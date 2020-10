Yadier Molina no quiso hablar sobre su entrada a la agencia libre el pasado viernes cuando sus Cardinals de San Luis quedaron eliminados en su serie de wild card ante los Padres de San Diego. Su dirigente, sí lo hizo.

En una entrevista con el diario St. Louis Post-Dispatch, el dirigente de los Cardinals de San Luis, Mike Shildt, dijo que quiere a Molina de regreso a su equipo en el 2021. Incluso describió a su catcher como un jugador que hace mejor a los demás, cuyo valor es incalculable por las fórmulas de analytics que dominan el análisis del béisbol. Y lo obvio, identificó a Molina como un pilar de la organización.

Molina se convertirá en agente libre al finalizar este mes, claro está, a menos que llegue antes a un acuerdo con la gerencia del equipo.

“Honestamente, espero sobre todo verlo arribar a las seis de la mañana a nuestro complejo del campamento de primavera para comenzar a trabajar porque a este jugador le queda béisbol", dijo Shildt al diario de San Luis. “Se dedicó a ponerse en posición de jugar. Pero no solamente de jugar, sino de sobresalir. Lo probó sobre todo en esta temporada. Está hambriento. Me encantaría tenerlo de regreso. No lo puedo decirlo más claro".

Molina, de 38 años y 17 temporadas jugadas, ha dicho que quiere regresar a San Luis, que es el único equipo para el que ha jugado en su carrera de 2,025 partidos. También ha dicho que jugaría en otro equipo si no acuerda con San Luis.

Este mes concluye su contrato de tres temporadas y $60 millones.

El receptor cerró otra temporada de excelencia desde el punto de vista individual. Tuvo una excelente serie de wild card ante los Padres de San Diego, tanto a la defensiva como a la ofensiva. También tuvo una buena temporada regular pese a que se contagió con COVID-19, lo que le inactivó por varias semanas.

Bateó para .462 de promedio en la serie contra San Diego, serie en la que además arribó a los 100 partidos jugados de postemporada. También dio en la serie su hit número 100 en playoffs y pidió la bola como recordatorio histórico. Llegó en la temporada regular a los 2,000 hits en su carrera y también pidió que sacarán la pelota como recuerdo.

Ha jugado 24 series de postemporada en su carrera, incluyendo cuatro Series Mundiales, de las que ha ganado dos.

Pero Shildt dijo a St Louis Post-Dispatch que el valor de Molina es incalculable por el béisbol moderno.

“Lo digo todo el tiempo: Yadier hace mejor a todos a su alrededor, incluyéndome", dijo Shildt, quien ha estado en la organización de San Luis desde el 2009 y quien se unió al equipo grande en el 2017.

Yadier Molina es líder de los Cardenales en muchas facetas, incluyendo el imponer el respeto ante los rivales. (Morry Gash)

“En el béisbol que vivimos, en donde casi todo es analytics, no podemos evaluar a Yadier con analytics. Que ni lo intenten. Yadier es un mentor para nuestro staff. Enseña dando ejemplo. Eso no es calculable por analytics. Oye, sacamos bolas de juegos por los récords que él empató o rompió. Hay pilares en las organizaciones. Hay razones por las que hemos ido muchas veces a la postemporada. ¿Es él la razón principal? Él no lo admitirá. Pero mira todas las postemporadas y busca quién más, además de Wainwright, ha sido el común denominador".

Molina debutó con los Cardinals en el 2004, a la edad de 21 años. Desde el 2011, cuando Albert Pujols se fue de San Luis a Los Ángeles, Molina ha sido la cara de los Cardinals, que es la organización más ganadora en la Liga Nacional y una de las más respetadas en las Grandes Ligas.