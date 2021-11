Manatí. Además de ser la Atenas de Puerto Rico, este pueblo es reconocido como cuna del béisbol y sin duda, uno de sus hijos más destacado es Carlos Beltrán, quien hoy, jueves, se sumó al proyecto “Somos Puerto Rico”, de GFR Media, como protagonista de la entrevista “Café en la Plaza”.

De entrada, el expelotero estableció que es “cafetero”, pero sobre todo dejó claro el orgullo que siente de ser “manatieño 100%”, pueblo en el que se crio, donde estudió, se desarrolló como atleta y en el que estableció nuevamente su residencia tras retirarse de las Grandes Ligas.

“Me crié en Tierras Nuevas y en el barrio de Cantito, y ahora mismo resido en Los Rábanos.. siempre orgulloso de mi pueblo. Como pelotero me desarrollé en el barrio Boquilla, mi dirigente cuando tenía cinco años se llama Miguel Fernández y ahora es el dirigente de mi hijo, que tiene seis años. El béisbol es parte de lo que somos en Manatí”, contó Beltrán al editor de Deportes de Primera Hora, Noel Piñeiro, durante la transmisión en vivo por elnuevodia.com y primerahora.com.

Sobre la afición de su hijo menor hacia el béisbol, aseguró que “aunque todos los padres piensan que sus hijos son buenos, como pelotero que jugué tantos años, lo veo y digo que tiene habilidad”. Pero, reconoce que “hasta dónde va a llegar, dependerá del empeño que él le quiera poner”.

También mencionó que sus dos hijas juegan voleibol y que él está disfrutando muchísimo esta etapa como padre. Tanto así que, aunque ha recibido llamadas de varios equipos para auscultar su disponibilidad para llenar algunas vacantes existentes el MLB, esto sin dar mayores detalles, según confesó, pondera si debe mantenerse en el retiro por ahora o volver al béisbol.

“Yo amo el béisbol y decir que no voy a estar más involucrado en el deporte no sería cierto. Para tener alguna oportunidad tengo que mantenerme relevante, pero tengo que pensar bien el próximo paso que quiero dar. Estar retirado me ha dado la oportunidad de vivir momentos bien bonitos, me estoy disfrutando a mis hijos. Cuando uno entra en esa etapa, es difícil volver atrás. Yo ahora quiero darme un breakecito”, afirmó.

Ese “breakecito” también lo ha aprovechado para irse de paseo a redescubrir la Isla, algo que le ha convencido de que tomó una buena decisión en regresar a su país.

“Aquí yo me siento en mi gallinero. Entiendo la cultura, recibo el cariño de la gente, no siento temor, puedo entrar a cualquier lugar y la gente me demuestra que me quiere. Para mí eso es bello. Me siento orgulloso de ser de Puerto Rico, porque somos gente buena, siempre digo que somos gente con sazón, aroma y buen sabor”.

De lleno en la academia

Otro gran proyecto que ocupa el tiempo del deportista es su escuela Carlos Beltrán Baseball Academy, en el municipio de Florida, “un sueño” que inició hace 10 años.

“Viniendo de una familia humilde, viendo el sacrificio que mis padres pasaron para echarnos hacia adelante, y luego tener la oportunidad de firmar como profesional, pues yo quería hacer algo de impacto para los jóvenes puertorriqueños. El tú ver que el 60% de nuestros estudiantes son la primera generación de su familia en ir a la universidad, te demuestra que es algo más profundo que simplemente ir a una escuela de béisbol. Es una oportunidad de seguir elevando a la juventud”, expresó sobre el modelo educativo que han replicado algunos de sus colegas en la República Dominicana y Panamá.

De hecho, Beltrán aprovechó para exhortar a los líderes del país a seguir fomentando el deporte “porque es una de las cosas que une a la comunidad”, y recordó que tras los desastres naturales y la pandemia, “los niños ya están ready para regresar a los parques”.

En cuanto a lo que le depara el futuro como candidato al Salón de la Fama y la posibilidad de que el escándalo con los Astros pudiera afectar las votaciones para su nominación, se mostró tranquilo.

“Eso es algo que ya no está en mis manos, sino de los reporteros. Tengo mi forma de verlo… a través de los años Puerto Rico ha tenido muchos peloteros en la boleta que tuvieron una carrera larga y que por sus números merecen estar ahí, sin embargo, no lo están. Así que si por los números y por ser una persona que dio la cara a la prensa en los momentos buenos y malos, pues me considero ‘hall of famer’, pero si se trata de caerle bien o no a un reportero, pues honestamente, no lo sé… Que ellos determinen si Carlos Beltrán lo merece o no”, concluyó Beltrán, que si algo aprendió a lo largo de su carrera el deportista es que “las cosas no llegan fáciles”.