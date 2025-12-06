El boricua Carlos Cardoza debutará como coach en las Grandes Ligas con los Mariners

El puertorriqueño Kristopher Negrón se convirtió en el nuevo coach de banco de los Pirates de Pittsburgh y su puesto como coach de tercera base de los Mariners de Seattle será ocupado por un compatriota en la figura de Carlos Cardoza.

Los Mariners anunciaron todos los miembros del staff técnico -encabezado por el mánager Dan Wilson- y Cardoza es uno de los rostros nuevos en el mismo.

De paso, Cardoza estará debutando como coach en las Grandes Ligas, tras 10 temporadas en las Menores con la organización de los Rangers de Texas.

Cardoza es el piloto de los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y viene de dirigir en la filial Doble A con los Rangers.

En Doble A, Cardoza tuvo marca de 221-190 con un porcentaje de ganados de .538.

Cardoza no será el único boricua en el cuerpo de entrenadores de los Mariners.

El miembro del Salón de la Fama, Edgar Martínez, continuará como senior director of hitting strategy.

Los Mariners fueron eliminados por los Blue Jays de Toronto en la pasada Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Negrón, por su parte, recibió un ascenso al pasar a ocupar el puesto de coach de banco de los Pirates. Será la mano derecha del mánager Don Kelly.

Negrón será el segundo boricua que ocupa dicha posición en una novena en las Mayores. El otro es Ramón Vázquez al lado de Alex Cora con los Red Sox de Boston.

Negrón, quien jugó en la liga invernal en Puerto Rico, pasó las últimas seis temporadas con los Mariners, después de una carrera de seis campañas como jugador en las Mayores.

Primero fue contratado como director de desarrollo de jugadores. Luego dirigió en Triple A en 2021. Y al año siguiente fue ascendido al equipo grande como coach de primera y terminó en la tercera base en 2025.