El relevista agente libre Seth Lugo llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego por dos años y $15 millones, indicó el lunes una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que están a la espera del examen físico y no se ha anunciado hasta el momento.

Lugo tuvo marca de 3-2, con efectividad de 3.60 y tres salvamento en 62 salidas y 65 entradas con los Mets este año. Un abridor en sus primeras temporadas, el versátil derecho pasó sus primeros siete años con Nueva York.

Los Padres terminaron 89-73 en el segundo puesto del Oeste de la Liga Nacional en la primera campaña del mánager Bob Melvin y perdieron la Serie de Campeonato ante los Filis de Filadelfia.