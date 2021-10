Boston.- El coach de control de calidad de los Red Sox de Boston, el puertorriqueño Ramón Vázquez, se disfrutó tras bastidores la travesía que tuvo el equipo en la postemporada de 2018, año en el que ganaron la Serie Mundial bajo el mando de su compatriota y dirigente de primer año, Alex Cora.

Ahora que las circunstancias se encargaron de llevarlo al terreno, sin que se lo propusiera, Vázquez está disfrutando al máximo la experiencia.

Vázquez, un exjugador del cuadro que durante nueve años vistió el uniforme de seis clubes, incluyendo los Red Sox, es una de las personas de confianza de Cora, de quien fue compañero de equipo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Criollos de Caguas.

Fue de las primeras personas que Cora recomendó cuando lo contrataron como dirigente en Boston, para que lo sumaran al cuerpo de entrenadores. Desde entonces, Vázquez ha ocupado la posición de ‘quality control coach’, y su función es utilizar la información que recibe de la división informática de la organización, y canalizarla a los jugadores y cuerpo técnico, incluyendo el dirigente Cora.

PUBLICIDAD

No obstante, cuando menos lo esperaba, a finales de septiembre de este año, en las postrimerías de la temporada regular, recibió el llamado a salir de la cueva y dar cara en el terreno como coach de primera base.

Es un puesto que en realidad le pertenece al estadounidense Tom Goodwin. Sin embargo, Goodwin no estaba vacunado contra el COVID-19, y con el cambio en las restricciones por parte de Major League Baseball para esta etapa de la postemporada, el equipo tuvo que dejar fuera a Goodwin y llamar a Vázquez a ocupar su posición.

“Pues, es diferente. Hay que ver los juegos desde un diferente punto de vista. Lo he hecho antes. No se me hizo tan difícil (adaptarse). Lo estoy disfrutando al máximo. Me disfruto los batazos, los muchachos en el ‘field’… la información que tengo que dar a veces en el dugout, darla ahora en las bases. La estoy pasando muy bien”, dijo Vázquez a El Nuevo Día durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Boston y los Astros de Houston.

Vázquez no sabe precisar si entiende que esta oportunidad, no buscada, terminará abriéndole puertas en otra faceta en el club.

“No sé en realidad si abrirá puertas o no. Me lo estoy disfrutando. Definitivamente en algún momento me gustaría estar en el ‘field’. Así la gente puede verte. A veces uno está todo el tiempo en el ‘dugout’ y no aparece uno por el mapa. Pero por ahora me lo estoy disfrutando. Si abre puertas o no, no sé qué pasaría. Pero (estoy) bien contento de estar por aquí, por lo menos”.

PUBLICIDAD

Vázquez comenzó a ocupar el cajón pegado a la línea de primera en su nueva posición temporera el pasado 28 de septiembre, en el inicio de la penúltima serie de la temporada regular ante los Orioles de Baltimore. A Goodwin, por no estar vacunado, no se le permitió continuar activo por la reglamentación de MLB aplicable a los playoffs, pero los Red Sox querían estar preparados de antemano con Vázquez asumiendo la posición días antes del arranque de la postemporada.

Durante la temporada, los Red Sox sufrieron la ausencia de una docena de jugadores y personal de apoyo por contagios de COVID-19 o porque tuvieron algún contacto con alguien contagiado. Goodwin fue uno de los que también perdió cierto tiempo cuando estuvo en contacto cercano con el coach de banco Will Venable, quien dio positivo por el virus.