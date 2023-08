El relevista boricua Edwin “Sugar” Díaz parece que está ansioso y motivado por subir a la loma esta temporada con los Mets de Nueva York.

Díaz publicó este viernes en su stories de Instagram una imagen suya en pie, con guante en mano y el uniforme completo de los Mets, cuando continúa trabajando en la rehabilitación de una cirugía en la rodilla derecha y su novena luce muy lejos de alcanzar la postemporada.

Nueva York tiene marca de 52-62 en la cuarta posición de la División Este de la Liga Nacional y está a siete juegos del tercer y último comodín. Los Mets, incluso, vienen de cambiar a los veteranos lanzadores Justin Verlander y Max Scherzer, dando indicios de que ya están pensando en la próxima campaña.

Ante este escenario, ¿realmente vale la pena que el naguabeño regrese al montículo en la parte final de esta campaña?

El exjugador boricua de las Grandes Ligas, Carlos Baerga, no cree que Sugar Díaz debe lanzar esta temporada.

“Si fuera yo, no me correría el riesgo (de lanzar este año). En una ocasión, me operé la rodilla y por tratar de volver rápido en spring training, me lesioné de nuevo y perdí otro año”, contó el exintermedista a El Nuevo Día y quien sumó 14 temporadas en las Mayores.

“Los Mets no van para ningún lado este año, ¿para qué lanzar entonces? Creo que Sugar debe fortalecer bien su rodilla y regresar el año que viene saludable. No creo que debe lanzar este año”, abundó Baerga.

El taponero boricua podría estar lanzando el último mes de la fase regular en septiembre si la rehabilitación se completa en los próximos meses sin mayores contratiempos.

La foto que Edwin "Sugar" Díaz compartió en su cuenta de Instagram. (Captura)

Para junio pasado, circuló en las redes sociales un video en el que se vio al naguabeño soltando el brazo en los jardines del hogar de los Mets.

El derecho, quien firmó un contrato de $102 millones por cinco años en la temporada muerta con los Mets, aún no ha enfrentado a bateadores como parte de la recuperación.

Díaz fue operado de la rodilla derecha el pasado 16 de marzo, un día después de sufrir una rotura en el tendón patelar en medio de la celebración de la victoria de Puerto Rico ante República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami.

El periodista Carlos Rosa Rosa colaboró en esta historia.