Ese era mi sueño cuando era niño. Pero me sentí preparado y fuerte para este momento. También es un gran momento para mí y mi familia”, manifestó.

Rosario tuvo otro momento especial cuando conectó cuadrangular en su primer turno al bate de postemporada.

Entonces, ¿pueden los Indians esperar que lo vuelva a hacer?

“Eso espero, hombre”, dijo riendo.