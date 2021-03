Para esta época en el 2020, la Asociación de Escuchas de Puerto Rico comenzaba a anunciar sus planes para jugar en mayo el Torneo de Excelencia Víctor Pellot Power, que celebraría su edición número 25.

Pero entonces llegó la pandemia y fue cancelado.

Y aunque a estas alturas la pandemia nos acompaña aún, el descenso en los casos y la vacunación le da esperanzas a la Asociación de que en el 2021 sí podrán efectuar el evento en el que los principales prospectos boricuas del béisbol exhiben sus talentos ante escuchas de las 30 organizaciones de cara al sorteo de novatos de las Grandes Ligas que se efectuará del 11 al 13 de julio.

“Tenemos en mente celebrarlo en la segunda semana de junio”, dijo el presidente de la Asociación de Escuchas, Emmanuel Rosario, quien labora para la organización de los Brewers de Milwaukee. “El draft este año es en julio y el lugar (para celebrar el torneo) no lo hemos decidido, pero tenemos varias alternativas”.

El evaluador de talento explicó que la celebración del Torneo de Excelencia dependerá totalmente de que las ligas y academias que aportan los jugadores (Palomino, Big League, Connie Mack, CBBA y otras) puedan celebrar sus temporadas, y que lleguen a hacer un Juego de Estrellas en el que participen los más destacados peloteros de cada equipo.

Rosario dijo que está convencido de que próximamente -sea en la segunda mitad de marzo o a principios de abril- el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) autorizarán las competencias una vez más. Pero en caso de que eso no suceda, y que las ligas no puedan jugar, hay planes alternos.

“Nos estamos preparando como si las ligas fueran a comenzar ahora en marzo. El Torneo depende de las ligas y de que hagan un Juego de Estrellas, para uno escogerlos de ahí. Si las ligas no juegan, no hay Torneo de Excelencia”, afirmó. “Pero hay planes para entonces agrupar los muchachos que ya están reportados y tenemos conocimiento de ellos para hacer otro tipo de evento y tengan su exposición para estar bien posicionados para el próximo draft”.

El presidente del organismo se refirió a un evento similar al que se realizó en el Albergue Olímpico en Salinas hace alrededor de dos semanas, en el que se trabajó con 42 peloteros en un ambiente parecido al de una ‘burbuja’ y con la aprobación del DRD. Allí estuvieron peloteros elegibles para el sorteo del año pasado que se quedaron en la isla por la pandemia, y otros que son elegibles para el de 2021.

“En ese evento pudimos evaluar el talento para este año. Tenemos una idea de cuáles muchachos son, pero ha sido bien difícil evaluarlos en lo que es juego. Sí los hemos visto en workouts que hacen los agentes, tipo práctica, para verlos batear y tirar, pero poder reunir esos prospectos y verlos jugar era imposible, así que a través del DRD y el gobierno lo pudimos hacer en Salinas”, explicó.

Dijo que las actividades allí fueron tipo ‘showcase’ y agregó que en el primer día trabajaron con bateo, tiro a las bases, corrido de 60 yardas y todo el proceso regular antes de jugar. El segundo día se bateó temprano y luego se hizo un juego de ocho entradas.

“Lo hicimos para que se evaluara a los jugadores que no han tenido oportunidad porque las ligas no están corriendo y no hay permiso para competencias en la Isla”, contó. “Los jugadores para este año se han visto sumamente afectados por la falta de competencia. Sabemos de algunos que tienen que ir una o dos veces al mes a Estados Unidos para poder mantenerse jugando. O simplemente para que los evalúen. Porque allá los ‘crosscheckers’ y supervisores de área (de las organizaciones) pueden ir a verlos. Aunque no todo el tiempo pueden”, dijo Rosario.

“Por eso nosotros estamos pendientes a quién viaja y quién no, y les pedimos a los muchachos que nos dejen saber porque de nada vale que vayan y no sean evaluados”, apuntó.