Menos de 24 horas después de que sus Blue Jays de Toronto quedaran eliminados de toda posibilidad de avanzar a la postemporada en la Liga Americana el pasado domingo, el mánager puertorriqueño Charlie Montoyo abordó un avión para dirigirse a su hogar en Arizona.

Durante el trayecto, Montoyo reflexionó sobre la actuación del equipo durante la temporada y sobre la forma en que quedaron fuera de contienda en el último día de la temporada regular, tras una vigorosa reacción en el último mes de temporada.

Un solo juego los separó de los dos ‘wild cards’ de la Americana. Los Yankees de Nueva York y Boston se agenciaron de ambos comodines con marcas idénticas de 92-70. Toronto terminó con 91-71.

No hubo lamentos de su parte. Solo frases de elogios para su grupo de trabajo que ‘perdió’ en la raya tras una intensa y atropellada temporada.

PUBLICIDAD

“Me voy tranquilo para mi casa. Este equipo merecía llegar a los playoffs por todo lo que pasamos. Estoy contento con la labor que hicimos este año”, dijo Montoyo a El Nuevo Día antes de tomar un avión que lo llevaría de regreso a su hogar.

“Hasta el juego 162 tuvimos chance de entrar. Y ganamos ese juego. Tuvimos chance hasta el último día. Me siento superorgulloso de este equipo. Tantos obstáculos que pasamos, contratiempos. De tener que jugar como local en tres diferentes estadios. Nos mudamos tres veces con nuestras familias”, detalló.

“Para la mayoría de estos muchachos fue su primer ‘full season’ (temporada completa) y después de eso ganar 91 juegos para mí fue algo tremendo”.

En su tercera temporada al mando de los Blue Jays, Montoyo se quedó corto por segundo año seguido de clasificar a los playoffs.

En una campaña en la que cuatro de los cinco equipos en la División Este lograron 90 triunfos o más, Toronto quedó eliminado cuando los Yankees y los Red Sox salieron airosos en la última jornada en reacciones de último minuto.

Luego de salir victoriosos en el partido del domingo, los Blue Jays vieron cómo quedaron fuera de la contienda con los triunfos de Nueva York y Boston.

Vladimir Guerrero Jr. tuvo una temporada de MVP con los Blue Jays de Toronto. (Frank Gunn)

Montoyo contó que el drama y la incertidumbre se apoderó del dugout de su equipo el domingo mientras jugaban ante los Orioles. Mientras sus muchachos apaleaban a su rival, todos estaban pendientes a la pizarra en busca de información sobre los otros partidos.

PUBLICIDAD

No había algarabía a pesar de que estaban dominando cómodamente a Baltimore.

“Lo cómico de esto es que yo nunca miro la pizarra ni estoy pendiente a eso. Yo hago mi trabajo y no me quiero preocupar por los demás, pero como en la séptima entrada estábamos ganando como 12-2, y el banco estaba callado. Yo pensé por dentro: ‘esto no es bueno. ¿Por qué están tan callados?’, recordó el veterano dirigente.

“Entonces supe que los Yankees ganaron y los Medias Rojas estaban viniendo de atrás. Me di cuenta cuando se acabó el juego”.

Entonces, sentado en su oficina en el camerino de su equipo, los jugadores observaban la parte final del partido entre Boston y Washington. No hubo reacciones de alegría. Boston había ganado y todo terminaba para los Blue Jays.

“Estaban los muchachos viendo el juego de los Nationals y Boston y no escuché a nadie gritando mientras estaba en la oficina. Y ahí pensé que esto se había terminado”.

Unos días antes, Montoyo aprovechó una sesión de fotografías de su equipo para dirigirse a sus jugadores y expresarle el orgullo que sentía por ellos.

“El viernes antes de empezar la serie con los Orioles nos tomaron la foto del equipo y ahí aproveché para reunirme con ellos y les dije lo orgulloso que estaba de ellos”, dijo.

“A pesar de todos los obstaculos no habíamos puesto excusas. Les dije que había chance y que siguieran haciendo lo que estaban haciendo”.

Toronto, que durante la temporada se vio obligado a jugar en Dunedin y Buffalo antes de recibir el permiso de las entidades gubernamentales de Ontario para regresar al Rogers Centre por primera vez desde que surgió la pandemia por el COVID-19, tuvo una vigorosa reacción en la parte final de la campaña para meterse de lleno en la pelea por uno de los comodines.

Tuvieron marca de 21-9 (septiembre e inicios de octubre) y llegaron a ganar 12 de 13 juegos.

“Este es el equipo más talentoso y los mejores muchachos que he tenido en mis 35 años de carrera como dirigente”, finiquitó Montoyo.