La plantilla que representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que se jugará desde este jueves en Venezuela, realizó el domingo su última práctica en la isla en un ambiente de camaradería y mucha confianza de que podrán volver a reinar en el torneo de béisbol.

Los reforzados Indios de Mayagüez, campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), saldrán mañana, lunes, hacia la sede del evento vía Panamá en un periplo que los mantendrá de viaje por dos días. De hecho, el grupo saldrá antes de lo previsto.

Sin embargo, eso no fue motivo de preocupación del combinado, ni de su veterano dirigente, Mako Oliveras, en la práctica celebrada el domingo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. Todo lo que había en sus mentes era el deseo de representar con orgullo a Puerto Rico.

“Yo trato de mantenerme fuera de ese departamento (el de la logística del viaje). Tengo entendido que ha habido un sinnúmero de contratiempos. Pero eso es una de las cosas que se mantiene aparte, para que no afecte el ánimo de los peloteros”, dijo Oliveras durante el entrenamiento.

El piloto de los Indios negó que el cambio en la fecha de salida y el largo viaje afecte a los jugadores y articuló que han aprovechado las dos prácticas que han tenido. Asimismo, expuso que se encuentra entusiasmado con la novena que estará en la serie y destacó la unidad de todos los jugadores como una de sus fortalezas.

Igualmente, destacó el cuerpo monticular, al que catalogó de sólido, desde los abridores hasta los cerradores. El mismo está compuesto por jugadores como los importados Daryl Thompson, quien podría ser el abridor del primer partido ante Colombia (Vaqueros de Montería) el 2 de febrero; Ronnie Williams y Rob Whalen y el boricua Fernando Cabrera.

Los Indios se reforzaron con 14 jugadores de otros equipos.

“Aquí todo el mundo está apuntando al mismo norte y yo creo que eso es lo mejor que puede tener un equipo. Hay unidad y todo el mundo entiende su rol”, dijo el piloto. “Estamos ready. Creo que tenemos una buena oportunidad de hacer un gran papel allá en la hermana República de Venezuela”, argumentó Oliveras.

Por el orgullo patrio

El tercera base de los Diamondbacks, Emmanuel Rivera, y el Jugador Más Valioso de la final de la Lbprc, el campocorto Jeremy Rivera, también se mostraron satisfechos con el equipo que jugará en Venezuela y, al igual que Oliveras, destacaron la unidad que existe entre todos los jugadores.

“Somos un grupo de muchachos que todos nos conocemos. La mayoría hemos jugado juntos. Yo veo un buen equipo y una buena química. Hay mucho talento entre los peloteros”, expresó Emmanuel Rivera. “Este es un grupo joven que tiene ansiedad por jugar y salir victoriosos. Vamos a hacer un buen papel en esta Serie del Caribe”, añadió el jugador, que acude a su tercer torneo caribeño.

En términos similares se expresó Jeremy Rivera, que puntualizó que los Indios van a Venezuela bien reforzados. Asimismo, llamó la atención sobre el equipo de coaches. Edwards Guzmán, dirigente de los subcampeones Gigantes, será el coach de banco de Oliveras.

“Tenemos un gran equipo. Es bien balanceado. Me siento contento”, manifestó. “El equipo tiene hambre y deseo de ganar. Ya fuimos campeones (de la Lbprc), pero eso se quedó atrás. Ahora vamos a jugar por Puerto Rico. El que juegue y el que no, siempre vamos a estar apoyándonos porque nuestra mente cambió, ya no son los Indios, ahora es Puerto Rico. Hay que seguir unidos y traer el campeonato. De eso es que estamaos hablando”, puntualizó Jeremy Rivera