Loíza - Los hermanos Luis Roberto y Roberto Enrique Clemente se confundieron en un largo abrazo con Ángel Gabriel Lozano frente al furioso mar donde sus respectivos padres perecieron en un accidente aéreo hace 50 años.

En la noche del 31 de diciembre de 1972, el astro puertorriqueño del béisbol Roberto Clemente salió en un viaje sin regreso junto a Ángel Lozano, camionero de oficio, y otros tres tripulantes rumbo a Nicaragua con suministros para los damnificados del terremoto ocurrido en el país centroamericano.

Medio siglo después, sus hijos se encontraron, por primera vez, para honrar las memorias de sus progenitores en Punta Maldonado, al lado de la Pocita de Piñones, con vista a una formación rocosa que, a 1.5 millas náuticas de la costa loizeña donde cayó el avión DC-7 al mar.

El cuerpo de Clemente, ni el de Lozano, fueron encontrados. Solo los restos del piloto de la aeronave aparecieron.

Las lágrimas y gestos de consuelo arroparon la emotiva escena mientras retumbaban los tambores con una plena en honor al pelotero inmortal. Nunca habían coincidido en la zona de recordación los días 31. Siempre iban, en horas diferentes, sin toparse todos estos años.

“Fue un momento de agradecimiento”, dijo Angel Gabriel a El Nuevo Día junto a su madre, Carmen Morales. Lozano tenía 3 años cuando su papá falleció.

“Ayer hablé con Luis Roberto. No habíamos hablado nunca por cosas del destino. Tuvimos una conversación amable, chévere y cordial. Me invitó a venir. Soy un poco reacio a venir, por los sentimientos, pero decidí pasar y compartir un rato. Nunca es tarde. A lo mejor el tiempo pasó rápido pero nunca es tarde. Claramente, Roberto es la figura estelar. Pero su amigo era mi papá. Hubo una unión, un lazo familiar, aunque no estuviera”, compartió.

Angel Gabriel Lozano (izquierda) junto con los hermanos Luis Roberto y Roberto Enrique Clemente durante la ceremonia de recordación. el padre de Lozano estuvo abordo de la nave accidente junto a Roberto Clemente. (Vanessa Serra Díaz)

Luis Roberto, portavoz de la familia y presidente de la Fundación Roberto Clemente, reconoció la presencia de Ángel Gabriel durante su discurso frente a decenas de personas que se dieron cita al “punto de referencia” del fallecimiento del exestelar jardinero de los Pirates de Pitsburgh en las Grandes Ligas, en conmemoración de su trágica e inesperada muerte en Despedida de Año.

“Me fundí en un abrazo con él… la primera vez que nos conocemos. Cincuenta años después. Recuerdo decirle a mami (Vera Zabala de Clemente) que yo quería que pudiéramos hacer algo para que todas las familias (de los fallecidos en el accidente) pudiéramos encontrarnos, hablar y sanar. Yo crecí sin saber si de parte de algunas de las familias, hay resentimiento hacia nosotros por papi querer ir en esa misión. Cada cual hemos lidiado con eso por 50 años. Siempre he querido tener esa conexión”, compartió Luis Roberto.

En el accidente también fallecieron Arthur S. Rivera (dueño del avión y copiloto), Jerry C. Hill (piloto) y Francisco Matías.

Hasta allí, además, llegaron parientes del miembro del Salón de la Fama del Béisbol, junto con fanáticos que vestían camisas y gorras con el número 21. Entre los presentes estuvo el exjugador de Grandes Ligas Carlos Baerga, quien tuvo a cargo una oración.

También dio la visita a la zona el hermano de Clemente, Justin “Matino” Clemente, acompañado de sus hijas y nietos.

Matino, de 95 años, posó su cuerpo al lado del altar improvisado con imágenes de su hermano menor. Colocó sus brazos en la baranda del tablado y pasó minutos mirando fijamente al mar. En momentos, agitó la cabeza en negación, quizá lamentando la partida prematura del ídolo carolinense, a sus 38 años.

“Estoy contento pero el dolor nunca se va”, expresó Matino, lúcido en sus pensamientos, bajo un candente sol de mediodía.

Justino "Matino" Clemente, hermano de Roberto Clemente, hizo acto de presencia en la ceremonia de recordación. (Vanessa Serra Díaz)

“Me trae unos recuerdos tristes. Yo estuve aquí (en la costa luego del accidente) por 40 días. No fui a trabajar ni nada. Esperando que todos los días apareciera algo. Por eso es por lo que digo cuando me entrevistan, que nunca hablo de la muerte de Roberto. Siempre digo que está desaparecido. Agradecido del pueblo de Puerto Rio. Se han portado bien. Pero, estos días son bien duros para mí”, añadió.

Matino perdió a su esposa, Carmen Santana, el pasado julio. Su hermano mayor por parte de madre, Luis Oquendo, también falleció un 31 de diciembre, en 1954. Al igual que Roberto, tenía 38 años.

Al final de la ceremonia, un helicóptero voló a poca distancia y lanzó una lluvia de pétalos amarillos que, con el viento, cayeron encima de los presentes. Fue un recuerdo de las coronas de flores lanzadas al mar días después de la muerte de Clemente.

“Crecí viendo estas rocas que están detrás de mí como un símbolo de lo más cercano, el lugar más cercano, de yo tener a papi. Además del 31 de diciembre, en muchas ocasiones y sin nadie saberlo, he venido aquí…”, declaró Luis Roberto.

El pasado 31 de agosto, la zona en Punta Maldonado fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. La familia Clemente desea que se construya un parque conmemorativo para que los aficionados celebren la vida de su padre al no tener una tumba o mausoleo para recordarlo.

Fue un lugar donde miles de personas se dieron cita cuando se enteraron del accidente, en espera de saber si Clemente aparecía con vida o encontraban su cuerpo mientras se realizaban las tareas de búsqueda y rescate por las autoridades. Las visitas a la zona rural costera disminuyeron con los años. En aniversarios recientes, solo se acercan miembros allegados al astro boricua.

Pétalos amarillos fueron lanzados desde un helicóptero en honor a Clemente. (Vanessa Serra Díaz)

“Es momento de abrir y darles un lugar a todos ustedes para rendir respetos. No solamente a papi, sino a todos los que andaban con él. Esta es la ruta por donde sobrevuelan los aviones cuando salen de Puerto Rico (del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín). Los planes son que se haga, eventualmente, un parque pasivo aquí. No sé cómo o si es viable. En esa roca, yo quisiera tener una estatua gigante de Roberto Clemente. Que sea lo que todo el mundo vea cuando se vayan de Puerto Rico. Que despida a esos visitantes. Que todo el mundo sepa que esta es la tierra de Clemente”, sostuvo Luis Roberto.

Clemente es considerado por muchos como el mejor puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas. El jardinero jugó toda su carrera en Pittsburgh (18 temporadas), conquistando dos Series Mundiales, un premio de Jugador Más Valioso de la Liga nacional, 12 Guantes de Oro y cuatro Bates de Plata. Fue 15 veces Jugador Todo Estrella y tuvo promedio de por vida de .317.

Este año también se conmemoraron los 50 años del momento en que alcanzó el hit 3,000, el 30 de septiembre de 1972. En aquel entonces, se convirtió en el pelotero número 11 en lograrlo, y el primer latino en alcanzar la mítica cifra en las Mayores.