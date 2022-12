Hace 25 años en un ranchito detrás de su residencia en Mar Chiquita de Manatí, Edgar Pérez estuvo dos días esperando conocer si su nombre fue mencionado en el sorteo de novatos de las Grandes Ligas .

Pérez era receptor y venía de jugar en West Valley College, en California. Y soñaba con firmar como profesional. Incluso, algunos escuchas le habían alimentado esa ilusión.

Pero el nombre de Pérez nunca fue pronunciado entre los 1,607 jugadores reclamados, los días 2 y 3 de junio, durante el draft de 1997; desde la primera selección con Matt Anderson hasta la última con Andy Baxter.

Fue una noticia difícil de digerir en aquel momento. Se acababa de esfumar cualquier posibilidad de entrar al béisbol organizado como jugador. Fue algo que él anheló desde la niñez al crecer en Manatí, admirando a su compueblano Tony Valentín y al receptor santaisabelino Benito Santiago.

PUBLICIDAD

“Fue decepcionante”, recuerda Pérez a El Nuevo Día.

Hoy día, a 25 años y medio de aquel momento, Pérez se ubica en el ‘dugout’ de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y da señales a sus coaches y jugadores sobre el terreno de juego.

Hace nueve días, Pérez fue nombrado dirigente en propiedad de los Criollos en lugar de Ramón Vázquez, quien salió de la posición tras ser ascendido a coach de banco con los Red Sox de Boston. Pérez era el ‘bench coach’ del conjunto criollo.

Pérez no conocía el dato, pero él acaba de escribir una página histórica en la franquicia de los Criollos.

Pérez es el primer mánager en propiedad de la novena cagüeña sin haber jugado en el béisbol organizado de Estados Unidos, según información del historiador Jorge Colón Delgado. Y los Criollos comenzaron a jugar en 1938.

En la historia de la liga, Colón Delgado sí mencionó que figuras como Enrique Huyke, José Enrique Arrarás, padre, y Pedrín Zorrilla fungieron como dirigentes en Mayagüez y Santurce en las primeras temporadas -entre el 1938 y 1941- sin experiencia como jugadores profesionales.

Pérez, a la izquierda, fue nombrado dirigente en propiedad de los Criollos el pasado 1 de diciembre. (Ramon "Tonito" Zayas)

Pero en el béisbol moderno, el caso de Pérez, de 46 anos, parece ser único.

En Caguas, al menos, exjugadores como Luis Matos, Alex Cora, Pedro López, Mako Oliveras, Lino Rivera, Andy González, José “Chepito” Muñoz y Ramón Vázquez estuvieron al mando de los Criollos en los últimos años.

Pérez tomó otra ruta para llegar a este momento histórico. Primero trabajó para una agencia de jugadores y luego estuvo más de dos décadas como escucha de las organizaciones de Cleveland y Boston, hasta que este año debutó como dirigente de liga menor con los Cubs de Chicago, organización en la que seguirá laborando en 2023 como coordinador de jugadores latinos en las Menores.

PUBLICIDAD

Y en el béisbol invernal lleva nueve temporadas corridas laborando como coach y ahora como mánager con seis campeonatos con Santurce y Caguas.

Pérez admite que han sido 25 años de arduo trabajo para abrirse paso en un ambiente tan competitivo. Pero en el camino siempre aparecieron personas que le extendieron la mano y le dieron la oportunidad de probarse a este nivel a pesar de no haber tenido un nombre como jugador profesional.

La historia de Pérez debe servir de inspiración a aquellos que aspiran a trabajar en el béisbol profesional sin haber jugado a este nivel.

Pérez, quien tiene la encomienda de darle un tercer campeonato al hilo a los Criollos, contó un poco de su trayectoria a El Nuevo Día. Los Criollos, de paso, marchan primeros durante este torneo.

Primeramente, conocías el dato de que te convertiste en el primer dirigente en la historia de los Crillos sin haber jugado en el béisbol organizado.

-No había pensado en eso. Realmente, no conocía el dato. Desde el pasado año sabía que iba a empezar al frente del equipo, porque Ramón iba a llegar tarde. Y Motorita (Feliciano, gerente) me pidió que estuviera al frente para mantener el mismo núcleo del staff técnico en lo que Ramón se reportaba. Mentalmente me preparé para dirigir una o dos semanas, pero ahora cambia el panorama. Y no es por el compromiso, sino que ahora este nuevo rol consume más tiempo. Ahora para los juegos locales llegó a las 12:15 de la tarde al parque, cuando antes como coach de banco podía llegar a las 2:00 o 2:30 p.m. Pero el apoyo de mi familia, de mi esposa y dos hijas, de padres y de mi hermana, ha sido fundamental, al igual el voto de confianza de los jugadores.

PUBLICIDAD

¿Alguna vez pensaste que no podías pertenecer al cuerpo técnico de una novena profesional ante la falta de experiencia como jugador a este nivel?

-Nunca lo pensé desde que comencé mi carrera como escucha con la ayuda de Puchi Delgado, Henry Cruz, Carmelo Martínez, Johnny Ramos y Cándido Maldonado. Nunca he pensado que el hecho de no haber jugado profesional sea una limitación. Mi ética de trabajo, disciplina, deseo y comportamiento dentro y fuera del terreno es lo que me ha ayudado a seguir abriendo puertas. Ha sido mucho el trabajo y la dedicación. Esas personas fueron clave porque me impulsaron a seguir dando más, y gracias a Dios he sabido aprovechar todas las oportunidades.

Tras ver frustrado tu sueño de firmar como profesional, ¿pensaste en abandonar el béisbol?

-Todavía recuerdo ese último año en el colegio. Llené tarjetas de escuchas e hice entrevistas, pero no me llamaron. Fue un momento de frustración y tristeza. Sabía que se había acabado la oportunidad de jugar como profesional. En ese momento, no sabía qué sería lo próximo. No tenía idea.

¿Y qué pasó después?

-Después de eso, Cándido Maldonado me llevó al bufete McConnell Valdés, que en aquel momento representaba a jugadores, para que los ayudara a reclutar. Y luego Henry Cruz me ofreció un trabajo a tiempo parcial como escucha de Cleveland. Fue mi primer contacto con una organización en 1998. Estuve nueve años con ellos, antes de irme con Boston, donde estuve desde el 2007 hasta el 2021.

¿Y cómo entras al cuerpo técnico de Santurce en el béisbol invernal?

PUBLICIDAD

-Mi primer año como coach fue en 2014 con Carmelo Martínez con los Cangrejeros de Santurce. Cándido era el gerente y me llevó allí. Estuve seis años corridos con Santurce, ganando cuatro campeonatos y ahora llevo tres temporadas con Caguas, con dos campeonatos.

¿Alguien en el camino dudó de tus capacidades para laborar en el staff técnico de una novena en el béisbol invernal?

-Dentro del béisbol profesional como coach nunca se me han cerrado las puertas. Todas las personas a mi alrededor siempre me han apoyado. Nadie me lo expresó directamente. Quizás, alguien tuvo duda al principio, pero he podido demostrar que puedo trabajar a este nivel.

¿Y a estas alturas cómo te sientes manejando un grupo entero de jugadores?

-Siempre he pensado que la comunicación en el clubhouse es la pieza más importante. Son 30 jugadores con diferentes pensamientos y manejarlos es la parte más difícil. Pero he podido ganarme la confianza de ellos porque siempre he sido honesto con ellos. Todos estos años de coach de banco me han preparado para hacerlo ahora como dirigente.

¿Qué mensaje puedes darle a aquellos jóvenes que no alcanzaron firmar como profesionales, pero tienen el hambre de trabajar a este nivel en cualquier capacidad?

-El béisbol sigue siendo el béisbol, pero ha cambiado mucho. Los jóvenes que aspiran a posiciones dentro de un equipo tienen que prepararse. Buscar información, estadísticas y estudiar las analíticas, y prepararse para manejar el personal… formarte como un líder. Desarrollarte lleva tiempo, sacrificio y dedicación, pero es posible. Ese es mi consejo. Que es posible.

PUBLICIDAD

Desde que trabajabas como escucha, ¿cuán determinante ha sido en tu carrera ajustarte a la nueva filosofía de las organizaciones con todo lo relacionado a la sabermetría?

-Esto es sencillo: te ajustas o te sacan. Me considero joven porque tengo 46 años, pero viví la época de ‘old school’ y ahora he estado en la época moderna. Y hay que complementar ambas cosas. El ‘old school’ te ayudó a conocer el juego y hacer las cosas fuera de los números, y los números te enseñan ahora lo que antes no veías visualmente. Si combinas ambas cosas, muchas cosas buenas pueden pasar.

Asumes la dirección de los Criollos cuando hay altas expectativas de conseguir el ‘three-peat’. ¿Hay presión?

-No tengo presión. Lo que tengo es el deseo de hacer muchas cosas. Las oportunidades en el futuro no se van a medir por un campeón, sino por cómo pude manejar este equipo de aquí al final. Ganar un campeonato conlleva muchas cosas. Mi trabajo es preparar a los muchachos para competir en enero. Que ellos estén listos para la postemporada.