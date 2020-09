El fracaso en las negociaciones del lunes, que hubieran llevado a las filas de otro equipo al veloz tirador de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, no debe interpretarse como una baja en el valor del taponero naguabeño, a juicio de tres personas ligadas al pelotero que fueron entrevistadas por El Nuevo Día.

Aunque el derecho de 26 años no ha tenido su mejor rendimiento desde que fue cambiado desde Seattle a Nueva York posterior a la campaña de 2018, dos exlanzadores de Grandes Ligas —que han trabajado con él en su entrenamiento— resaltaron que en comparación a la pasada temporada, el naguabeño ha tenido una mejor actuación, aunque sus cuatro ‘blown saves’ en seis oportunidades de rescate en lo que va de esta campaña, y sus 11 desde el año pasado, hacen ver que no ha tenido sus mejores días en las Grandes Ligas desde que debutó en 2016.

Como elemento comparativo, sus 11 oportunidades de salvamento desperdiciadas con los Mets, se han dado en menos de dos temporadas, cuando en Seattle tuvo 12 pero a lo largo de tres años.

Esto pone de relieve que sus días en Nueva York no han sido muy dulces. Y en medio de críticas de la fanaticada neoyorquina y de un sector irreverente de la prensa de la ciudad, que piden su salida del equipo, surgieron rumores de que los Mets habían puesto a Díaz en el mercado de cambios y que ningún equipo se había mostrado interesado en los servicios del derecho.

La información fue desmentida por sus allegados, e incluso el reportero de ESPN, Jeff Passan, así como el sitio SNY, reportaron que “los Mets recibieron llamadas acerca de Díaz y les dijeron a los equipos que él no está disponible”.

El otrora serpentinero, José “Iche” Santiago, aseguró que equipos contendores de la talla de los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, así como los White Sox de Chicago, fueron los que contactaron a los Mets.

“Habían tres equipos interesados en él. Lo que pasa es que los Mets estaban pidiendo mucho por él, y los equipos no querían darlo”, dijo Santiago.

Santiago, quien ha ayudado a Díaz en su entrenamiento del tiempo muerto desde que estaba con los Mariners, no cree que los Mets hayan perdido su interés en el boricua, ni que los resultados adversos que ha tenido se deban a problemas de mecánica.

“Los Mets tienen mucha esperanza en él. A pesar de sus altas y bajas, con todo y eso está teniendo un año bueno. Lo único que ha fallado es en los salvamentos, que tiene cuatro ‘blown saves’ y dos salvados. Pero en 14 innings tiene 30 ponches y tiene efectividad de 2.57. Está teniendo un buen año. Lo que pasa es que cada vez que falla una, en las redes lo matan. El consejo que le doy a él es, ‘olvídate de las redes y ni te metas’”, dijo Santiago.

En su primer año con los Mets, en una temporada completa tras el cambio que lo llevó a la Gran Manzana junto al intermedista Robinson Canó, Díaz sí tuvo bastantes problemas y concluyó con récord negativo de 2-7 con efectividad desmejorada de 5.59, y solo 26 rescates, su menor cifra de las tres temporadas completas que ha jugado en Grandes Ligas. Y aunque en términos generales está luciendo mejor este año, sus allegados, lamentan que resuenen más los momentos negativos.

“Al principio, pienso que estaba cayendo mucho abajo en el conteo, lo mismo que el año pasado. Además su slider no estaba siendo tan bueno. Pero ya vemos un Sugar más agresivo, con mejor secuencia, y ese slider que al principio no podía ejecutar. Mecánicamente no debe ser (su problema), porque está haciendo todo lo posible, tirando strikes y localizando los pitcheos. Debe ser cuestión de seguir cogiendo la confianza”, dijo, por su parte, Mercado.

Santiago piensa que el tema de la confianza es algo que está en juego, pues entiende que el dirigente Luis Rojas se la quitó muy rápido al boricua.

“Primero en la temporada muerta, el dirigente había dicho que no sabía si iba o no a ser el ‘closer’. Luego le da la oportunidad, tiene un juego buenísimo, y en el siguiente le dan un jonrón a un pitcheo que fue bueno, y después de ahí le quitó la confianza”, agregó Santiago.

La organización aún lo quiere

El agente de Díaz, Edwin Rodríguez, por su lado, defendió el valor del boricua para la organización. “No diría que su valor ha bajado. Hasta donde tengo entendido, el gerente general no lo quiere cambiar. Esa fue su transacción más grande desde que llegó”, dijo en referencia a Brodie Van Wagenen y el cambio con Seattle para traer a Canó y a Díaz.

“Él cree en él (Díaz). Confía 100 por ciento en su jugador. No sé lo que está pensando el dirigente y no sé qué decir. En el caso de Sugar se había hablado que iba a estar como ‘stopper’ y que iba a entrar en situaciones de momentos difíciles”, dijo.