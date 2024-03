El pelotero dominicano Wander Franco estará bajo licencia administrativa hasta el 1 de junio y continúa cobrando su salario

La licencia administrativa no es una sanción bajo la política conjunta sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, por lo que el jugador seguirá cobrando salario.

Franco, con un salario de $2 millones este año, ha permanecido en la República Dominicana , donde las autoridades locales investigan el caso. No se reportó a los entrenamientos de primavera.

Franco no ha jugado desde el 12 de agosto.

“All-Star” en la pasada temporada, Franco entró a la lista restringida por una semana el 14 de agosto cuando MLB abrió una pesquisa a raíz de una serie de publicaciones en las redes sociales que insinuaban que el jugador tenía una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.