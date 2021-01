Tommy John ha estado luchando contra COVID-19 durante al menos tres semanas.

El exlanzador de 77 años permanece hospitalizado cerca de su casa en Indio, California. Dijo que comenzó a sentirse enfermo después de un viaje a Nashville antes de ser hospitalizado el 13 de diciembre.

John expresó que ha tenido un ataque de neumonía y recibió oxígeno, pero que actualmente no lo está. Dijo que el mayor efecto secundario en este momento es que no tiene fuerza en las piernas. En cuanto a algunos de los otros síntomas asociados con COVID-19, como la pérdida del gusto o el olfato, John indicó que no los experimentó.

“Me siento bien. Lo único que ahora mismo es intentar hacer arreglos para que alguien haga fisioterapia desde mi casa “, dijo.

John lanzó para seis equipos durante una carrera de 26 años, desde 1963 hasta 1989. Es ampliamente conocido por someterse a la revolucionaria cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital en su codo izquierdo en 1974 que lleva su nombre. Luego ganó 20 juegos tres veces, una con los Dodgers de Los Ángeles en 1977 y dos con los Yankees de Nueva York (1979-80).