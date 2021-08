El presidente de los Mets de Nueva York, Sandy Alderson, arremetió hoy contra el pelotero puertorriqueño Javier Báez y aseguró que los comentarios del boricua hacia los fanáticos “son totalmente inaceptables y no serán tolerados”.

Las expresiones de Alderson se dieron en un comunicado que publicaron los Mets en su sitio web, un par de horas después de que Báez señalara a los fanáticos de los Mets por abuchearlo.

Tras el juego del domingo, en el que los Mets derrotaron a los Nationals de Washington por 9-4, el infielder puertorriqueño dijo que los jugadores de Nueva York bajaron el pulgar tras llegar a base como respuesta a los fanáticos que abuchearon al equipo durante un agosto para el olvido.

“Cuando nos va mal, nos abuchean”, dijo Báez. “Así que será abucheados cuando nos va bien”.

Báez, su compatriota y amigo Francisco Lindor y Kevin Pillar hicieron el gesto del pulgar el domingo.

Las expresiones de Báez resonaron en toda la franquicia y en el entorno deportivo de Nueva York. La sección deportiva del diario Daily News llevó a Báez y sus expresiones en su portada en la edición que publicará mañana, lunes.

En sus expresiones, Alderson tomó el lado de los fanáticos, al asegurar que los aficionados “están comprensiblemente frustrados por la reciente actuación del equipo. Los jugadores y la organización están igualmente frustrados, pero los fanáticos del Citi Field tienen todo el derecho a expresar su propia decepción. Abuchear es un derecho de todos los fanáticos”.

Los Mets han ganado dos juegos en línea luego de perder 12 de los pasados 14 partidos. Durante la racha, Nueva York cayó al tercer lugar en la división Este de la Liga Nacional.

Alderson dijo que se reuniría personalmente con los jugadores. “Los Mets no tolerarán ningún gesto de jugador que no sea profesional en su significado o que esté dirigido de manera negativa hacia nuestros fanáticos. Me reuniré con nuestros jugadores y personal para transmitir este mensaje directamente”, subrayó.

Báez llegó esta temporada a los Mets tras un cambio con los Cubs de Chicago. Lindor también está en su primera campaña en la Gran Manzana.

Expresiones completas de Sandy Alderson:

