Miami, Florida.- No hay manera de explicar cómo exactamente el cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz cayó lastimado en el terreno durante una breve celebración con sus compañeros de equipo el miércoles, tras sacar los últimos tres outs en la victoria de Puerto Rico 5-2 sobre República Dominicana para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Los Mets de Nueva York, organización a la que pertenece el naguabeño de 28 años, informaron el jueves que sufrió una rotura en el tendón patelar de su rodilla derecha.

Inmediatamente luego del triunfo, Díaz fue transportado a las instalaciones primaverales de los Mets en Port St. Lucie y el jueves se confirmó la gravedad de la lesión. Fue operado en West Palm Beach por el ortopeda David Altchek. La recuperación estimada es una de ocho meses.

El reputado fisiólogo puertorriqueño José Cruz, parte del cuerpo médico del “Team Rubio”, acompañó a Díaz a su evaluación a Port St. Lucie desde el loanDepot park.

“Son lesiones que, a veces, son inesperadas como la que ocurrió ayer (el miércoles) que te ponen en incertidumbre porque sucedió durante una celebración. Pero, como yo digo, puedes estar en tu casa celebrando un cumpleaños, cualquier evento, y puede ocurrir como pacientes que tengo que no son atletas”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

“De la manera que ocurrió, que no tenemos los detalles, parece que hubo una hiperextensión agresiva y se dio en el tendón patelar, que es el tendón que le da ese soporte al cuádriceps para poder hacer la extensión, patear, correr y saltar. Ver a un atleta como él, en la salud óptima, caer, es duro. Esperemos que se recupere pronto”, agregó.

Según Cruz, también fisiólogo de la Selección Nacional masculina de baloncesto, la hiperextensión en esta zona del cuerpo puede ocurrir cuando se extiende la rodilla por completa y se mueve hacia atrás. La ruptura del tendón patelar se puede dar cuando hay daño generativo, que ocurre más en deportes de impacto como baloncesto, voleibol, tenis y fútbol, explicó.

“Se supone que no ocurra una lesión de esa manera porque el juego había terminado pero, de eso se trata el deporte y nos tocó así. No creo que haya pisado en falso. En la misma celebración (con los demás) tuvo que haber algún movimiento que provocó que ocurriera esa hiperextensión de manera agresiva para la rotura. Cuando hicimos los primeros chequeos vimos que el ACL (ligamento anterior cruzado), tenía la estabilidad y fuerza. Podía hacer 30 grados de flexión. Un poco de dolor, pero no era intolerable. Pero, evidentemente, se dirige a perder esta temporada”, explicó Cruz.

Cuando Díaz lanzó el último strike frente a los dominicanos, su hermano Alexis y parte del equipo comenzaron a abrazarlo y brincar con él antes de que cayera en la grama. Salió del terreno en silla de ruedas ante el llanto, tristeza y asombro de sus allegados.

“Fuera de eso, puede ocurrir con un movimiento muy brusco o agresivo, que también puede ser un accidente o colisión. Así es cómo vemos que ocurrió”, recalcó.

Cruz aseguró que Díaz estuvo en las mejores manos para la intervención quirúrgica a manos de Altcheck, con quien ha trabajo anteriormente, además de hacer un internado con él. Altcheck es el director médico de los Mets y consultor médico para la NBA.

En el pasado, operó al exlanzador venezolano de la novena de Queens, Johan Santana, del hombro.

Después de la operación, ¿cuáles son los siguientes pasos para la rehabilitación?

“La primera parte será bajar la inflamación poco a poco para que el dolor vaya desapareciendo y comenzar a buscar el rango de movimiento para poder entonces trabajar en la fortaleza del cuádriceps y no pierda mucha masa muscular. Tan pronto tenga más de 90 grados de flexión, ya puede comenzar a correr bicicleta y un poco de movilidad. Si domina las capacidades físicas básicas, entonces las progresiones de la fase se van a dar de la manera correcta y saludable”, apuntó Cruz, si descartar que Díaz pueda recuperarse antes de lo estimado.

“Podría ocurrir según aumente su memoria muscular y cómo se trabaje con los músculos alrededores y ese tejido blando, que no acumule mucho tejido de cicatrización. Puede darse el caso de que se acorte (la rehabilitación) un poco. Lo más importante es que se lleve a cabo todas las fases de la manera correcta”, opinó.

Antes de jugar en su segundo Clásico, Díaz, libre de lesiones serias durante una carrera de siete temporadas en las Mayores, venía de firmar un contrato de $102 millones por cinco años por los Mets.