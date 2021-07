Antes de que apareciera su nombre en la pizarra del sorteo de novatos de Grandes Ligas, Edwin Arroyo y los Mariners de Seattle tenían un acuerdo sobre la mesa.

Por lo tanto, no hubo grandes sorpresas cuando los Mariners reclamaron hoy, oficialmente, al torpedero puertorriqueño de 17 años.

Pero las emociones afloraron el lunes en la tarde cuando se hizo el anuncio. Los Mariners lo seleccionaron en la segunda ronda (turno 48). Ya oficialmente era un jugador profesional.

“Se me cumple mi sueño. Tengo muchos sentimientos. Ahora mismo voy para un juego, pero me lo tengo que disfrutar porque esto no pasa dos veces. Estoy con unos amigos y la familia disfrutando”, dijo Arroyo a El Nuevo Día.

Arroyo, quien se convirtió en el primer jugador boricua seleccionado en el sorteo de agentes libres de este año, estuvo junto a su familia en su natal Arecibo. Al momento de comenzar la segunda ronda estaban en el Arecibo Baseball Academy esperando por la gran noticia.

“Tenía un revolú en la mente porque no quería que mami ni la familia lo supieran todavía. Ellos no lo sabían. Pero estaban pendiente al teléfono porque querían saber”, reveló.

“Estaba en el colegio de mi papá en Arecibo con la familia y tres amigos. Nosotros nos estábamos yendo aparte para que ellos no escucharán. Ahí hablábamos con mi agente y veía las negociaciones entre nosotros callados para que ellos no lo supieran”, dijo riendo el bateador ambidextro.

“En verdad que fue una experiencia única porque eso no pasa dos veces. Me la disfruté mucho. Estoy agradecido con los Mariners”.

Arroyo explicó que antes de que iniciara el sorteo, los Mariners y su representación estaban en conversaciones con miras a una posible selecciones.

“Antes de que empezara el draft ya nosotros lo habíamos hecho así y ya teníamos una idea de que ellos iban a ser el equipo”, expresó. “Es una organización muy buena. Yo estuve allí en el parque de ellos y me trataron súper. Estoy muy agradecido de eso”.

Arroyo indicó que ya llegaron a un acuerdo económico, lo que elimina la posibilidad de irse a estudiar a la Florida State University, donde tenía un ofrecimiento de estudios.

Aunque no quiso divulgar la cantidad de dinero que recibirá por bonificación, Arroyo admitió que es superior al valor de los jugadores de esa ronda. La misma es de alrededor de $1.5 millones.

“Ya estamos set con lo de la oferta. Nos fuimos un poquito más”, agregó Arroyo, quien desconoce cuándo viajará a Seattle.

Escogen a Elmer Rodríguez en la cuarta ronda

Por otro lado, el lanzador Elmer Rodríguez fue seleccionado en la cuarta ronda en el turno 105 por los Red Sox de Boston. El valor del turno es de poco más de medio millón de dólares. Proviene de Leadership Christian Academy.