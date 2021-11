Houston - El jardinero puertorriqueño de los campeones Braves de Atlanta, Eddie Rosario, visitará la isla, y en especial su natal Guayama, según anticiparon sus padres en medio de la celebración del equipo en el terreno de juego del Minute Maid Park, luego de que ganara la Serie Mundial sobre los Astros de Houston con un triunfo 7-0 el martes.

Para Rosario, este es el primer campeonato que logra desde que debutó en Grandes Ligas en 2015.

Natural de Guayama, sus progenitores María Haddock y Eddie Rosario, padre, anticiparon que esa visita se realizará en algún momento aunque declinaron ofrecer una fecha hasta que no se concrete la planificación.

“Es algo grande que yo se lo pedí tanto a mi Dios… que siempre me lo acompañe y me le diera salud para que él terminara su Serie Mundial, y que le diera la oportunidad, porque tantos sacrificios, que valiera la pena llegar hasta aquí donde estamos”, dijo Haddock, quien es mostraba tan jubilosa como su hijo en el terreno de juego en medio de la celebración de los Braves.

PUBLICIDAD

/ El jardinero de Guayama Eddie Rosario ganó su primera Serie Mundial con los Braves de Atlanta, quienes eliminaron en seis juegos a los Astros de Houston. (Ramón “Tonito” Zayas)

Eddie Rosario celebra en el terreno de juego que su equipo de los Braves lograron vencer a los Astros 7-0. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario comienza a celebrar con sus compañeros. (Ramón “Tonito” Zayas)

Fue una postemporada de ensueño para Rosario. En 16 partidos jugados de esta postemporada, Rosario tuvo promedio de .400 (60-24) con tres jonrones, 11 carreras remolcadas y 11 anotadas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario, MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, registró la segunda mayor cantidad de imparables en la historia de la franquicia de los Braves en unos mismos playoffs. Quedó a un incogible de igualar el récord de 25, perteneciente al exjardinero Marquis Grissom en la postemporada de 1995. (Ramón “Tonito” Zayas)

El padre de Rosario, del mismo nombre, le coloca la bandera puertorriqueño a su hijo junto a su nieto. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario llegó a los Braves vía cambio desde Cleveland el pasado 31 de julio, última día de cambios en las Grandes Ligas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario celebra junto a su familia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario será agente libre la próxima temporada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Es el primer título del jardinero, de 30 años, desde su debut en las Mayores en 2015 con Minnesota. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Que él esté así tan contento a mí me satisface tanto… estoy tan emocionada. Guayama está que no cabe. Hoy mi familia está que no duerme. Están todos celebrando en cada esquina de Guayama”, dijo María pasada la medianoche después del triunfo de Atlanta tarde la noche del martes.

Haddock dijo que están planificando un viaje posiblemente para diciembre, aunque no descartó que tenga que adelantarse porque está consciente que el público querrá celebrar el momento con él pronto.

“Espero ir pronto. No sé qué día, pero pienso que sería en diciembre el mejor momento. Yo sé que él va a tener que ir a Guayama, y a Mayagüez, porque él es de allí también”, agregó la madre, al recordar que esa ciudad le abrió las puertas a su hijo cuando jugó en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Indios, cuando todavía no había debutado en Grandes Ligas.

“Es mucha gente la que quiere hacerle reconocimientos y actividades. Yo creo que sí (que se puede dar antes la visita), pero yo espero ir y disfrutarme eso allá con mi pueblo, mi gente y mi familia”, concluyó Haddock, quien junto a su esposo y padre de Eddie, se mudaron a Florida posterior al paso del huracán María por la isla.