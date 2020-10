El lnzador de los Reds de Cincinnati, José De León, regresará a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y abrirá el primer juego del torneo 2020-21 por los Criollos de Caguas, anunció en un comunicado de prensa el equipo.

De León, de 28 años, estuvo cinco temporadas ausente del béisbol invernal, luego de lanzar aquí en las campañas 2013-14 y 2014-15.

“Es emocionante volver a lanzar aquí en el patio (Puerto Rico), eso me tiene ‘pompeao’. El equipo me dio la confianza de ese ‘opening day’. Es superemocionante poder volver después de tantos años y lanzar ese ‘opening day’, es algo especial”, dijo el lanzador en declaraciones escritas.

La última vez que De León lanzó con los Criollos, también abrió el primer juego de la campaña. Cerró el torneo con marca de 2-1 y brillante efectividad de 1.13 en 16 episodios.

Este año, el lanzador tuvo participación en cinco partidos con los Reds de Cincinnati en las Grandes Ligas. Aunque no tuvo buenos números, De León se mostró entusiasmado por la condición de su brazo.

“Si miras los números de este año no me fue superbién, pero mi brazo se sentía mejor que nunca, estaba tirando más duro que nunca, y a medida que el tiempo iba pasando sentía que estaba respondiendo mejor”, explicó.

En labor de relevo durante esos cinco partidos en Grandes Ligas en la abreviada temporada 2020, De León lanzó seis entradas y terminó con balance de 0-0 y abultadísima efectividad de 18.00, producto de las 12 carreras limpias que le anotaron en tan corto término. También tuvo algo de problemas con su control pues regaló 11 boletos, aunque terminó ponchando a 10.

Después de debutar en las Mayores en 2016 con los Dodgers de Los Ángeles, De León fue cambiado en 2017 a los Rays de Tampa Bay y perdió todo el año 2018 por una operación de Tommy John. Regresó a lanzar en el 2019.

“Puedo decir que mi brazo está un cien por ciento bien. Estaba tocando las 96 y 97 millas constantemente, que eso nunca lo había hecho. Fue un año diferente, pero para mí fue un año bueno porque aunque no obtuve resultados aprendí más sobre mi cuerpo y mi brazo. Tener experiencia en Grandes Ligas siempre es una ventaja”, añadió.

El lanzador elogió al cuerpo técnico de los Criollos, liderado por su dirigente, Ramón Vázquez. Dijo tener comunicación continua con el coach de lanzadores, Juanchi Nieves y el gerente general, Jesús “Motorita” Feliciano.

“Siempre es bueno saber que confían en uno y que tengo las habilidades de hacer las cosas que el equipo espera. Uno va siempre a competir no importa el rol que sea, me acoplo a lo que me pidan. Me están encomendando ese ‘opening day’. Mi trabajo es tratar de empezar la temporada con el pie derecho”, puntualizó el integrante del Equipo Nacional que llegó hasta el subcampeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2017.

Por su parte, el gerente general de los Criollos, Feliciano, se expresó contento con el regreso de De León. Además, destacó su importancia en la rotación del equipo.

“Es tremenda noticia para nuestro equipo. Poder contar con José De León desde el principio nos da una estabilidad en nuestra rotación. Lo importante de todo es que está saludable, que viene de trabajar durante todo el verano y que necesita lanzar”, expresó.

Feliciano informó que De León estará presente desde el primer día del ‘early camp’ que realizará el equipo próximamente con algunos de sus integrantes para calentar motores rumbo a la venidera temporada.

“Tenerlo trabajando desde nuestro ‘early camp’ junto a los lanzadores jóvenes de nuestro equipo va a ser de impacto para todos ellos”, resaltó.