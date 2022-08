Jake Arrieta, quien se retiró como lanzador previo al inicio de esta temporada de las Mayores, dijo que recibió un acercamiento del gerente de la novena de Puerto Rico, Eduardo Pérez, para lanzar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol a partir de marzo.

En un podcast en Estados Unidos, Arrieta dio a conocer la información.

“Me preguntaron si quería jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, y lo que estoy considerando... Eduardo Pérez me llamó y me preguntó si me interesaba porque él es el gerente del equipo. No sé todavía... necesito más tiempo. Estoy tirando mucho”, dijo.

Arrieta, de 36 años, acumuló 12 temporadas en las Mayores con cuatro novenas. Recopiló marca de 115-93 con efectividad de 3.98. Su última aparición fue en 2021 con los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego, logrando marca de 5-14 y ERA de 7.39 en 98.2 entradas. Arrieta ganó el Cy Young en la Liga Nacional en 2015 al registrar marca de 22-6.

Otro lanzador de raíces puertorriqueñas que expresó su intención de jugar con Puerto Rico fue el derecho Marcus Stroman, quien ya actuó con Estados Unidos en la pasada edición del Clásico.