Cuando los integrantes de los Pirates de Pittsburgh se lancen al terreno de juego el próximo miércoles llevando en sus espaldas el legendario número 21 del pelotero boricua Roberto Clemente, una puerta importante en la historia del béisbol podría estar abriéndose.

La iniciativa impulsada por la organización de los Pirates de honrar la figura del astro boricua llevando el mítico número 21 en sus uniformes, podría ser un paso gigantesco en la lucha por conseguir que Major League Baseball (MLB) y su comisionado Rob Manfred retiren su número de uniforme en un futuro, tal y como lo hicieron con el 42 del legendario Jackie Robinson, el primer jugador negro en las Mayores.

Así opinó el exjugador de las Mayores y coach de tercera de base de los Pirates, el boricua Joey Cora.

“Ahora que todo un equipo tenga el número 21 en el Día de Roberto Clemente es un paso supergigante para esa batalla que ha tenido mucha gente para retirar el número en las Grandes Ligas en algún momento. Es un primer paso y es un paso gigantesco para que eso se logre”, dijo Cora entrevista con El Nuevo Día.

Hasta ahora solo los Pirates tienen retirado el número del fenecido jugador puertorriqueño.

El próximo miércoles se celebrará en las Grandes Ligas el Día de Roberto Clemente y los Pirates anunciaron ayer que harán algo distinto cuando todos sus integrantes llevarán el 21 en el dorsal de las camisetas..

“El equipo de nosotros va a llevar todo el número 21 como cuando se hizo con Jackie Robinson”, comentó Cora. “De que sea un equipo solamente que lleve ese número en la espalda es la primera vez. Sabes que es de las cosas que se ha venido luchando por bastante tiempo para que se retire ese número. Para Pittsburgh y especialmente los Piratas es grande de que se pueda poner ese número en la espalda”, continuó

Cora, quien jugó 11 temporadas en las Mayores, indicó que la iniciativa de honrar de una forma diferente el legado de Clemente en el béisbol, la llevó el dirigente Derek Shelton, un fanático confeso del exjardinero de Pittsburgh.

“Yo le estuve diciendo al dirigente en estos días: tú no sabes o no tienes ideas de cuán importante es eso que se está haciendo con el número 21 no solo en Pittsburgh, sino en Puerto Rico”, dijo.

“Clemente fue importante para todos nosotros y los que estamos en el béisbol. No solo para que los que jugamos antes y los que jugaron después de mí. Los que están ahora saben el significado de Roberto Clemente no solo para Puerto Rico. Es un momento monumental. La gente se va a dar cuenta de cuán importante y lo que significa ese número para nosotros los boricuas”, contó Cora de su conversación con el piloto estadounidense.

El legado de Clemente en el béisbol no tiene paralelos. Fue el primer jugador latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama. También fue el primer hispano en conectar 3,000 hits. Pero también fue un atleta que estuvo muy envuelto en las causas sociales. La forma en que murió al estrellarse en un avión que llevaba ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto que afectó a Nicaragua en el 1972, engrandeció aún más su figura.

A su vez, el otrora intermedista cagueño recordó cómo se gestó el uso del número 42 de Robinson a finales de la década de los noventa. Para ese entonces militaba con los Mariners de Seattle.

“Yo estaba en Seattle cuando eso comenzó. Era un día de él. De la misma forma que se celebra hoy el de Clemente, el de Jackie Robinson se celebraba. No había número retirado”, rememoró Cora.

“Pero ese día en específico Ken Griffey Jr. llamó a la oficina del comisionado y le dijo que ese día quería ponerse el número 42 en su espalda. Había que pedir permiso por esa cuestión de los derechos reservados. Era un proceso. Griffey fue el que lo empezó y lo logró. Ese día se lo puso y por ahí siguió. Otros peloteros lo vieron y siguió el movimiento hasta que se logró para que todo el mundo lo tuviera en la espalda en el día de Jackie Robinson y todo ese fin de semana”, dijo Cora al hablar de la determinación de MLB de retirar su número en abril de 1997.

Legado en Pittsburgh

Por último, Cora resaltó la importancia del legado de Clemente en la ciudad de Pittsburgh, donde el boricua jugó durante 18 temporadas.

“Aquí en Pittsburgh vas a ver el 21 por toda la ciudad. Cuando hablas del 21 todo el mundo sabe a quién te estás refiriendo. Cuando llegué por primera vez a Pittsburgh fue algo que experimenté. Me chocó de forma positiva el significado del número 21 aquí. La gente en Pittsburgh, no solo la fanaticada. En las escuelas se enseña el número 21. Eso es increíble que un boricua tenga tanta influencia en la cultura de esta ciudad”, concluyó Cora.