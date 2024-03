El IRS investiga al intérprete de Shohei Ohtani y el presunto escándalo de apuestas

Seúl- El Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés) confirmó que el intérprete de Shohei Ohtani es foco de una investigación penal, y la abogada de su presunto corredor de apuestas dijo que el exempleado de los Dodgers de Los Ángeles apostaba en partidos de fútbol internacional y no de béisbol.

El IRS confirmó el jueves que el intérprete Ippei Mizuhara y Mathew Bowyer, el presunto corredor de apuestas ilegales, son investigados por la oficina de la agencia en Los Ángeles. Scott Villiard, portavoz del IRS, indicó que no podía brindar más detalles.

Diane Bass, la abogada de Bowyer, informó a The Associated Press que Mizuhara usó a Bowyer para apostar en el fútbol internacional, pero no el béisbol.