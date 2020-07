Los Indios de Mayagüez adquirieron los servicios del toletero Edwin Ríos mediante la agencia libre, luego de un polémico proceso que tuvo que ser resuelto por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La novena mayagüezana sometió el contrato de Ríos hace poco más de un mes, entendiendo que el jugador de los Dodgers de Los Ángeles era elegible para la agencia libre debido a que en sus cinco años como reserva inactiva de los Cangrejeros de Santurce, esta franquicia alegadamente nunca radicó un contrato firmado con el jugador.

Carlos Berroa, director de torneo de la LBPRC, admitió que resolvió el caso a favor de los Indios y, posteriormente, su decisión fue ratificada por el presidente Juan Flores Galarza, tras ser apelada por la gerencia de Santurce.

“Yo recibí un contrato firmado de parte de los Indios de Mayagüez con Ríos. Él fue reserva inactiva por los últimos cinco años de los Cangrejeros”, dijo Berroa a El Nuevo Día.

El ejecutivo liguero indicó que se dio a la tarea de buscar en los expedientes del organismo alguna evidencia que atara contractualmente al bateador zurdo con la novena de los crustáceos, pero no encontró ninguna.

“Me di a la tarea de verificar los expedientes de la liga y los archivos a ver si había algún contrato firmado entre Ríos y Santurce. No encontré ninguno y le notifiqué a Santurce que había recibido un contrato firmado. Le di un tiempo para que me proveyera esa evidencia por si acaso la tenían porque yo no la tenía en la liga”, explicó.

Tras el debido proceso de investigación y luego de estudiar los alegatos de los Cangrejeros, Berroa adjudicó el caso a los Indios.

“Ellos enviaron unas exposiciones y unos alegatos. Yo procedí a confirmar y aprobar el contrato por escrito. Se lo notifiqué a ambos equipos. Ellos (Santurce) apelaron mi resolución al presidente de la liga. Ayer el presidente (Flores Galarza) confirmó mi decisión”, relató Berroa.

El reglamento establece que un jugador puede ser declarado agente libre, luego de que éste no haya recibido un contrato de parte de su equipo por los últimos cinco años.

La regla se enmendó en el 2018 y se estableció que el periodo para ser elegible a la agencia libre -tras no presentarse evidencia de que haya firmado algún tipo de contrato- sería a cinco años y no a tres.

Por otro lado, Héctor Otero, gerente general de los Indios, indicó que cumplió con el proceso requerido para firmar a Ríos, quien fue reclamado por los Cangrejeros en el sorteo del 2015.

“Yo hice mi trabajo. Ese muchacho llevaba como cinco o seis años como drafteado en la liga en Puerto Rico. Recuerdo que Matos (Luis) -dirigente de los Indios- me dijo que a Edwin lo había dirigido en los Dodgers (en las Menores). Me dijo que nunca había jugado en Puerto Rico. Yo lo había evaluado en high school y en la universidad en Estados Unidos”, dijo Otero vía telefónica a El Nuevo Día.

Otero indicó que verificó todo lo relacionado al jugador y encontró que había sido reclamado por Santurce en el 2015.

“En ese momento me dije: si ese muchacho no ha firmado ningún contrato, pues es agente libre por los reglamentos de la liga”.

Otero, quien lleva más de tres décadas trabajando en la liga invernal como ejecutivo, habló con Ríos e informó que llegaron a un acuerdo antes de someterlo a la LBPRC.

También hizo lo propio con el lanzador Jean Cosme, quien era reserva con los Criollos de Caguas.

“Les expliqué que yo entendía que eran agentes libres. Y esperé el procedimiento que tardó como mes y medio. Cumplí con los requisitos”, dijo Otero.

Jugará en los bosques

En el caso de Ríos, quien tiene prácticamente asegurado un puesto en el roster de los Dodgers cuando empiece la temporada de las Mayores la próxima semana, Otero explicó que vendrá a jugar mayormente en los jardines.

Ríos se desempeña además en la inicial y en la tercera base. “Es un bateador de .290. Tiene una fuerza increíble. El plan de nosotros es que juegue en el outfield. Queremos desarrollarlo allí para que pueda establecerse en las Grandes Ligas”.

Otero añadió que los planes de los Indios es conformar un trío de jardineros con Danny Ortiz, Henry Ramos y Ríos.

Graduado de la Universidad de Florida International, Ríos, de 26 años, conectó 31 jonrones en la pasada temporada en Triple A.

Actualmente está luchando para el puesto de bateador designado de los Dodgers, cuando había sacudido tres jonrones en los primeros cinco juegos interescuadras de la novena.