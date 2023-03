El dinero del primer año del contrato por $102 millones y cinco campañas que firmó el cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz con los Mets de Nueva York, irá a la chequera del cerrador naguabeño sin problema alguno a pesar de que no podrá jugar durante la temporada de Grandes Ligas en 2023 debido a la lesión que sufrió en su rodilla derecha el miércoles en la noche.

Esto es así porque el histórico pacto que firmó Díaz en noviembre, y que entra en vigor este año, es garantizado, según explicó y aseguró su agente Edwin Rodríguez Rodríguez.

Al momento de su lesión el miércoles durante el partido en que Puerto Rico consiguió su pase a la ronda de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol con un sonado triunfo 5-2 sobre República Dominicana, el pitcher derecho ya había asegurado para su cuenta bancaria cerca de $30 millones.

Según había explicado en noviembre Rodríguez, por firmar el acuerdo con los Mets, Sugar recibió un bono de $12,000,000 que será desembolsado este año, más el salario base de $17,250,000 por concepto de la primera de cinco temporadas del acuerdo.

“Él va a seguir cobrando, su contrato es garantizado. El equipo le va a seguir pagando. ¿Cuánto de eso recupera el equipo (los Mets) a través de MLB del seguro del Clásico? ¿Cuánto recuperan (los Mets) del seguro de ellos, si tienen uno personal? ¿O cuánto sale del bolsillo de ellos? Esas son preguntas para las que no tengo la contestación. Pero su contrato es 100 por ciento garantizado. Él va a cobrar el año 100 por ciento”, aclaró el agente.

“Alguien le va a pagar lo que le tenían que pagar por el año”.

Díaz, que viene de registrar una de las mejores temporadas de su carrera, al punto que se le considera el mejor cerrador de las Grandes Ligas de la actualidad, lució como de él se esperaba al enfrentar al poderoso combinado de Dominicana en el Clásico. Con ventaja de 5-2 al llegar la parte baja de la novena entrada, Díaz entró al terreno del loanDepot Park de Miami, sede del Grupo D en el Clásico Mundial, y retiró a los tres bateadores de turno por la vía del ponche.

Más en cuestión de segundos, la celebración se tornó en desasosiego cuando el lanzador cayó al piso rodeado por compañeros que brincaban de gozo por la victoria que le dio el pase al ‘Team Rubio’ a los cuartos de final.

El diagnóstico fue la rotura del tendón patelar de la rodilla derecha. De inmediato comenzaron las conjeturas en redes sociales sobre la situación contractual del puertorriqueño con los Mets, pero Díaz aclaró que nada de su acuerdo está en duda pues su representado no se lastimó por hacer algo que estuviera expresamente prohibido dentro de su contrato.

Es la norma que en muchos de los contratos de Grandes Ligas se pongan cláusulas con restricciones de que el pelotero no puede inmiscuirse en la práctica de disciplinas extremas, o como el ejemplo que utilizó Rodríguez, correr motora.

“Él se lesionó jugando un juego (avalado por) de MLB. No estaba tirándose en paracaídas ni haciendo algo que no se supone que hiciera. Si otro jugador se cae en una motora y cobra (el contrato), ¿por qué no va a cobrar él que estaba jugando pelota?”, agregó Rodríguez, quien dijo que entiende que es Major League Baseball el que gestiona la póliza de los peloteros antes de la celebración del Clásico Mundial.

Con los Mets, Díaz tuvo marca de 3-1 con 32 juegos salvados y una efectividad formidable de 1.31, la mejor de su carrera desde que debutó en Grandes Ligas en 2016 con los Mariners de Seattle. Además, ponchó a 118 en 62 entradas de labor durante la temporada 2022, terminando con el premio de Relevista del Año.

No faltan las atenciones

Por otro lado, el agente del jugador dijo que en el hospital en que se encuentra Díaz y donde estaba siendo operado al momento de la entrevista en West Palm Beach, ha recibido excelente atención tanto del personal de la institución, como de empleados de la organización de los Mets que están presentes.

Igualmente, dijo que tanto el dueño del equipo, Steve Cohen, como el gerente general Billy Eppler se comunicaron con Díaz para darle ánimo.

“(Le dijeron) ¿Cómo te sientes, te están tratando bien, necesitas algo? Estamos orando por ti y sabemos que vas a estar bien”, fueron las palabras de ambos para el jugador, de acuerdo a Rodríguez. “Muchas cosas positivas. Superatentos. El hospital es brutal, todo el personal, el médico, las enfermeras... Ellos (los Mets) tienen empleados de la organización que están aquí con él también. El doctor es David W. Altchek. Es cirujano y de hecho, la especialidad de él es en rodillas. Por eso es que lo está operando él”.

Rodríguez dijo que dentro del pronóstico adverso que lo coloca en un escenario perdiéndose la temporada completa, el médico le indicó a Díaz que lo positivo es que no tuvo rotura de los ligamentos cruzado anterior (ACL) ni el cruzado posterior (PCL).

“Lo otro es que (la lesión) es en su pierna derecha, que no es la izquierda, donde él cae”, agregó en alusión a cuando el lanzador derecho completa su movimiento de tirar la pelota hacia el plato.

“De ánimo él estaba superbién. Supertranquilo y superpositivo. Él no ha demostrado nada, como si no hubiera pasado nada. Desde ayer yo estaba con él y siempre estuvo tranquilo. El equipo estaba más deprimido que él. Se despidió de ellos, y les dijo ‘vamos allá, vamos a ganar esta ‘m… p…’. Y el equipo se puso hasta peor yo creo cuando él les dijo eso”, dijo Rodríguez refiriéndose al ‘Team Rubio’.