Edwin Rodríguez llevará dos sombreros en el regreso de los Leones de Ponce a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente para la temporada 2022-23, anunció este viernes la nueva gerencia de la franquicia.

Rodríguez, natural de Ponce, fungirá como dirigente y gerente general de la novena sureña.

“Soy nacido y desarrollado en Ponce. Volver a esta ciudad y en esta capacidad es un orgullo. Me siento sumamente honrado de este nuevo reto. Es grandísimo saber que puedo aportar a la franquicia en el terreno de juego y en el desarrollo infantil y juvenil de toda el área sur. Cuando me dijeron los planes de esta nueva gerencia, me convencí en menos de media hora de que quería estar ahí”, expresó Rodríguez en un comunicado.

El presidente de Ponce Sports and Entertainment Corp., Oscar Misla Villalba, ya recibió el visto bueno del organismo para operar una franquicia en la próxima temporada 2022-23. Misla ha expresado que la franquicia jugará siempre y cuando estén completados los trabajos de remodelación en el Estadio Paquito Montaner.

Los Leones jugaron por última vez en la campaña 2013-14.

La nueva administración también anunció que los exjugadores Otoniel Vélez y Carlos Delgado ayudarán como asistente y asesor de Rodríguez, respectivamente.

Mientras, el resto del cuerpo técnico quedó integrado por Andy González (coach de banco), Giancarlo Alvarado (coach de lanzadores), Luis Rivera (coach de bateo), John Lyn Pachot (coach de bullpen), Dicky Joe Thon (coach de tercera base) y Manny Batista (coach de primera base).