El estelar relevista puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz publicó hoy en sus redes sociales que la operación a la que fue sometido para reparar un desgarre en su rodilla derecha fue exitosa.

En lo que fueron sus primeras declaraciones tras la grave lesión sufrida el miércoles, Díaz también agradeció el apoyo de la fanaticada puertorriqueña y pidió que se mantenga la euforia con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Díaz sufrió un desgarre en el el tendón patelar de la rodilla derecha mientras celebraba en el terreno la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana, 5-2, el miércoles en Miami para asegurar el pase a cuartos de final del Clásico. El relevista de los Mets de Nueva York fue operado el miércoles en un hospital en West Palm Beach, Florida.

“Puerto Rico, estoy bien!! Mi familia y yo estamos más que agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes mediante sus mensajes y oraciones. La operación fue exitosa gracias a Dios y esperamos que la recuperación sea igual. Sigan apoyando a nuestro Team Rubio, no se quiten!! Agradecido y bendecido por el cariño que me han demostrado, nunca lo olvidaré. PR gracias!”, escribió Díaz en su cuenta de Instagram, junto con una foto suya tras propinar el último out ante los dominicanos.

Se espera que Díaz se pierda toda la temporada 2023 de las Grandes Ligas mientras completa su proceso de rehabilitación.

Por otro lado, los Mets también informaron que la operación fue exitosa y que el proceso de rehabilitación comenzará la próxima semana.

Díaz fue sustituido en la plantilla boricua por el también relevista Alex Claudio.

Puerto Rico jugará su partido de cuartos de final ante México mañana, viernes, a las 7:00 de la noche. El ganador enfrentará en la semifinal a Japón.

